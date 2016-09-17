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«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без Знарка

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Бывший президент КХЛ Александр Медведев оценил силы сборной России накануне старта Кубка мира.

«Поеду на Кубок мира, если Россия выйдет в плей-офф» 

 Чего вы ждете от Кубка мира?
 Да, сегодня начинается турнир. Завтра наша команда играет, сможем в прямом эфире посмотреть два матча не в ночное время. Многое зависит от первой игры, но в последнее время мы со шведами хорошо играем, независимо от их состава обыгрываем их. Надеюсь, и в этот раз наша команда начнет успешно. Это очень важно, чтобы потом двигаться дальше по таблице в группе. Наша команда заслуживает выхода в полуфинал: мы видим, какое у нас нападение. Когда хорошо нападаешь, защита становится и не такой важной. Но защищаться, конечно же, нужно!

 Не обидно, что вы не сможете поехать в Торонто, а будете здесь на теннисе?
 Я бы мог успеть и в Торонто, если наши выйдут! Будем надеяться, что я и в Торонто успею.

 То есть если выйдут в плей-офф, вы поедете?
 Да, я поеду.

 Глядя на результативную игру Войнова, вы сожалеете, что он не поехал?
 Очень жаль, что не удалось сделать так, чтобы он поехал. Это ведь хоккеист, у которого есть опыт игры на маленьких площадках, который вошел в сезон очень успешно после всех перипетий его жизни, после перехода на большие площадки. Но видите, НХЛ считает, что это их турнир, не хочет никого слушать.

 А то, что Роман Ротенберг поехал  это плюс?
 Конечно. Хорошо, что несмотря на околосанкционннные истории, он поехал, будет находиться с командой как представитель ФХР и КХЛ.

«СКА с Воробьевым действовал по общей командной тактике»

 Чемпионат КХЛ не прерван на время Кубка мира  это правильное решение?
 Я думаю, да. Потому что у нас из КХЛ поехало меньше десятка человек. Останавливать было неправильно. Тем более, зрительский интерес не меньше, люди заполняют трибуны там, где они заполняются.

 Но, например, топовый матч ЦСКА  СКА прошел без лидеров.
 Он все равно был очень интересным.

 То, что СКА остался обезглавленным  главного тренера, ассистента нет  это плохо? Или прав был Леонид Федун, говоря, что тренер  только десять процентов успеха.
 Это не так. Хотя есть старая поговорка: «Проигрывает тренер, выигрывают игроки». Влияние тренера огромное. Но Петр Ильич (Воробьев - Прим.ред.) знает, какую тактику команда отрабатывает в этом сезоне. Если посмотреть внимательно игры – СКА действовал по этой тактике.

 Камбэк в матче с «Барысом» СКА подсмотрел у «Зенита»?
 «Барыс» был очень настроен против СКА, они усилились. Сен-Пьер приехал играть, усилил первую тройку. Сейчас не будет легких игр. Все хотят в плей-офф. Мы видим, что в одном дивизионе все команды в зоне плей-офф, кроме одной. А в другом  всего лишь две. Это показывает, какая будет борьба.

«Деньгами не выигрывают. Большими деньгами тоже»

 Вам не жаль, что КХЛ пошла не по тому пути, который обозначали вы при создании лиги?
 Нельзя сказать, что развитие пошло по другому пути. Определенная перестройка происходит. И я вернулся в совет директоров.

 Мы помним схемы, где были дивизионы из представителей Западной Европы. Сейчас у нас только Латвия, Хорватия, Словакия и Финляндия. Не мало?
 Мы приглашали шведов, АИК. Акционеры голосовали за то, чтобы команда играла. Но Федерация хоккея Швеции не захотела. Глядя на «Йокерит», они должны понять, что это неправильное решение: сборная финская не страдает, хоккей развивается, игроков талантливых меньше не стало. В «Куньлуне» сколько хоккеистов из Финляндии играет!

 Когда возглавляли КХЛ, не было ситуаций, чтобы в СКА собирали столько высокооплачиваемых игроков. Это не тревожит?
 Налог на роскошь был введен при мне. Как раз позволяет в случае превышения потолка зарплат использовать эти деньги на развитие лиги. Если у владельцев есть возможности приобретать игроков… А то, что такой состав: у СКА был состав не менее звездный, но результата не было. Деньгами не выигрывают.

 Выигрывают большими деньгами?
 И большими деньгами не выигрывают. Выигрывают командным духом и мастерством.

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