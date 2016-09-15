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Андрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременны

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Червиченко
Андрей ЧервиченкоИсточник: Sovsport.ru

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко повел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1). 

Лучшие моменты матча (Видео)

– Еще до самой игры я говорил, что «Оренбургу» не хватит мастерства забить больше одного мяча, а «Спартак» забьет как минимум три. Получается, я как в воду глядел. Думаю, до матча Артем Ребров качественно «облизал» штанги, что и помогло его команде одержать победу, ведь при счете 1:1 мяч угодил в штангу. Думаю, если бы «Оренбург» забил, «Спартаку» было бы очень тяжело отыграться. А так, красно-белые в следующей же атаке повели и добили соперника по делу. Мне очень понравился «Оренбург», боевая команда, но мастерства не хватает.  

– Как оцените игру защитников «Спартака»?
– Я всегда говорю одно и то же: дифирамбы, которые распевают в адрес Массимо Карреры, неоправданны и преждевременны. Команда хорошо действует в атаке за счет высокого класса футболистов, нормально играет в середине поля, а проблемы обороны, для чего и звали этого итальянца, он не решил. Считаю, что еще рано радоваться и распевать победные песни, поскольку самым тяжелым месяцем для команды будет октябрь. Посмотрим, насколько серьезны намерения «Спартака», как он сыграет с ЦСКА, «Зенитом» и «Ростовом». Единственное, что сейчас делает правильно столичный клуб – не проигрывает слабым командам. 

– Был ли пенальти в ворота «Спартака»?
– Бесспорно, а до этого, минуты за три, Дмитрию Комбарову мяч угодил в руку. Спорный момент. Хочу сказать, что Владимир Сельдяков отработал отлично. Вообще, новые судьи, на мой взгляд, гораздо лучше, чем всякие «Алексеи Николаевы, Михаилы Вилковы» и тому подобные. Новое поколение арбитров, как Сельдяков может быть и ошибаются, но это происходит по ситуации, а другие – с профессиональной точки зрения, под которым заложен определенный интерес. Сельдяков в ситуации, когда мяч угодил Комбарову в руку, мог назначить пенальти, а мог и не ставить. Ситуация была на усмотрение судьи. А эти арбитры, которых уже давно пора отправить на пенсию, четко основывались бы на выгоде. Судейский состав следует обновить, новые арбитры работают прилично и будут только прибавлять. Задачей руководства РФС должно стать обновление состава. Всех известных судей в чемпионате страны нужно отправить на заслуженных отдых. Думаю, они очень устали.

– Почему Ивелин Попов остался в запасе на эту игру?
– На мой взгляд, Джано Ананидзе лучше. 

– Как вам первый гол Квинси Промеса?
– Вы знаете, я не могу понять, может эта траектория такая? Вроде бы мяч летит не очень сложно, но вратари все равно пропускают. Удар получается очень интересным. Не знаю, может у Промеса есть какой-то секрет..

– У «Спартака» возникли серьезные проблемы после первого гола Промеса..
– Думаю, красно-белые несерьезно настроились на игру, а тут еще и забили на второй минуте. Видимо, им показалось, что встреча дастся легко, однако «Оренбург» обозлился и пошел вперед, что и добавило интереса к встрече. 

– Какой гол вам понравился больше: Промеса или Ананидзе?
– Конечно, Джано. Это блестящий гол, лучший в туре, хотя, может и стать голом месяца. Да, было много красивых мячей, но гол Джано – один из лидеров.

– А гол Александра Салугина в ворота «Томи»?  
– Мне не очень нравятся голы с центра поля, поскольку в них много случайности присутствует. А такие голы, например, как Ивелина Попова в матче с «Локомотивом» или Анандизе, вот это – настоящее мастерство.

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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