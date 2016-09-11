Сарнавский нокаутирует Гаджидаудова. Прогноз Sovsport.ru на бои уикенда

Александр Сарнавский

В эти выходные в Санкт-Петербурге (Россия) состоится турнир ACB 45, а в Идальго (США) пройдет бойцовское шоу UFC Fight Night 94. Sovsport.ru представляет прогнозы на самые значимые бои уикенда.

АСВ 45

Дата турнира: 17 сентября

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия.

Кто: Турал Рагимов (Россия) vs Олег Борисов (Россия)



Весовая категория: полулегкая

Место в мировом рейтинге. Рагимов (108-е, рекорд 11-2); Борисов (94-е, рекорд 17-1)

В чем интрига?

Данный бой должен был состояться еще в марте этого года, однако, этому не суждено было лучиться из-за травмы одного из спортсменов. В итоге, бойцы позже провели в лиге по одному бою, и теперь им все-таки предстоит выяснить отношения в «клетке».

Оба – опытные и зрелые спортсмены, которые понимают, что в данном противостоянии на карту поставлено очень многое. Несмотря на то, что после того, как Петр Ян снялся с титульного боя, ситуация в дивизионе максимально запуталась, существует некая доля вероятности, что победитель этого поединка получит шанс побороться за титул. Это противостояние — один из типичных боев лиги АСВ, где шансы на успех абсолютно равны у обоих соперников.

Прогноз Sovsport.ru: Победа Рагимова единогласным решением судей.

Кто: Устармагомед Гаджидаудов (Россия) vs Александр Сарнавский (Россия)

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге. Гаджидаудов (479-е, рекорд 7-3); Сарнавский (44-е, рекорд 34-4)

В чем интрига?

Хотя многие уже и считают Александра Сарнавского ветераном спорта, он еще совсем молод и, без сомнения, его главные достижения еще впереди. В свои 27 лет он успел уже 38 раз выступить на профессиональной арене смешанных единоборств, причем лишь четыре из этих поединков закончились не в его пользу.

По словам самого спортсмена, подписание в ACB было наиболее логичным шагом в контексте титульных амбиций. Александр воспринимается многими как один из главных претендентов на титул в легком дивизионе ACB. Однако, для вступления в гонку за пояс ему нужно преодолеть непростое препятствие в лице крепкого Устармагомеда Гаджидаудова. Хотя крайние два боя прошли для него неудачно, не стоит списывать Гаджидаудова со счетов. Ранее Устар выступал в полусреднем дивизионе, где в предпоследнем своем поединке бился за вакантный пояс чемпиона лиги в этом весе. В итоге, он совершил ошибку и уступил удушающим приемом в пятом раунде действующему чемпиону лиги Альберту Дураеву. Стоит отметить, что эта победа далась Альберту крайне непросто. В прошлом же своем бою Гаджидаудов впервые пробовал свои силы в легком весе, однако сгонка прошла не совсем гладко, и в итоге он уступил единогласным решением поляку Адриану Желински. Сейчас Устару уже некуда отступать – три поражения подряд могут могут отбросить его карьеру далеко назад. Однако, сам спортсмен уверен в своих силах. Он считает, что победа над таким бойцом как Сарнавский, поможет ему доказать, что предыдущие две неудачи были лишь ошибкой.

Прогноз Sovsport.ru: Победа Сарнавского нокаутом.

Основные бои турнира АСВ 45 Забит Магомедшарипов (11-1, Россия) vs Валдинес Сильва (14-5, Бразилия)

Прогноз Sovsport.ru: победа Магомедшарипова Турал «Железный человек» Рагимов (11-2, Россия) vs Олег Борисов (17-1, Россия)

Прогноз Sovsport.ru: победа Рагимова Устармагомед Гаджидаудов (7-3, Россия) vs Александр Сарнавский (34-4, Россия)

Прогноз Sovsport.ru: победа Сарнавского Рамазан Эсенбаев (10-1, Россия) vs Андрей Кошкин (15-5, Россия)

Прогноз Sovsport.ru: победа Эсенбаева Муслим Махмудов (8-3, Россия) vs Ганс Стрингер (22-7, Нидерланды)

Прогноз Sovsport.ru: победа Махмудова

UFC FIGHT NIGHT 94

Дата турнира: 17 сентября

Место проведения: «State Farm Arena» (Идальго, штат Техас, США)

Кто: Ислам Махачев (Россия) - Крис Уэйд (США)

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге. Махачев (125-е, рекорд 12-1); Уэйд (82-е, рекорд 11-2).

В чем интрига?

Российский легковес проведет в UFC свой третий поединок. Если дебют в организации для Ислама сложился удачно (победа над Лео Кунцом), то второй поединок Махачев проиграл Адриано Мартинсу, причем техническим нокаутом в первом раунде. Победить более опытного Уэйда будет непросто. Российских фанатов ММА может обнадежить тот факт, что американец в мае этого года уступил нашему соотечественнику Рустаму Хабилову единогласным решением судей. Да и первое поражение в карьере Уэйд потерпел тоже от российского парня Оззи Дулугубова, который, правда, на мировом уровне представляет США. А это значит, что наши парни - неудобные соперники для Криса.

Прогноз Sovsport.ru: Победа Уэйда единогласным решением судей.

Бои турнира Майкл Джонсон (16-10) vs Дастин Порье (20-4)

Прогноз Sovsport.ru: победа Порье Дерек Брансон (15-3) vs Юрайя Холл (12-6)

Прогноз Sovsport.ru: победа Брансона Эван Дэнем (17-6) vs Абель Трухильо (15-6)

Прогноз Sovsport.ru: победа Трухильо Мэнни Гамбурян (15-9) vs Алехандро Перес (17-6)

Прогноз Sovsport.ru: победа Гамбуряна Сэм Сицилиа (15-6) vs Габриэль Бенитес (18-5)

Прогноз Sovsport.ru: победа Бенитеса Ислам Махачев (12-1) vs Крис Уэйд (11-2)

Прогноз Sovsport.ru: победа Уэйда Роан Карнейро (20-10) vs Кенни Робертсон (15-4)

Прогноз Sovsport.ru: победа Карнейро Чез Скелли (15-2) vs Максимо Бланко (12-7-1)

Прогноз Sovsport.ru: победа Скелли Августо Монтано (15-2) vs Белал Мухаммад (9-1)

Прогноз Sovsport.ru: победа Монтано Рэнди Браун (7-1) vs Эрик Монтано (7-3)

Прогноз Sovsport.ru: победа Брауна



