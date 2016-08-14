«И тогда Флорентино Перес подозвал охрану…» Откровения агента Неймара
Бразильский агент Вагнер Рибейро рассказывает о работе с Неймаром и Робинью, любимце Жозе Моуринью, общении с Флорентино Пересом.
«ПСЖ был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро»
- В ПСЖ нам предложили просто нереальную сумму — зарплату 40 миллионов евро в год. Неймар, до продления контракта с «Барселоной», получал 9,5 миллионов евро чистыми.
- Вы рассказали испанцам о предложении ПСЖ, чтобы «Барса» пошла на продление контракта?
- Нет, ничего не говорил клубу. Конечно, я позволил появиться в прессе информации, что Неймаром интересуется ПСЖ. Но о нашей встрече с представителями французов на Ибице узнал один человек, тесно связанный с Неймаром. Потом информация попала в руки «Барселоны», причем с фотографиями.
- Сколько ПСЖ был готов заплатить за Неймара?
- 190 миллионов евро. Зарплата 40 миллионов чистыми. Плюс личный самолет для перелетов в Бразилию. А еще владелец пообещал создать сеть отелей под именем Неймара.
- То есть Неймар «выбил» для себя повышение зарплаты за счет предложения ПСЖ.
- Отец Неймара вел переговоры с «Барсой», чтобы сын там остался. А я вел переговоры с ПСЖ, чтобы Неймар перешел туда. Понятно, что я поддерживал предложение французов.
- ПСЖ потом не предъявлял претензии, мол вы их просто использовали и кинули?
- Я с самого начала ясно дал понять, ПСЖ — не просто клуб, который использую, чтобы продлить контракт с «Барселоной». Если бы нужно было шантажировать каталонцев, приплел бы сюда «Реал». Да и «Манчестер Юнайтед» предложил огромную сумму. Но лучше всего подходил бы «Реал», ведь именно этот клуб главный «враг» «Барсы».
- Три предложения. На ваш взгляд, какое из них было самым сбалансированным для Неймара?
- ПСЖ. Потому что ни Флорентино Перес, ни руководство «МЮ» не общались лично с Неймаром. В отличие от ПСЖ. Его владелец приехал к игроку на Ибицу.
- А вы что Неймару советовали? Идти в ПСЖ?
- Сказал, что он станет самым высокооплачиваем
«Робинью не перешел в «Челси» по вине клуба»
- Как вы стали сотрудничать с Неймаром?
- Меня представили отцу Неймара один из тренеров, Бетинью. Он же в свое время свел меня с Робинью.
- Что скажете о футбольной карьере Робинью? Она отражает его реальный талант?
- Робинью был несчастлив в «Реале». Понятно, что парень никогда не был лучшим в мире. Но в то время он считался чуть ли не единственной звездой Мадрида.
- Вы общаетесь с футболистами или их отцами на такие темы: «Парень, ты не играешь на том уровне, на котором можешь. Приходи чуть раньше с ночных клубов, показывай свой футбол».
- Да. Иногда меня слушают, иногда нет. Обычно я общаюсь с родителями футболистов. Помню, что Робинью очень много беседовал со Сколари, который хотел видеть его в «Челси». Но в итоге он туда не перешел. А все потому, что клуб поторопился и заранее начал продажу футболок с 7 номером и фамилией Робинью. Никакого подписанного контракта на тот момент, конечно, не было. «Реал» еще вел переговоры. И в последний день трансферного окна появилось предложение от «Манчестер Сити». Они тогда собирали команду, им нужна была звезда. И заплатили за Робинью 45 миллионов.
- Так Робинью хотел в «Челси», почему же подписал контракт с «Сити»?
- Потому что «Реал» после той истории с футболкой не захотел отдавать его в «Челси». Мы вели переговоры в последний день трансферного окна. Было 11 вечера, и общение было уже только по поводу сделки в «Сити».
- Поэтому вы с Робинью больше не работаете?
- Нет, дело не в этом. Проблема личного характера. Я развелся, а моя бывшая жена была очень хорошей подругой жены Робинью. Вот такие семейные дела.
«Моуринью обожает Лукаса Моуру»
- Вы дружны с Флорентино Пересом. Но в то же время дважды использовали «Реал», чтобы ваши клиенты Лукас Моура и Неймар заключали контракты с другими грандами. Как вам удается сохранять хорошие отношения с Флорентино?
- Моуру хотел видеть в «Реале» не Перес, а Моуринью. Португалец просто обожает игрока. Он и сейчас хотел бы его приобрести в «МЮ». В тот раз президент «Реала» попросил привези Лукаса с родителями на неделю. Мы жили за счет клуба, ездили на базу, общались с Моуринью. Почему не сложилось? У «Реала» из-за финансового фэйр-плей было соглашение с УЕФА. На тот момент «МЮ» готов был заплатить 35 миллионов, и мы уже обо всем договорились. Но потом позвонил Леонардо из ПСЖ и сказал: «Плачу 43 миллиона». Так Лукас уехал в ПСЖ.
- Но карьера там не задалась.
- Да, я считаю, что Лукасу гораздо больше подходит английский стиль. К сожалению, предыдущий тренер ПСЖ не очень понимал футбол Моуры, не давал ему игрового времени. Выпускал за 15 минут до конца матча. Ну что это такое?
«Отец Неймара говорил ему, что тот был мертвым на поле»
- Что отличает Неймара от бывших ваших клиентов вроде Кака и Робинью?
- Неймар чуть более нахальный парень в хорошем смысле слова, более надежный. Уже с 13-14 лет, а тогда он был еще очень хрупким, Неймар не боялся брать игру на себя, получать по ногам от защитников. Я смотрел на это дело и думал: ну точно сейчас сломается. Но нет, Неймара непросто запугать. Он получал мяч и хотел пройти всех соперников сразу. Иногда такой подход работал, иногда нет.
- В ранних интервью читал, что когда Неймар приходил с тренировок «Сантоса», его отец выводил парня во дворик у дома, и они отрабатывали те моменты, которых не было на тренировке. Правда, что отец Неймара был одержим идеей сделать из него звезду?
- Так как его отец сам был футболистом, очень требовательно относился с сыну. Он говорит с Неймаром перед каждым матчем. В каком бы уголке мира ни играл Неймар, он звонит отцу из автобуса или раздевалки, и они вместе разбирают, как действовать на поле. Что-то вроде: «Завтра тебе предстоит сыграть против защитника сборной Колумбии, у которого совсем слабая правая». То есть он работает почти как тренер. Никогда такого не видел. И Неймар слушает отца очень внимательно. Помню один матч «Сантоса», команда U-16 или U-15. Неймар сыграл плохо, «Сантос» уступил. И вот его отец всю дорогу от раздевалки до ресторана говорил что-то на ухо парню. А тот просто рыдал. Знаю, что Неймар старший будет недоволен, что рассказываю такое, но это правда. И вот он всю дорогу говорил, как ужасно Неймар сыграл, что нужно тщательнее готовиться, играть с удовольствием, что он был мертвым на поле.
«Нарушать закон в Бразилии – дело обычное»
- Я вырос на бразильской культуре, в которой нарушать закон – дело обычное, хочешь ты этого или нет. За хорошее посредничество приходится платить процент. Не всегда, но так случается. Я бы соврал, если бы сказал, что не сделал бы того же.
- То есть вы бы заплатили процент от своей комиссии после продажи ирока руководителю клуба, который помог со сделкой?
- Нет, если бы так сделал, то подставил бы игрока.
- Ну, например, продажа Габигола. Вы получили свой процент. Платили бы какую-то часть спортивному директору «Интера» или «Сантоса»?
- Во-первых, я продаю известного футболиста, он не нуждается в дополнительных переговорах, в чьем-либо посредничестве. Другое дело, если люди хотят продать слабого игрока, как недавно было с молодым парнем из «Сан-Паулу». Тогда один из руководителей клуба получал деньги за то, чтобы футболист выходил в составе, засветился. Хотя по уровню он явно не тянул. Понятно, что ничего доказано не было, об этом говорилось в прессе. Но отмечу, что тот человек в клубе больше не работает.
«Вагнер «Деньги» меня прозвал один журналист»
- Вернемся к Неймару. Почему он все-таки принимает предложение «Барсы», которое намного ниже того, что дает ПСЖ?
- Так у Неймара уже все есть: свой самолет, вертолет, яхта, дома. Что ему еще нужно?
- А зачем вы его продать хотели?
- Ну я же хочу, чтобы мой продукт вырос с цене, правильно? Почему я не должен рассматривать предложения, когда игроку дают зарплату в 40 миллионов.
- Обижаетесь, когда вас называют Вагнер «Деньги» (Wanger Dinheiro вместо Ribeiro)?
- Меня так прозвал один бразильский журналист, Милтон Невес. Он все время про меня говорил. Хочу сказать, что я не богатый человек. Люди думают, что когда продаю футболиста, все деньги идут мне и игроку. Вот вам пример с Габиголом. Большая часть денег пошла в «Сантос». Я получил небольшой процент от сделки. Габриэл получил свою долю, так как владеет частью экономических прав.
- А что для вас значит быть богатым?
- Богаты те люди, кому не нужно работать. Вот Неймар – богатый, он миллионер. Мне же нужно работать, чтобы оплачивать счета.
«Перес поворачивается и говорит: «Большое спасибо!»
- Ходят слухи, что если слабенького игрока предсталяет известный агент, то в конце концов он все-таки перейдет в более или менее хороший клуб, как это недавно случилось с Андре ( сменил «Коринтианс» на «Спортинг»).
- Это все больше небылицы, чем реальность. Андре, конечно, не Неймар. Но он хороший игрок, в «Сантосе» становился лучшим бомбардиром.
- Скажите, вот Месси всю жизнь играет в одном клубе. Это значит, что его агент недосчитается миллионов?
- Конечно, нет! С каждым продлением контракта его агент будет получать 10 процентов.
- Каково каждый день вращаться в кругах звездных футболистов и известных руководителей топ-клубов?
- Расскажу самую забавную историю. Я как-то пошел на вречение премий «Реалу». Пошел за компанию с Робинью, хотя приглашен не был. Но достаточно было появиться вместе с футболистом. За столом мы расположились так: Флорентино, его жена – я как раз рядом с ней сидел – Лушембургу, Робинью и еще несколько человек из тренерского штаба. Я очень люблю вино. Так вот решил налить себе бокал, так как столы уже были накрыты. И чтобы не казаться невежливым, предложил наполнить бокал и жене Переса. Но когда я поднял бутылку, случайно задел расставленные на столе блюда, их содержимое оказалось на платье жены Флорентино. Представьте мое лицо в тот момент! И тогда Перес подозвал охрану, попросил отвезти жену домой, чтобы та переоделась. И когда она уехала, Перес поворачивается ко мне и говорит: «Большое спасибо!» Ну за то, что избавил его от жены, вот так мы посмеялись.