Гонка легенд-2016: Гросс и Фишер против Черезова и Круглова

18 сентября в белорусских Раубичах состоится Гонка легенд, в которой примут участие звезды недавнего биатлонного прошлого. Рассказываем, почему это событие нельзя оставлять без внимания.

Приедут настоящие звезды

Первое и главное – здесь действительно будут звезды первой величины. Посмотрите на имена – Рикко Гросс, Свен Фишер, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Анна Богалий–Титовец, Лив–Грете Пуаре, Кати Вильхельм.

К слову, в прошлом году, когда мужская сборная России стала тренироваться под руководством Рикко Гросса, Дмитрий Малышко в интервью нашему изданию рассказал, почему с ним здорово работать.

– Гросс не рассказывает, как бежать и стрелять, а показывает. Он не просто стоит с указкой, а работает вместе с нами. Вот был у нас сбор в Германии. В один из дней мы ездили на велосипедах в горы. Всю трассу Гросс преодолел наравне с нами. Когда видишь, в какой физической форме находится Рикко, хочется работать вдвое–втрое больше.

Тогда нам оставалось верить Малышко на слово, а сейчас благодаря Гонке легенд, мы и сами сможем увидеть в деле старшего тренера мужской российской команды. И конечно, многих других роскошных, любимых спортсменов. Sovsport.ru не только расскажет об этом, но и покажет.

Сначала пройдут два масс–старта – женский (13.45), затем мужской (14.15), а после небольшого отдыха состоится смешанная эстафета (15.45).

Дарья Домрачева приготовила сюрприз для болельщиков

В списке главных людей на фестивале наверняка значилась бы выдающаяся белорусская биатлонистка трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева, однако сейчас она готовится стать мамой, поэтому мероприятие пропустит. Но все же без своего внимания Дарья Гонку легенд не оставила – придумала коллекцию одежды и сувениров, которая будет представлена на мероприятии в Раубичах. Все, что понравится, можно будет купить в сувенирной лавке. А часть средств от продажи направят на лечение двухлетнего мальчика Артема, который страдает ДЦП.

«Сама присутствовать в Раубичах 18–го сентября не смогу., – написала Дарья Домрачева в письме участникам фестиваля на своем сайте. – Вы знаете причину и мне кажется, что она достаточно уважительная, чтобы обойтись без комментариев. Но я буду с вами и буду переживать! В этом году соревновательная программа расширилась и потому заключительные тренировки проводят не только звездные участники, но также наша пресса и юные биатлонисты.

На протяжении последних двух месяцев я готовила биатлонный сюрприз для зрителей от себя лично. Специально для мероприятия разработала коллекцию одежды и сувениров. Это мой первый опыт, и я волнуюсь, конечно. Надеюсь, что мои креативные идеи придутся вам по вкусу. Часть вырученных средств от продаж будет направлена на лечение Артема Тимофеева. Малышу 2,5 года, он борется с диагнозом ДЦП (тетрапарез) и дышит через трахеостому в горле. Вместе мы можем помочь Артему!»

Легенды биатлона и зрители помогут детям

Благотворительно сть вообще проходит красной нитью через все мероприятие – средства, которые удастся заработать благодаря Гонке легенд, направят на счет Гомельской областной детской клинической больницы, где лечатся дети из районов, пострадавших из–за аварии на Чернобыльской АЭС.

В прошлом году, напомним, выручка от продажи билетов была направлена на строительство детского хосписа «Лесная поляна». В настоящее время это учреждение достроено и функционирует.

Помимо спонсорских средств организаторы планируют заработать на продаже билетов. Болельщиков ожидается около 15 тысяч, а цены на вход варьируются от 6 до 200 рублей – да, в Белоруссии уже нет несчетного количества рублей на купюрах – с 1 июля здесь проводится деноминация. Теперь за три белорусских рубля можно раздобыть российскую сотню. То есть в переводе на нашу валюту самый дешевый билет на Гонку легенд можно купить за 200 рублей и разместиться вдоль трассы, а если охота в ВИП-ложу, то нужно расстаться с 6666 рублями.

УЧАСТНИКИ ГОНКИ ЛЕГЕНД–2016

РОССИЯ

Сергей Тарасов (15 февраля 1965) – олимпийский чемпион 1994 года, двукратный чемпион мира.

Сергей Рожков (1 апреля 1972) – чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира.

Юрий Кашкаров (4 декабря 1963) – Олимпийский чемпион 1984 года, пятикратный чемпион мира.

Николай Круглов (8 апреля 1981) – серебряный призер Олимпийских игр 2006, четырехкратный чемпион мира.

Ольга Зайцева (16 мая 1978) – двухкратная Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира.

Анна Богалий (12 июня 1979) – двухкратная Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира.

Надежда Таланова (17 апреля 1967) – олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года.

Виктор Майгуров (7 февраля 1969) – двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и многократный призер чемпионатов мира.

Иван Черезов (18 ноября 1980) – трехкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира.

ГЕРМАНИЯ

Рикко Гросс (родился 22 августа 1970) – четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону.

Свен Фишер (16 апреля 1971) – четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.

Мартина Бек (Глагов) (21 сентября 1979) – четырехкратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира 2002/2003.

Катрин Ланг (Хитцер) (3 сентября 1986) – двукратная чемпионка Европы.

Кати Вильхельм (2 августа 1976) – первая в истории трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира 2005/2006.

Симона Хаусвальд (Хе–Соон Денкингер) (3 мая 1979) – чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира. Обладательница малого Кубка мира в спринте сезона 2009/2010.

НОРВЕГИЯ

Даг Бьерндален (2 апреля 1970) – в 1995 году на чемпионате мира завоевал золото в командной гонке, в 1997 году завоевал серебро в спринте первого этапа в Лиллехаммере. На Олимпиаде 1998 года в Нагано завоевал серебро в мужской эстафете. На ЧМ–1999 выиграл эстафетную бронзу.

Халвар Ханевольд (3 декабря 1969) – трёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира.

Лив–Грете Шельбрейд (7 июля 1974) – многократный призер олимпийских игр. Победительница общего зачёта Кубка мира сезона 2003/2004. Восьмикратная чемпионка мира . Первая биатлонистка в истории, которая выиграла четыре золотые медали одного чемпионата мира (Оберхоф, 2004 год).

Фруде Андресен (9 сентября 1973) – олимпийский чемпион 2002 года, двукратный чемпион мира.

ФРАНЦИЯ

Флоранс Баверель (24 мая 1974) – олимпийская чемпионка (2006), призер олимпийских игр в эстафете (2006), многократный призер чемпионатов мира.

Винсен Дефран (9 марта 1977) – олимпийский чемпион 2006 года в преследовании, двукратный чемпион мира, чемпион мира по летнему биатлону.

Мари–Лор Брюне (20 ноября 1988) – двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира, восьмикратный призер чемпионатов мира.

Сандрин Байи (25 ноября 1979) – двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира 2004/2005.

Корин Ниогре (20 ноября 1972) – олимпийская чемпионка 1992 года, трехкратная чемпионка мира.

Сильви Бекар (6 сентября 1975) – двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира

ШВЕЦИЯ

Анна Карин Зидек (Олофссон) (1 апреля 1973) –олимпийская чемпионка в масс–старте.

АВСТРИЯ

Кристоф Зуман (19 января 1976) – многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.

БОЛГАРИЯ

Екатерина Дафовска (28 ноября 1975) – олимпийская чемпионка и призёр чемпионатов мира. Единственная чемпионка зимних Олимпийских игр в Болгарии.

БЕЛОРУССИЯ

Александр Попов (22 февраля 1965) – олимпийский чемпион в эстафете (1988), серебряный призер в эстафете (1992). Многократный чемпион мира. Серебряный призер Кубка мира сезона 1988/89.

Елена Зубрилова (25 февраля 1973) – четырехкратная чемпионка мира.

Сергей Новиков (27 апреля 1979) – призер Олимпийских игр 2010 года, призер чемпионата мира.

Алексей Айдаров (15 ноября 1974) – призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира, трехкратный призер чемпионатов мира.

УКРАИНА

Андрей Дериземля (18 августа 1977) – двукратный призер чемпионатов мира.

Елена Петрова (24 сентября 1972) – призер Олимпийских игр 1998 года, десятикратный призер чемпионатов мира.

ЛАТВИЯ

Илмарс Брицис (9 июля 1970) – двухкратный призер чемпионатов мира.

ИТАЛИЯ

Пьеральберто Каррара (14 февраля 1966) – призер Олимпийских игр 1998 года, трехкратный чемпион мира.