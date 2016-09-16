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Павел Дацюк: Овечкин и Кучеров помогают мне держаться на плаву (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Павел Дацюк: Овечкин и Кучеров помогают мне держаться на плаву (видео)

Обозреватель Sovsport.ru поговорил с центрфорвардом Павлом Дацюком.

- Ключевой элемент в матче с Канадой – вбрасывания. В первом периоде они нас в этом превзошли. Но во втором и третьем периодах у вас этот элемент пошел (14/8).
- Вбрасывания сейчас очень важны, особенно на маленьких площадках, когда сразу создается опасный момент. Да, первый период мы не очень хорошо начали. Но потом прибавили, и крайние форварды на вбрасываниях тоже начали помогать.

- Кто самый сложный у канадцев на точке?
- Вообще у Канады – одна из лучших статистик по вбрасываниям. Причем у каждого игрока свой стиль, и к нему нужно подстраиваться. Мне было чуть легче, я с этими ребятами много раз играл в НХЛ и примерно знаю, чего ждать.

- Это к вам с детства пришло?
- Нет, я наработал вбрасывания в НХЛ, когда тренеры начали требовать и уделять этому много времени. Я оставался после тренировок.

- Соперник часто бьет клюшкой по рукам. У центральных, наверное, все пальцы разбиты?
- Но это работа, и от нее никуда не уйти. Надо стиснуть зубы, терпеть. Ничего не показывать.

- Как вам играется в тройке с Овечкиным и Кучеровым? Тяжело за ними угнаться?
- Да, это очень быстрые форварды. При этом креативные. Помогают мне держаться на плаву.

- О чем вы говорили с генменеджером «Детройта» Кеном Холландом, когда он в Питтсбурге подошел к бортику во время тренировки сборной России?
- Это была формальная встреча перед раскаткой. Буквально несколько вопросов по семейным делам.

- Болельщики «Ред Уингз» встревожены – говорят, вслед за вами Хенрик Зеттерберг может уйти из «Детройта».
- Я думаю, что навряд ли Зеттерберг уйдет. Капитан останется в клубе и всем докажет.

- Какое будущее у таких ребят, как Дилан Ларкин?
- Это очень хороший форвард с большим потенциалом. А так в клубе идет омоложение, и это радует.

- А почему у «Детройта» в составе так много шведов? Может, скаут работает оттуда?
- Не без этого, конечно. И все-таки шведы очень хорошо себя проявили, много игроков из Швеции сейчас в НХЛ.

- Вы в Торонто следите за результатами СКА?
- Обязательно. Нахожу на это время. Еще слежу за несколькими командами.

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