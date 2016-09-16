Вадим Шипачев: Я лежал на пятаке на животе, когда Панара забивал Канаде (видео)

Вадим Шипачев Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru поговорил с лучшим бомбардиром чемпионата мира Вадимом Шипачевым.

Кубок мира – фантастический турнир с точки зрения того, как тут выстроены отношения между прессой и хоккеистами.

Все раздевалки открыты. Все тренеры говорят. Уста раскрылись даже у тех игроков, кто молчал всю жизнь.

За два дня до старта организаторы устроили медиа-день, когда собрали все восемь команд, и каждая на полчаса дала репортерам всех своих хоккеистов. Все сидят за разными столами, и ты можешь подойти к кому угодно, начиная от Сидни Кросби и Александра Овечкина, а заканчивая Вадимом Шипачевым. Я написал в твиттере: «Возможно, лучший бомбардир чемпионата мира сегодня даст интервью».

Мне ответили: «Нет, это фантастика».

Но в НХЛ возможны любые чудеса.

- Я говорил с Кросби и спросил, как он оценивает игру номера 87 у россиян. Он ответил, что смотрел лучшие моменты Шипачева и похвалил вас.

- Он меня даже не помнит, - грустно сказал Вадим.

- Какие у вас остались впечатления от матча с Канадой и от тройки Кросби?

- Они здорово сыграли. Кросби – лучший хоккеист канадцев, капитан. Мне понравилось, как он играл. Но вообще у Канады все четыре звена хороших.

- Трудно ли было перестраиваться тройке Шипачева на маленькую площадку? Гол вы забили отличный.

- А там уже от размера площадки не зависело. Прошла контратака, ребята все здорово сделали. Мне надо было только до Панары доставить шайбу и закрыть вратаря. А потом я на животе лежал на пятаке, когда ребята забивали гол.

- Стоит ли КХЛ переходить на маленькие площадки?

- Если переходить, то всем европейским странам, - делится мнением Женя Дадонов, который сидел рядом. – Или пусть все введут большие площадки. А то у финнов один размер, у нас – другой. Уже такая традиция сложилась.

- У нас в КХЛ тоже есть очень маленькие площадки, - говорит Шипачев. – Например, «Медвешчака», «Лады» или «Адмирала». Пусть наше руководство решает, нужен ли такой переход. А мы, игроки, будем исполнять.

- Вы не считаете, что тройка Панарин – Анисимов – Кейн из «Чикаго» по стилю похожа на тройку Шипачева? Видите сходство?

- Там, в «Чикаго», Темыч Анисимов здорово обороняется. У нас в защите так не играют. Панарину нужно за меня почаще бегать в оборону! Он немного свободный художник.

В обороне, как и в атаке, должны все пятеро участвовать. Нет такого, что я встаю в защиту и даю ребятам свободу в нападении. Я тоже хочу в атаке поиграть. Но назад у нас должны возвращаться все!