Помяли викингов. Как Россия обыграла Швецию

Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-2017 в Краснодаре. Эта победа стала 4 для россиян в 4 играх.

«Работаю как Слуцкий – бесплатно»

Около 3 недель назад сборная России играла с Перми, а в субботу гостила в Краснодаре. Это новая практика федерация баскетбола России: матчи на периферии. Задумка оправдывает себя. В двух случаях сборная собрала аншлаги. В Москве о таком могли лишь мечтать.

Матч сборной в Краснодаре объединили с празднованием 70-летия «Локомотива-Куба нь».

В мае клуб достиг исторического успеха, забравшись на пьедестал Евролиги, а местный «Баскет-Холл» в решающей игре плей-офф смял «Барселону».

Перед сборной настрой у фанатов схожий: раздавить шведов. Билеты на игру разобрали за 3 дня после открытия продажи. В реализации остались места на верхотуру; но за пару дней смели и их.

Перед главной игрой – праздник баскетбола. На арене играли сборная «Локо» вместе с президентом клуба Андреем Ведищевым и сборная «Легенд», ею рулил почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов.

- Уже 10 раз возглавляю такие моменты, и все без контракта, бесплатно работаю, - сетует Иванов. – Как Леонид Слуцкий? Примерно. Шучу, конечно. Мне играть сложно. Давно порвал ахил. Вот и тренирую теперь.

Матч завершился ничьей – 33:33, а лучшим игроком стала Илона Корстин. На ее счету 11 очков.

«Очереди – по 50 метров»

Вход «Баскет-Холла» – сцена для ростовской панк-группы «Troublemakers», разогревавшей публику музыкальными хитами.

Рядом с ребятами – интерактивные зоны: стритбол, катание на сигвеях, рубка на управляемых танках и барбекю, как перед играми NBA, где о баскетболе вспоминаешь со свистком о старте матча.

В Краснодаре – еще позже. За 10 минут до начала у арены было 2 две очереди по 50 метров каждая. Виной – 2 из 4 открытых входов. Болельщики злились, но стояли до последнего. Часть попала на игру ко 2 половине…

Счет на табло был 33:33, а сборная России пыталась упорно разгадать, что делать с игрой на периметре, откуда шведы палили без раздумий.

Болельщиков гнал вперед шоумен Сергей Белоголовцев, отыгравший за сборную «Легенд».

- Мало игрового времени мне дали, - сетует Сергей. – Хотя с таким тренером лучше не спорить (смеется). Сразу согласился вести матч здесь, даже не думал!

Перед игрой со Швецией он записал ролик, где призвал всех болельщиков прийти и поддержать сборную в Краснодаре.

- Записал его с 3 раза. Всегда ли попадал в кольцо? Да, и четко! Мешало не это. Я говорил быстро и громко, но сбивался. Попасть в кольцо оказалось самым легким. У меня во дворе есть корт, где я играю. Я отлично готов!

«Кириленко не узнают из-за его вида»

В перерыве игры со Швецией к Сергею больше внимания, чем к Андрею Кириленко.

- Да Андрея не узнают, видимо, - смеялся Белоголовцев, делая совместное фото с болельщиками. – Он в непривычном виде, в рубашке его не узнают. Кириленко великий спортсмен.

Стильные очки, клетчатая рубашка, штаны и отсутствие эмоций на лице – внешне Кириленко был спокоен. Он наблюдал за происходящим с паркета, куда по случаю приезда сборной перенесли часть кресел.

Этого не сказать о Базаревиче. Почти всю вторую половину он простоял на одном колене, меняя состав. Сергей Базаревич вставал, советовался и принимал исходную позу.

Сборная набирала обороты. Особо был активен Мозгов. Его с трибун поддерживали родные и друзья. Тимофей вырос в поселке Афипский, что в 30 км под Краснодаром. Подобная явка была ожидаема.

Но стоило центровому сбавить обороты, как начинались проблемы. Мазал Хвостов, не шла в концовке игра у Зубкова и Кулагина.

Базаревич ответил тайм-аутом в конце матча при счете 59:57 в пользу россиян. Шведы сравняли, а россияне ответили сольными проходами, которые завершились точными штрафными Быкова и Карасев.

Итог – победа россиян 63:59, и стопроцентный результат в группе: 4 победы из 4.