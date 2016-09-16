Все – к телеэкранам. Все – на хоккей!

Чехия - Россия Источник: ФХР

Sovsport.ru рассказывает, как наше телевидение покажет Кубок мира.

Кубок мира можно назвать главным хоккейным событием по разным причинам. Участвуют все сильнейшие игроки мира. Турнир проходит очень редко. Потому в конце концов, что такой статус ему присвоили сами организаторы. А можно и потому, что повышенное внимание к нему проявляет телевидение.

Интерес настолько велик, что даже Первый канал выделил время для показа всех матчей сборной России, назвав в пресс-релизе сам Кубок мира «штучным турниром». И совсем уж невероятным выглядит обещание Первого показать один из полуфиналов и финальные матчи, даже если наши туда не попадут!

Но если ваш интерес не ограничивается только играми сборной России, то вам на «Матч ТВ». На каналах субхолдинга покажут весь Кубок мира. Разумеется, в прямом эфире (кроме матчей нашей сборной) с повторами на следующий день в удобное время. Кстати, игры команды Олега Знарка тоже будут показаны на «Матч ТВ» на следующий день. А на канале «Матч! Игра» хоккей можно будет увидеть и в HD-качестве.

«Матч ТВ» начал раскрутку Кубка мира задолго до его старта. Сначала был показан фильм «Кубок войны и мира», рассказывающий об истории турнира. Потом в прямом эфире стала выходить аналитическая программа «Все на Хоккей» с Павлом Буре. Показал канал и все выставочные матчи. Причем первую встречу нашей сборной с чехами – в формате чемпионата мира. С перекличкой двух студий в Санкт-Петербурге и в Москве, множеством интервью, сюжетов, с виртуальным разбором моментов и даже с заходом Александра Бедарева с камерой в комнату, где вот-вот должна была начаться предматчевая установка. Снять установку, конечно, не удалось, зато удалось поговорить с Харийсом Витолиньшем, который в этот момент как раз возился с кофе-машиной. Не знаю уж, насколько это было импровизацией, но выглядело весьма впечатляюще!

Затраты оправдали себя: матчи с чехами дали каналу хорошую цифру – по целевой аудитории «мужчины от 25 до 59 лет» доля двух выставочных матчей со сборной Чехии составила 6.0 и 7.4 процента (по данным TNS Russia). Учитывая, что матчи были товарищескими, это очень хороший результат.

Надеюсь, такой же уровень показа мы увидим и во время самого Кубка мира. Но одного не будет точно – выездной студии в Торонто. Зато с места события будут работать комментаторы Александр Ткачев, Юрий Розанов и эксперт Александр Хаванов. Все трое считаются большими специалистами по заокеанскому хоккею, а Хаванов вообще прекрасно знает НХЛ изнутри. Учитывая, что подавляющее большинство игроков оттуда, это немаловажный фактор.

За информационное освещение в Торонто будут отвечать две съемочные группы – Александра Бедарева и Марии Басс. Хотелось бы увидеть что-то подобное включению из Санкт-Петербурга. Но в любом случае интервью с тренерами и игроками, в том числе и в прямом эфире, нам точно обеспечены.

В московских студиях соберется не менее звездный состав, чем на льду в Торонто. В качестве экспертов приглашены Павел Буре, Сергей Гимаев, Владимир Плющев, Сергей Федоров. Ведущими программы «Все на хоккей!» будут Дмитрий Губерниев, Александр Кузмак, Роман Скворцов, Денис Казанский и Дмитрий Федоров.