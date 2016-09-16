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Борис Майоров: Овечкину на Кубке мира уже нечего доказывать. Он же не верблюд

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Майоров: Овечкину на Кубке мира уже нечего доказывать. Он же не верблюд
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о перспективах сборной России и ее соперников на Кубке мира.

В воскресенье сборная России начинает свое выступление на Кубке мира матчем со шведами. Перед началом турнира эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о том, что ждет нашу команду на этом турнире.

- Среди наших пятерок трудно найти так называемое «слабое звено», - рассуждает Борис Майоров. – Ведь даже Иван Телегин, казалось бы новичок в национальной команде, и тот имеет опыт выступления за океаном. Пусть и не в НХЛ. Традиционно считается, что оборона у сборной России не ахти. Но при этом у нас одна из лучших бригад вратарей. И Семен Варламов, и Сергей Бобровский в контрольных матчах уже доказали, что вот они-то – отлично готовы к этому турниру.

- Согласен с вами. И все же странно, что самым главным своим козырем мы не можем назвать атаку, где играют такие мега-звезды, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.
- Так забиваем-то мы при этом не ахти сколько. Да и бросков по воротам не густо. Объяснить это можно, пожалуй, молодостью нашей команды. Есть парочка ветеранов – Павел Дацюк и Андрей Марков. Есть вышеупомянутые Малкин и Овечкин. Но остальные в большинстве – молодые ребята.

- Наши лидеры смогут себя проявить в знакомой энхаэловской обстановке?
- Конечно, они будут стараться себя показать – имидж обязывает их это делать. Сыграть плохо и Овечкин, и Малкин просто не могут. Но с другой стороны…

Обстановка-то для них чересчур привычная! Вокруг энхаэловские игроки, знакомые арены, североамериканские болельщики… Это то, в чем они варятся из года в год на протяжении долгих сезонов. Нет на Кубке мира внешнего раздражителя, который мог бы заставить Малкина или Овечкина ради победы из кожи вон лезть. У обоих хорошие контракты, не надо доказывать, что ты не верблюд, или стремишься получить что-то большее, нежели уже имеешь.

- Овечкин уже заявил, что мстить Канаде за прошлые поражения не собирается. И от этого стало как-то грустно. Болельщики-то наши ждут от сборной неких доказательств…
- Да подумайте сами – ну кому и зачем Овечкин в НХЛ будет что-то доказывать? Он там всем давно все доказал и добился признания своего таланта. Малкин и Дацюк – тоже самое. Их всех там прекрасно знают. Поэтому я жду от наших лидеров профессионального отношения к делу. Хотя запал тоже будет. Знарок не допустит, чтобы игроки выходили на площадку безразличными. В руководстве нашей команды хватает людей, которые могут завести ребят. И не то, что заставить… А сделать так, что человек будет полностью выкладываться на площадке.

- Сможет ли выкладываться на все сто Никита Кучеров, который в данный момент не имеет на руках контракта?
- Можно посмотреть на это и по-другому – молодому игроку без контракта есть что доказывать в таких турнирах. И я не думаю, что Никита будет беречься и бояться травмы. Повреждение можно получить, просто выходя из дома. Поскользнулся на лестнице, упал, очнулся, гипс.

- Кто из сборных может преподнести сюрприз на Кубке мира?
- Мне интересна команда, составленная из молодых игроков Северной Америки. Это как раз то, о чем я говорил выше. Молодость, большое желание играть, внутри все горит… А тут тебя пустили выступать на равных в одной компании со звездами первой величины! Причем, ты не спрятан за их спинами. А, наоборот, можешь дать им бой! Это очень интересный и правильный проект в рамках Кубка мира. Организаторы нашли замечательное решение, предпочтя эту команду сборным Словакии и Швейцарии. Идеальный вариант, который не опускает уровень соревнования и одновременно поднимает интерес к нему. Видел, как североамериканцы играли со сборной Европы… Это было ужасно для их соперников. Да и счет говорит сам за себя – 4:0, 7:4…



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