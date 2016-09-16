Валерий Рейнгольд: По игре «Спартак» к чемпионству ближе, чем ЦСКА и «Зенит»

Зе Луиш, Роман Зобнин и Квинси Промес в матче против "Оренбурга" Источник: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 7-го тура с «Оренбургом» (3:1).

– Очень рад, что «Спартак» добился победы в таком непростом матче. На поле у москвичей опять был единый коллектив. Не обошлось, конечно, без ошибок. Особенно в обороне. Но главное, что футболисты проявили характер. Обе команды показали достойный футбол. Зрители должны быть довольны.

– У вас нет претензий к игре в обороне?

– Я доволен тем, что ошибки, которые происходят в обороне, не носят тактический характер. То есть, все футболисты возвращаются в оборону. Все занимают свои позиции и ведут борьбы. В своей штрафной все игроки соперника разобраны. Ошибки носят стихийный характер. Это – неудачный пас или быстрая атака соперника. Но никак не следствие его тактического превосходства. Ошибки, которые совершает «Спартак» со временем пропадут.

Здесь я ставлю в пример Дмитрия Комбарова. Каким он был ранее и как я его критиковал и какой он сейчас – лучший крайний защитник страны. Массимо Каррера сам был защитником. Я предполагаю, что он сумел объяснить Комбарову, что свои лучшие качества он должен проявлять именно в обороне, а не в атаке. И сейчас Комбаров играет просто на загляденье.

– Почему после быстрого забитого мяча «Спартак» не оказывал сильного давления на соперника?

– Бывает. Команда добилась преимущества и стала играть от обороны, чтобы подловить соперника на контратаке. Не прошло, и пропустили сами. Меня удивило, что во втором тайме «Спартак» действовал нервно. Видимо, была боязнь потерять очки. Но справились же! И это главное.

– Чей гол вам понравился больше – Джано Ананидзе или Квинси Промеса?

– Однозначно Джано! Изумительная фантастика. Не каждый способен так сложиться и нанести удар. И кто может с уверенностью сказать, что у Джано этот удар пройдет второй раз? И Промес, конечно, футболистище. Мне нравится вся атакующая линия «Спартака». Она – сильнейшая в нашем чемпионате. Несмотря на ошибки в обороне я каждый раз получаю удовольствие от игры нападения.

– Почему в этом сезоне Джано играет настолько хорошо?

– Это идет от доверия тренера. Раньше у него не было места в составе. И вообще ему доставались какие-то крохи времени. Сейчас он полноценный игрок основы, пускай даже его иногда подменяет Ивелин Попов. В общем, Ананидзе знает, что он важная часть команды и стремится это подтверждать игрой. По сравнению с прошлым сезоном он существенно прибавил.

– Еще одним героем матча в составе команды стал Артем Ребров.

– Согласен. Я много раз говорил, что «Спартаку» нужен новый вратарь. И я очень рад, что Ребров доказывает обратное. Пускай это и говорит о том, что я ошибался. Были моменты с попаданиями в штанги. Здесь вряд ли бы какой-нибудь вратарь спас, а все что прилетело в створ, Ребров взял, за исключением пенальти. И самое главное, в его действиях чувствуется уверенность. И эта уверенность передается защитникам и остальной команде.

– Вместо вашего любимого футболиста Дениса Глушакова сегодня сыграл Ромуло. Это чувствовалось?

– Ромуло сыграл не хорошо и не плохо. Хотя и пенальти привез. Фол с его стороны был. Спорить бессмысленно. Глушаков же – очень важный игрок в системе Карреры. И итальянец ему доверяет. Глушаков выполняет фантастический объем работы и не зря ему дали капитанскую повязку.

– Вы полностью довольны футболистами?

– Да. Мне нравится их отношение к работе. Сегодня им немного не хватало свежести, но они компенсировали все настроем. И это всегда воздается. С таким отношением и не важно, кто соперник. Оно идет от правильной атмосферы внутри клуба. Один за все и все за одного. Так становятся чемпионами. По игре «Спартак» к чемпионству ближе, чем ЦСКА и «Зенит».

– Что скажете про игру «Оренбурга»?

– Не отказываюсь от своих предыдущих слов. «Оренбург», «Томь», «Арсенал» и «Уфа» будут бороться за выживание.Чуть в лучшей ситуации находятся «Крылья Советов».

