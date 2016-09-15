Александр Елагин: Конте поздно выпустил Фабрегаса, без него нет креатива

Известный российский комментатор Александр Елагин подвел итоги матча 5-го тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль» (2:1).

– На мой взгляд, лондонскому клубу не хватало Сеска Фабрегаса, – говорит Александр. – Обратите внимание, Диего Коста фактически не получал мяча. Вспомните, как было в чемпионском сезоне, как он открывался под Фабрегаса, и вот против такой насыщенной обороны, как сейчас играет «Ливерпуль», не хватало креативного футболиста в полузащите. Мне кажется, что Антонио Конте очень поздно выпустил Фабрегаса. Может быть, он не в самой лучшей форме, тут очень сложно сказать. Было видно, особенно по первому тайму, что полузащита «синих» проседала. В этом матче все было решено в первой половине игры.

– Конте укусил Жозе Моуринью? Три замены в самом конце..

– Ну, здесь он просто пошел ва-банк, деваться некуда было. Итальянец выпустил атакующих игроков, но, повторяюсь, он припозднился с заменами. Оскар выпадал из атакующей линии, а гол Косты был забит после того, как «Челси» навалился в штрафную «Ливерпуля». Неманья Матич буквально протаранил, дошел до лицевой и «бросил» мяч Диего Косте в середину вратарской, и там уже нападающий проткнул. Настоящих атак, чемпионских, то что мы видели в сезоне 2014/15, сегодня мы не наблюдаем у «синих». В середине поля нет разводящего. Таким был в свои лучшие сезоны Фабрегас. Не знаю, что с ним случилось, он и на Евро-2016 выглядел довольно бледно. Может быть, это связано именно с этим, я имею ввиду его физическую форму. Возможно, поэтому Конте и не выпускает его в середину поля, а там нужен был именно такой футболист. На мой взгляд, именно средняя линия «Ливерпуля» переиграла «Челси». Тут можно говорить о прессинге «красных», но то, что полузащита «Ливерпуля» подавила все – очевидно. Коста был без мяча, не было этих вертикальных передач от Фабрегаса. Да, испанец вышел всего на десять минут, но он смог придумать что-то оригинальное, создать пару моментов, однако, времени уже было очень мало.

– Английская пресса утверждает, что Сеск в январе перейдет в «Милан».

– Вполне вероятно, ведь он не играет. Судя по всему, Конте ему не доверяет. Может быть здесь какие-то внутренние проблемы, о которых мы не знаем. Повторяюсь, «Челси» не хватает креативного футболиста в центре. Сейчас там играет Н'Голо Канте, который отлично действует в отборе и может начать атаку. Но вы обратили внимание, что француз играет ниже, чем Неманья Матич. Серб ушел вперед, но ни тот, ни другой не обладают таким дирижерским талантом, каким обладает Фабрегас. У Оскара этого не получается напрочь, а Виктор Мозес и Педро – бегунки по флангу.



– Как вам гол Джордана Хендерсона?

– Он сейчас перезагружает свою карьеру с приходом Юргена Клоппа и выдал фантастический старт в нынешнем сезоне. Он сейчас является лидером «Ливерпуля» и забил гол в стиле Стивена Джерарда. Потрясающе! Да, может быть это дело случая, но сколько великолепных передач выдал.

Джордан Хендерсон Источник: Reuters

– Джеймс Милнер провел третий матч на позиции защитника. Клопп удивляет...

– Сейчас «Ливерпуль» проводит очень красивые комбинации, фланговые атаки. Юрген нашел для Милнера место в обороне, ведь не даром на матче присутствовал главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс. Теперь борьба в национальной команде за место на левом фланге обострится. Данни Роуз получил травму, и судя по всему, на этой позиции будет играть именно Милнер, который выполняет прекрасные кроссы.

Джеймс Милнер Источник: Reuters

– Почему «Челси» решил вернуть Давида Луиза, да еще и за такие деньги.

– Ну, во-первых, он провел весьма неплохие сезоны за лондонский клуб. Во-вторых, Конте виднее больше, чем нам. Он специалист высокого класса, а Луиз – игрок мирового уровня. К тому же, Джон Терри уже не молод. Курт Зума? Он получил серьезную травму в прошлом сезоне и пока неизвестно в каком сейчас находится состоянии. Что касается суммы трансфера за Луиза, то на это не стоит обращать внимания. В футболе сегодня такие деньги крутятся, что главный вопрос – кого ты приобретаешь, – сказал Елагин.