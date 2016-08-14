«И тогда Флорентино Перес подозвал охрану…» Откровения агента Неймара

Бразильский агент Вагнер Рибейро рассказывает о работе с Неймаром и Робинью, любимце Жозе Моуринью, общении с Флорентино Пересом.

«ПСЖ был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро»

- В ПСЖ нам предложили просто нереальную сумму — зарплату 40 миллионов евро в год. Неймар, до продления контракта с «Барселоной», получал 9,5 миллионов евро чистыми.

- Вы рассказали испанцам о предложении ПСЖ, чтобы «Барса» пошла на продление контракта?

- Нет, ничего не говорил клубу. Конечно, я позволил появиться в прессе информации, что Неймаром интересуется ПСЖ. Но о нашей встрече с представителями французов на Ибице узнал один человек, тесно связанный с Неймаром. Потом информация попала в руки «Барселоны», причем с фотографиями.

- Сколько ПСЖ был готов заплатить за Неймара?

- 190 миллионов евро. Зарплата 40 миллионов чистыми. Плюс личный самолет для перелетов в Бразилию. А еще владелец пообещал создать сеть отелей под именем Неймара.

- То есть Неймар «выбил» для себя повышение зарплаты за счет предложения ПСЖ.

- Отец Неймара вел переговоры с «Барсой», чтобы сын там остался. А я вел переговоры с ПСЖ, чтобы Неймар перешел туда. Понятно, что я поддерживал предложение французов.

- ПСЖ потом не предъявлял претензии, мол вы их просто использовали и кинули?

- Я с самого начала ясно дал понять, ПСЖ — не просто клуб, который использую, чтобы продлить контракт с «Барселоной». Если бы нужно было шантажировать каталонцев, приплел бы сюда «Реал». Да и «Манчестер Юнайтед» предложил огромную сумму. Но лучше всего подходил бы «Реал», ведь именно этот клуб главный «враг» «Барсы».

- Три предложения. На ваш взгляд, какое из них было самым сбалансированным для Неймара?

- ПСЖ. Потому что ни Флорентино Перес, ни руководство «МЮ» не общались лично с Неймаром. В отличие от ПСЖ. Его владелец приехал к игроку на Ибицу.

- А вы что Неймару советовали? Идти в ПСЖ?

- Сказал, что он станет самым высокооплачиваем ым футболистом в мире, и вряд ли кто-то эту сумму когда-либо перебьет. Месси получит после продления контракта 20 с небольшим миллионов, Роналду зарабатывает порядка 24 млн. Неймар предпочел получать меньше, но играть за «Барселону».

«Робинью не перешел в «Челси» по вине клуба»

- Как вы стали сотрудничать с Неймаром?

- Меня представили отцу Неймара один из тренеров, Бетинью. Он же в свое время свел меня с Робинью.

- Что скажете о футбольной карьере Робинью? Она отражает его реальный талант?

- Робинью был несчастлив в «Реале». Понятно, что парень никогда не был лучшим в мире. Но в то время он считался чуть ли не единственной звездой Мадрида.

- Вы общаетесь с футболистами или их отцами на такие темы: «Парень, ты не играешь на том уровне, на котором можешь. Приходи чуть раньше с ночных клубов, показывай свой футбол».

- Да. Иногда меня слушают, иногда нет. Обычно я общаюсь с родителями футболистов. Помню, что Робинью очень много беседовал со Сколари, который хотел видеть его в «Челси». Но в итоге он туда не перешел. А все потому, что клуб поторопился и заранее начал продажу футболок с 7 номером и фамилией Робинью. Никакого подписанного контракта на тот момент, конечно, не было. «Реал» еще вел переговоры. И в последний день трансферного окна появилось предложение от «Манчестер Сити». Они тогда собирали команду, им нужна была звезда. И заплатили за Робинью 45 миллионов.

- Так Робинью хотел в «Челси», почему же подписал контракт с «Сити»?

- Потому что «Реал» после той истории с футболкой не захотел отдавать его в «Челси». Мы вели переговоры в последний день трансферного окна. Было 11 вечера, и общение было уже только по поводу сделки в «Сити».

- Поэтому вы с Робинью больше не работаете?

- Нет, дело не в этом. Проблема личного характера. Я развелся, а моя бывшая жена была очень хорошей подругой жены Робинью. Вот такие семейные дела.

«Моуринью обожает Лукаса Моуру»

- Вы дружны с Флорентино Пересом. Но в то же время дважды использовали «Реал», чтобы ваши клиенты Лукас Моура и Неймар заключали контракты с другими грандами. Как вам удается сохранять хорошие отношения с Флорентино?

- Моуру хотел видеть в «Реале» не Перес, а Моуринью. Португалец просто обожает игрока. Он и сейчас хотел бы его приобрести в «МЮ». В тот раз президент «Реала» попросил привези Лукаса с родителями на неделю. Мы жили за счет клуба, ездили на базу, общались с Моуринью. Почему не сложилось? У «Реала» из-за финансового фэйр-плей было соглашение с УЕФА. На тот момент «МЮ» готов был заплатить 35 миллионов, и мы уже обо всем договорились. Но потом позвонил Леонардо из ПСЖ и сказал: «Плачу 43 миллиона». Так Лукас уехал в ПСЖ.

- Но карьера там не задалась.

- Да, я считаю, что Лукасу гораздо больше подходит английский стиль. К сожалению, предыдущий тренер ПСЖ не очень понимал футбол Моуры, не давал ему игрового времени. Выпускал за 15 минут до конца матча. Ну что это такое?

Жозе Моуриньо Источник: Reuters

«Отец Неймара говорил ему, что тот был мертвым на поле»

- Что отличает Неймара от бывших ваших клиентов вроде Кака и Робинью?

- Неймар чуть более нахальный парень в хорошем смысле слова, более надежный. Уже с 13-14 лет, а тогда он был еще очень хрупким, Неймар не боялся брать игру на себя, получать по ногам от защитников. Я смотрел на это дело и думал: ну точно сейчас сломается. Но нет, Неймара непросто запугать. Он получал мяч и хотел пройти всех соперников сразу. Иногда такой подход работал, иногда нет.

- В ранних интервью читал, что когда Неймар приходил с тренировок «Сантоса», его отец выводил парня во дворик у дома, и они отрабатывали те моменты, которых не было на тренировке. Правда, что отец Неймара был одержим идеей сделать из него звезду?

- Так как его отец сам был футболистом, очень требовательно относился с сыну. Он говорит с Неймаром перед каждым матчем. В каком бы уголке мира ни играл Неймар, он звонит отцу из автобуса или раздевалки, и они вместе разбирают, как действовать на поле. Что-то вроде: «Завтра тебе предстоит сыграть против защитника сборной Колумбии, у которого совсем слабая правая». То есть он работает почти как тренер. Никогда такого не видел. И Неймар слушает отца очень внимательно. Помню один матч «Сантоса», команда U-16 или U-15. Неймар сыграл плохо, «Сантос» уступил. И вот его отец всю дорогу от раздевалки до ресторана говорил что-то на ухо парню. А тот просто рыдал. Знаю, что Неймар старший будет недоволен, что рассказываю такое, но это правда. И вот он всю дорогу говорил, как ужасно Неймар сыграл, что нужно тщательнее готовиться, играть с удовольствием, что он был мертвым на поле.

«Нарушать закон в Бразилии – дело обычное»

- Я вырос на бразильской культуре, в которой нарушать закон – дело обычное, хочешь ты этого или нет. За хорошее посредничество приходится платить процент. Не всегда, но так случается. Я бы соврал, если бы сказал, что не сделал бы того же.

- То есть вы бы заплатили процент от своей комиссии после продажи ирока руководителю клуба, который помог со сделкой?

- Нет, если бы так сделал, то подставил бы игрока.

- Ну, например, продажа Габигола. Вы получили свой процент. Платили бы какую-то часть спортивному директору «Интера» или «Сантоса»?

- Во-первых, я продаю известного футболиста, он не нуждается в дополнительных переговорах, в чьем-либо посредничестве. Другое дело, если люди хотят продать слабого игрока, как недавно было с молодым парнем из «Сан-Паулу». Тогда один из руководителей клуба получал деньги за то, чтобы футболист выходил в составе, засветился. Хотя по уровню он явно не тянул. Понятно, что ничего доказано не было, об этом говорилось в прессе. Но отмечу, что тот человек в клубе больше не работает.

«Вагнер «Деньги» меня прозвал один журналист»

- Вернемся к Неймару. Почему он все-таки принимает предложение «Барсы», которое намного ниже того, что дает ПСЖ?

- Так у Неймара уже все есть: свой самолет, вертолет, яхта, дома. Что ему еще нужно?

- А зачем вы его продать хотели?

- Ну я же хочу, чтобы мой продукт вырос с цене, правильно? Почему я не должен рассматривать предложения, когда игроку дают зарплату в 40 миллионов.

- Обижаетесь, когда вас называют Вагнер «Деньги» (Wanger Dinheiro вместо Ribeiro)?

- Меня так прозвал один бразильский журналист, Милтон Невес. Он все время про меня говорил. Хочу сказать, что я не богатый человек. Люди думают, что когда продаю футболиста, все деньги идут мне и игроку. Вот вам пример с Габиголом. Большая часть денег пошла в «Сантос». Я получил небольшой процент от сделки. Габриэл получил свою долю, так как владеет частью экономических прав.

- А что для вас значит быть богатым?

- Богаты те люди, кому не нужно работать. Вот Неймар – богатый, он миллионер. Мне же нужно работать, чтобы оплачивать счета.

Флорентино Перес (в центре) Источник: Reuters

«Перес поворачивается и говорит: «Большое спасибо!»

- Ходят слухи, что если слабенького игрока предсталяет известный агент, то в конце концов он все-таки перейдет в более или менее хороший клуб, как это недавно случилось с Андре ( сменил «Коринтианс» на «Спортинг»).

- Это все больше небылицы, чем реальность. Андре, конечно, не Неймар. Но он хороший игрок, в «Сантосе» становился лучшим бомбардиром.

- Скажите, вот Месси всю жизнь играет в одном клубе. Это значит, что его агент недосчитается миллионов?

- Конечно, нет! С каждым продлением контракта его агент будет получать 10 процентов.

- Каково каждый день вращаться в кругах звездных футболистов и известных руководителей топ-клубов?

- Расскажу самую забавную историю. Я как-то пошел на вречение премий «Реалу». Пошел за компанию с Робинью, хотя приглашен не был. Но достаточно было появиться вместе с футболистом. За столом мы расположились так: Флорентино, его жена – я как раз рядом с ней сидел – Лушембургу, Робинью и еще несколько человек из тренерского штаба. Я очень люблю вино. Так вот решил налить себе бокал, так как столы уже были накрыты. И чтобы не казаться невежливым, предложил наполнить бокал и жене Переса. Но когда я поднял бутылку, случайно задел расставленные на столе блюда, их содержимое оказалось на платье жены Флорентино. Представьте мое лицо в тот момент! И тогда Перес подозвал охрану, попросил отвезти жену домой, чтобы та переоделась. И когда она уехала, Перес поворачивается ко мне и говорит: «Большое спасибо!» Ну за то, что избавил его от жены, вот так мы посмеялись.