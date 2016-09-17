«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без Знарка

Бывший президент КХЛ Александр Медведев оценил силы сборной России накануне старта Кубка мира.

«Поеду на Кубок мира, если Россия выйдет в плей-офф»

– Чего вы ждете от Кубка мира?

– Да, сегодня начинается турнир. Завтра наша команда играет, сможем в прямом эфире посмотреть два матча не в ночное время. Многое зависит от первой игры, но в последнее время мы со шведами хорошо играем, независимо от их состава обыгрываем их. Надеюсь, и в этот раз наша команда начнет успешно. Это очень важно, чтобы потом двигаться дальше по таблице в группе. Наша команда заслуживает выхода в полуфинал: мы видим, какое у нас нападение. Когда хорошо нападаешь, защита становится и не такой важной. Но защищаться, конечно же, нужно!

– Не обидно, что вы не сможете поехать в Торонто, а будете здесь на теннисе?

– Я бы мог успеть и в Торонто, если наши выйдут! Будем надеяться, что я и в Торонто успею.

– То есть если выйдут в плей-офф, вы поедете?

– Да, я поеду.

– Глядя на результативную игру Войнова, вы сожалеете, что он не поехал?

– Очень жаль, что не удалось сделать так, чтобы он поехал. Это ведь хоккеист, у которого есть опыт игры на маленьких площадках, который вошел в сезон очень успешно после всех перипетий его жизни, после перехода на большие площадки. Но видите, НХЛ считает, что это их турнир, не хочет никого слушать.

– А то, что Роман Ротенберг поехал – это плюс?

– Конечно. Хорошо, что несмотря на околосанкционннные истории, он поехал, будет находиться с командой как представитель ФХР и КХЛ.

«СКА с Воробьевым действовал по общей командной тактике»

– Чемпионат КХЛ не прерван на время Кубка мира – это правильное решение?

– Я думаю, да. Потому что у нас из КХЛ поехало меньше десятка человек. Останавливать было неправильно. Тем более, зрительский интерес не меньше, люди заполняют трибуны там, где они заполняются.

– Но, например, топовый матч ЦСКА – СКА прошел без лидеров.

– Он все равно был очень интересным.

– То, что СКА остался обезглавленным – главного тренера, ассистента нет – это плохо? Или прав был Леонид Федун, говоря, что тренер – только десять процентов успеха.

– Это не так. Хотя есть старая поговорка: «Проигрывает тренер, выигрывают игроки». Влияние тренера огромное. Но Петр Ильич (Воробьев - Прим.ред.) знает, какую тактику команда отрабатывает в этом сезоне. Если посмотреть внимательно игры – СКА действовал по этой тактике.

– Камбэк в матче с «Барысом» СКА подсмотрел у «Зенита»?

– «Барыс» был очень настроен против СКА, они усилились. Сен-Пьер приехал играть, усилил первую тройку. Сейчас не будет легких игр. Все хотят в плей-офф. Мы видим, что в одном дивизионе все команды в зоне плей-офф, кроме одной. А в другом – всего лишь две. Это показывает, какая будет борьба.

«Деньгами не выигрывают. Большими деньгами тоже»

– Вам не жаль, что КХЛ пошла не по тому пути, который обозначали вы при создании лиги?

– Нельзя сказать, что развитие пошло по другому пути. Определенная перестройка происходит. И я вернулся в совет директоров.

– Мы помним схемы, где были дивизионы из представителей Западной Европы. Сейчас у нас только Латвия, Хорватия, Словакия и Финляндия. Не мало?

– Мы приглашали шведов, АИК. Акционеры голосовали за то, чтобы команда играла. Но Федерация хоккея Швеции не захотела. Глядя на «Йокерит», они должны понять, что это неправильное решение: сборная финская не страдает, хоккей развивается, игроков талантливых меньше не стало. В «Куньлуне» сколько хоккеистов из Финляндии играет!

– Когда возглавляли КХЛ, не было ситуаций, чтобы в СКА собирали столько высокооплачиваемых игроков. Это не тревожит?

– Налог на роскошь был введен при мне. Как раз позволяет в случае превышения потолка зарплат использовать эти деньги на развитие лиги. Если у владельцев есть возможности приобретать игроков… А то, что такой состав: у СКА был состав не менее звездный, но результата не было. Деньгами не выигрывают.

– Выигрывают большими деньгами?

– И большими деньгами не выигрывают. Выигрывают командным духом и мастерством.