Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Невидимый гол Тальбо и бой: Тимашов vs Столяров. Видеобзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Невидимый гол Тальбо и бой: Тимашов vs Столяров. Видеобзор матчей КХЛ
Источник: ХК «Локомотив»
Видеообзор самых ярких моментов последних матчей Континентальной хоккейной лиги.

Бросок Барабанова принес волевую победу СКА

Встреча «Барыса» и СКА началась довольно бодро – уже на пятой минуте счет стал 2:1 в пользу хоккеистов казахского клуба, а к концу первого периода хозяева вели 3:1. Однако, к великому сожалению поклонников астанинской команды, удержать счет не удалось. Трижды пропустив в заключительной трети, хоккеисты «Барыса» упустили победу над одним из лидеров чемпионата.

Молодой форвард питерских армейцев Александр Барабанов оказался самым быстрым на добивании. И, не обращая внимания на попытки защитника «Барыса» помешать нанести бросок, Барабанов с нулевого угла переправил шайбу ворота противника. Шестая шайба 22-летнего форварда в сезоне стала победной для клуба, одержавшего волевую победу со счетом 5:3.

Что-то пошло не так

Хоккеистов «Барыса», видимо, настолько расстроила четвертая пропущенная шайба, что они моментами терялись на площадке. В простой ситуации игроки обороны подарили шайбу нападающему СКА Никите Гусеву, после чего молча наблюдали, как тот трижды в упор бросил по воротам Виталия Колесника.

Невидимый гол Тальбо

Получив численное преимущество, «Локомотив»  закрепился в зоне и начал монотонно обстреливать ворота Ильи Проскурякова. В один из моментов ярославцы дружно вскидывают руки вверх… но арбитр жестом показывает: игра продолжается. Всеобщее разочарование на трибунах… Но минуту спустя судьи останавливают встречу и решают пересмотреть видеозапись. Как выяснилось, после броска Максима Тальбо шайба все же пересекла линию ворот.

Самоотверженность Коршкова

Форвард «Локомотива» Егор Коршков дважды принимает на себя мощные броски «автозаводцев». Боль, которую испытывал 20-летний нападающий, видна невооруженным взглядом. Но Коршков выходит из игры только после того, как шайба покидает зону.

Девятая победа ЦСКА

ЦСКА  одержало очередную победу (4:2). В этот раз «жертвой» подопечных Дмитрия Квартального стали хоккеисты «Автомобилиста», принимавшие армейцев у себя дома. Уже в начале второго периода москвичи вели со счетом 3:0, причем третью шайбу нападающий гостей Александр Попов отправил в ворота Игоря Устинского при игре в меньшинстве.

Бой: Тимашов vs Столяров

К слову, в пятницу на арене «Уралец» было довольно «жарко»: хоккеисты обеих команд набрали 70 штрафных минут за матч. В одном из моментов защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов и нападающий ЦСКА Геннадий Столяров не поделили место перед воротами. И после непродолжительного обмена «комплиментами» последовал столь же недолгий кулачный бой. Молодой защитник «Авто» (не без помощи арбитра) повалил армейца на лед. Но бонусов за это игрок не получил, и оба нарушителя отправились на скамейку штрафников.

Грубость Коукала

Откровенно грубо сыграл в безобидной ситуации лидер «Автомобилиста» Петр Коукал. Поддавшись эмоциям, чешский легионер открыто нанес удар клюшкой в голову нападающему армейцев Грегу Скотту.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стив Мозес: После первого периода матча с «Барысом» мы немного успокоилисьФорвард СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Дмитрий Квартальнов: Нельзя нам так игратьГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Эдуард Занковец: Первые два периода матча против СКА можем занести себе в активГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги домашнего матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:5).9-й вал ЦСКА: Фокус Попова, срыв Фаста и месть Кугрышева9-й вал ЦСКА: Фокус Попова, срыв Фаста и месть КугрышеваМосковские армейцы упрочили свое лидерство в чемпионате КХЛ, одержав девятую победу кряду – в Екатеринбурге над «Автомобилистом» - 4:2.Дубль Попова принес ЦСКА победу над «Автомобилистом»«Автомобилист» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Плотников: В третьем периоде добавили оборотов и смогли выиграть у «Барыса»Нападающий СКА Сергей Плотников подвел итоги матча против «Барыса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:3).СКА вырвал победу у «Барыса»«Барыс» дома уступил СКА (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Максим Семенов: Постараемся не позволить СКА владеть инициативой в третьем периодеЗащитник «Барыса» Максим Семенов поделился впечатлениями от первых двух периодов матча против СКА.Александр Рыбаков: Когда поступает предложение от «Динамо», мало кто будет долго размышлятьФорвард Александр Рыбаков объяснил, почему в межсезонье перешел из «Трактора» в московское «Динамо».Никитин вернулся в «Авангард»Защитник Никита Никитин подписал контракт с «Авангардом».Максим Карпов: Мы приложим все усилия, чтобы победить «Спартак»Нападающий московского «Динамо» Максим Карпов поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.Максим Карпов: Мы приложим все усилия, чтобы победить «Спартак»Нападающий московского «Динамо» Максим Карпов поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.Стив Мозес: Чувствую себя полностью здоровым и готов сыграть с «Барысом»Нападающий СКА Стив Мозес поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».Борис Майоров: В хоккее нельзя перед воротами «автобус» поставитьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольных матчах россиян перед Кубком мира.Эдуард Занковец: «Барыс» умеет играть в родных стенахГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился ожиданиями от ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых казахский клуб сыграет против СКА, «Северстали» и ЦСКА.КХЛ дисквалифицировала президента «Медвешчака» за долги перед игрокамиКХЛ дисквалифицировала президента «Медвешчака» Дамира Гояновича за долги перед игроками по зарплате.«Барыс» - СКА. Начало текстовой трансляции в 16:30Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и СКА.КХЛ. «Барыс» - СКА, «Автомобилист» - ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Вадим Шипачев: Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛНападающий СКА и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что в конце текущего сезона может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Константин Барулин: Спасибо Саньке Еременко за игру! И нашей сборной - тожеГолкипер ХК Сочи Константин Барулин – о победе над московским «Динамо» (2:1) в чемпионате КХЛ и Кубке мира.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения