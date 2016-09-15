Невидимый гол Тальбо и бой: Тимашов vs Столяров. Видеобзор матчей КХЛ

Бросок Барабанова принес волевую победу СКА

Встреча «Барыса» и СКА началась довольно бодро – уже на пятой минуте счет стал 2:1 в пользу хоккеистов казахского клуба, а к концу первого периода хозяева вели 3:1. Однако, к великому сожалению поклонников астанинской команды, удержать счет не удалось. Трижды пропустив в заключительной трети, хоккеисты «Барыса» упустили победу над одним из лидеров чемпионата.

Молодой форвард питерских армейцев Александр Барабанов оказался самым быстрым на добивании. И, не обращая внимания на попытки защитника «Барыса» помешать нанести бросок, Барабанов с нулевого угла переправил шайбу ворота противника. Шестая шайба 22-летнего форварда в сезоне стала победной для клуба, одержавшего волевую победу со счетом 5:3.

Что-то пошло не так

Хоккеистов «Барыса», видимо, настолько расстроила четвертая пропущенная шайба, что они моментами терялись на площадке. В простой ситуации игроки обороны подарили шайбу нападающему СКА Никите Гусеву, после чего молча наблюдали, как тот трижды в упор бросил по воротам Виталия Колесника.

Невидимый гол Тальбо

Получив численное преимущество, «Локомотив» закрепился в зоне и начал монотонно обстреливать ворота Ильи Проскурякова. В один из моментов ярославцы дружно вскидывают руки вверх… но арбитр жестом показывает: игра продолжается. Всеобщее разочарование на трибунах… Но минуту спустя судьи останавливают встречу и решают пересмотреть видеозапись. Как выяснилось, после броска Максима Тальбо шайба все же пересекла линию ворот.

Самоотверженность Коршкова

Форвард «Локомотива» Егор Коршков дважды принимает на себя мощные броски «автозаводцев». Боль, которую испытывал 20-летний нападающий, видна невооруженным взглядом. Но Коршков выходит из игры только после того, как шайба покидает зону.

Девятая победа ЦСКА

ЦСКА одержало очередную победу (4:2). В этот раз «жертвой» подопечных Дмитрия Квартального стали хоккеисты «Автомобилиста», принимавшие армейцев у себя дома. Уже в начале второго периода москвичи вели со счетом 3:0, причем третью шайбу нападающий гостей Александр Попов отправил в ворота Игоря Устинского при игре в меньшинстве.

Бой: Тимашов vs Столяров

К слову, в пятницу на арене «Уралец» было довольно «жарко»: хоккеисты обеих команд набрали 70 штрафных минут за матч. В одном из моментов защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов и нападающий ЦСКА Геннадий Столяров не поделили место перед воротами. И после непродолжительного обмена «комплиментами» последовал столь же недолгий кулачный бой. Молодой защитник «Авто» (не без помощи арбитра) повалил армейца на лед. Но бонусов за это игрок не получил, и оба нарушителя отправились на скамейку штрафников.

Грубость Коукала

Откровенно грубо сыграл в безобидной ситуации лидер «Автомобилиста» Петр Коукал. Поддавшись эмоциям, чешский легионер открыто нанес удар клюшкой в голову нападающему армейцев Грегу Скотту.