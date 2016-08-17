Тренеры и дирижеры. Колонка Евгения Ловчева

На Байкале обозреватель Sovsport.ru услышал в музыке футбольные ноты.

Недавно с семьей были в музее «Спартака». И Алексей Матвеев, который им руководит, познакомил нас с пианистом Денисом Мацуевым. Конечно, я знал, кто он такой, но только пообщавшись с Денисом, понял, насколько он болеет футболом и как в нем разбирается. Еще Станислав Черчесов мне рассказал, как ездил к Денису в его родной Иркутск – там Мацуев проводит фестиваль «Звезды на Байкале». И я об этом Денису сказал. «Серафимыч, приглашаю!», - позвал Денис. И на прошлой неделе я побывал в Иркутске.

Это, кстати, не первый мой приезд туда. Денис рассказал, как мальчишкой смотрел матч ветеранов «Спартака». В той команде и Игорь Нетто играл, и Георгий Ярцев. Я сам ту игру вспомнил – погода дождливая была, на трибунах тысяч 10 народу и травмированный Нетто не уходит в раздевалку, потому что замены нет…

Знаете, этот музыкальный фестиваль заставил меня по-новому на футбол взглянуть. Наверное, потому что познакомился с новыми людьми – из мира музыки. Во время прогулки на пароходе по Байкалу вдруг выяснилось, что все музыканты – болельщики. Например, Нарек Ахназарян – известный виолончелист. Он со всеми заметными мировыми симфоническими оркестрами выступал. Разговорились – оказалось, Нарек на днях общался в Манчестере с Мхитаряном. И вот прилетел к Денису.

Варваре Кутузовой всего 13 лет. Но как она играет на пианино! Уже известна в музыкальном мире. Всю ночь летела в Иркутск, а вечером уже выступала. И мне вспомнилось, как пару лет назад Ананидзе, который классно забил «Оренбургу» и вообще хорош в этом сезоне, отказывался лететь на кубковый матч «Спартака» в Комсомольск-на-Амуре. Девочка не теряет ни секунды, а этот парень потерял так много! При его-то таланте...

Думал, для меня симфонический концерт – это сложно. Я раньше, может, был всего раз. Как говорил Николай Петрович Старостин: «Вода не утоляет жажды, помню пил ее однажды». Но в этот раз я слушал, как завороженный. И, конечно, меня поразило общение с дирижером Государственного Тюменского симфонического оркестра Евгением Шестаковым. Он сам подошел, спрашивал про футбол. Кто он такой и что делает, я узнал позже…

Шестаков рассказал, что у него в оркестре 64 музыканта, существуют они в таком составе 10 месяцев. Я изумился: в футболе за 10 месяцев разве можно поставить игру такому количеству игроков, сделать их единым целым? А тут виолончели, скрипки, контрабасы, трубы... «Работаем по 8 часов в день без выходных. Хотя врачи больше 4 часов запрещают заниматься – можно с ума сойти. Но мы с перерывами. Есть система», - сказал Шестаков. И объяснил, что у него все – солисты. Что расставаться часто приходится. Что объяснить все надо. Что заработки с футбольными не сравнить…

И я понимаю, что дирижер – тот же тренер. У него тоже свое видение команды, то есть оркестра. Своя программа. Как у Лобановского, который творил свой футбол. А что сейчас? Временщики!

Шестаков живет так, что из зала кричат «браво!». Давно ли «браво!» кричали на стадионах? К сожалению, рядом с футболистами редко оказываются такие, как Шестаков. Непрофессионалов много.

Я был на матче Россия – Гана, когда чествовали игроков сборной СССР Вячеслава Малофеева, Владимира Пономарева, Анзора Кавазашвили и Валентина Афонина – в этом году 50 лет, как сборная СССР завоевала бронзовые медали на ЧМ-1966. И фамилию Афонина не объявили. Это – непрофессионализм. Потому что страна должна знать героев. И уважать. В моей недавно вышедшей книге одно из фото – «Спартак» после победы в чемпионате 1969 года. На ней подписаны все фамилии кроме Кавазашвили. Эта ошибка тоже из-за непрофессионализма. И я приношу Анзору извинения, потому что он – 50 процентов успеха той команды.

И когда Тюменский оркестр ведущий назвал Томским – это тоже непрофессионально.

Зато я увидел выступление Тюменского оркестра вместе с Мацуевым. С листа, без репетиции. У нас говорят: пригласи Месси в любой российский клуб – он потеряется. Но это не про Дениса. Какую же музыку они дали!

Потому что – профессионалы.