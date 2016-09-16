«Как отмечу день рождения? Шампанским!» Чем живут Овечкин и сборная (видео)

Александр Овечкин Источник: ФХР

Обозреватель Sovsport.ru побывал на тренировке сборной России.

ЖАМНОВ ЕДЕТ К ДРУГУ

Первую ледовую тренировку в Канаде сборная России провела в «Рико Центре», где обычно играют «Торонто Марлиз» - фарм-клуб «Мэйпл Лифс».

Как рассказал мне скаут Сергей Федотов, который комментировал матчи АХЛ на Россию, раньше команда называлась «Торонто Мальборос» в честь одноименного графа. Но сто лет назад в Северной Америке случился табачный бум, очень раскрутился понятный бренд, и тогда клуб решили переименовать во что-то близкое по созвучию. Выбрали «Марлиз».





Сочетания звеньев у нас были абсолютно такими же, как и перед игрой с Канадой. Это навевает на мысли, что и на матч со шведами в запасе останутся Никита Нестеров и Владислав Наместников. Тренер Харийс Витолиньш потом скажет, что у них на игру раздеваются все 20 полевых хоккеистов, чтобы они могли размяться с командой. А вот в заявку можно включить только 18, так что решение может быть принято в последний момент.





Еще я встретил на трибуне Игоря Купермана – известного хоккейного специалиста, который работал с Зинэтулой Билялетдиновым в «Виннипеге» и «Финиксе», входил в штаб сборной России на Кубке мира-1996 и Олимпиаде-2002.

- Игорь, когда поедем? – спросил Алексей Жамнов у Купермана. Как я узнал, Жамнов собирался на могилу своего друга Игоря Королева, который разбился с «Локомотивом» в той авиакатастрофе и похоронен в Торонто.

КУЛИКОВ: ЖЕНА-ШВЕДКА БОЛЕЕТ ЗА МЕНЯ

Интересно, что в Канаду прилетел Роман Ротенберг – руководитель нашей делегации, которого США в прошлом году внесли в санкционный список. Но это не помешало Роману Борисовичу прибыть в Торонто утренним рейсом и присоединиться к сборной России после тренировки.





- Так совпало, что Кубок мира стартует в день вашего рождения, - напомнил я капитану Овечкину.

- Я редко отмечал день рождения дома. Все время на хоккейной площадке. Рожден для этого!

- Пригласите ребят на командный ужин?

- Да, пойдем отдыхать. Шампанское я уже заказал! – Овечкин намекает на приключения Кокорина и Мамаева в Монте-Карло.

- В чем шведы сложны как соперники?

- Они играют в европейском стиле, он похож на наш. Все будет зависеть от стечения обстоятельств, как мы начнем двигаться, играть по своей системе.

- Рейтинги говорят, что у шведов лучшая защита на Кубке мира, а у России – едва ли не худшая. Вы согласны?

- Те, кто рейтинги создают, тоже играли в хоккей? – иронично заметил Овечкин.

- Вы обменялись эсэмэсками с одноклубником по «Вашингтону» Никласом Бэкстремом?

- Нет, мы так не общаемся.

- Больше всего голов в НХЛ вы забили Хенрику Лундквисту. В чем особенности этого вратаря?

- Он большой, хорошо читает игру. Один из лучших в лиге. А забил так много, потому что мы часто играем против его «Рейнджерс».

…Я подошел к Дмитрию Куликову, чтобы уточнить, какой подарок они приготовили для Овечкина. Не идти ведь на вечеринку с шампанским с пустыми руками?

- Я даже не знал, что у него день рождения, - изумился Куликов.

- За кого в матче с «Тре Крунур» будет болеть ваша жена? – поинтересовался я. Дмитрий в прошлом году женился на шведке Эмели Ольссон.

- Только за меня! – отверг все сомнения Куликов.

ВИТОЛИНЬШ: ХОККЕЙ ТУТ ОДИНАКОВЫЙ

Оставалась еще одна интрига. Иван Телегин, обладатель рыжей бороды викинга, готовый бросить вызов Джо Торнтону и Бренту Бернсу, внезапно ее сбрил.

- На удачу? – уточнил я.

- Можно и так сказать, - засмущался Телегин, который снова стал похож на 24-летнего юношу.

После тренировки с прессой почти 20 минут общался Харийс Витолиньш. Сначала с ним поговорили иностранцы. Какой-то толстый дед в канадской кепке, смахивающий на собирателя значков, атаковал Витолиньша вопросом, почему в сборную не взяли Александра Радулова. Похоже, всю Канаду интересует только это.

Витолиньш через красавицу-переводчицу сказал то же, что и Знарок накануне: «Радулов был травмирован, а состав нужно объявлять в мае».

Также Харийс объяснил несколько важных вещей.

- По ходу турнира можно менять игроков, это зависит от тяжести их травм. У нас никто на чемоданах не сидит, все играют в чемпионате КХЛ. Вот Радулов вообще готовится в Монреале.

- Вашу тренировку смотрели представители из Северной Америки. Вы же как на ладони! – встревожился наш репортер. – Как вы сможете что-то скрыть, не показать свои задумки?

- На суженных площадках все играют в одинаковый хоккей. Различия в маленьких нюансах – по большинству, меньшинству. У нас такая же тренировка, как у канадцев и шведов. Да, мы рискуем, когда открываемся. Зато можем наблюдать за нашими соперниками, над чем они работают. Такой здесь распорядок.

…Такой, да не такой. В штабе сборной России мне сказали, что на матч в Питер прилетело сразу 30 представителей НХЛ. Все перевернули вверх дном, проверили, забрали пробы на допинг. Придирались даже к тому, что Александр Овечкин до 4 сентября, когда начинались официальные сборы, тренировался в Санкт-Петербурге, где работал Знарок.

А что, они не могли там встретиться? Может, Овечкин решил, что в канун 31-летия ему не хватает только прогулки по Невскому и визита в Петергоф.

Конечно, канадцы не находятся под таким микроскопом. Но на то они и хозяева.