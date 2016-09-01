«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016

Михаил Южный снова выступит в Петербурге. Накануне турнира один из самых известных российских теннисистов рассказал о своей готовности, удачном начале сезона, а также о прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.

«На SpbOpen заряжаюсь петербургской энергией»

Михаил Южный есть на SpbOpen всегда, каждый год. Кроме разве что того случая, когда сам турнир отменили.

И всегда Южный как лицо турнира на афишах и на церемонии жеребьевки. Фишка с его номером оставалась в кубке, из которого тянули жребий, до самого конца – ее в итоге вынули последней. А сам Михаил даже отказался от самой процедуры вытягивания – видимо, зная о том, что может повлиять на свою турнирную судьбу. До этого, кстати, седьмой сеяный Виктор Троицки именно свой номерок и вытянул.

Соперником Южного по первому кругу в итоге стал Янко Типсаревич. Сейчас он в рейтинге 226-й, а в основную сетку сильного по составу SpbOpen серб попал благодаря защищенному рейтингу. Эта система помогает травмированным игрокам: теннисист, если пропускает из-за повреждения больше полугода, просит ATP зафиксировать свой рейтинг на среднем уровне за первые два месяца после травмы. Южный находится на 54-й строчке.

– Михаил, как вы оцените соперников по вашей сетке?

– Легкой сетки не могло получиться, судя по составу турнира в Петербурге. Мой соперник Типсаревич только восстановился, последние турниры показывал теннис хорошего уровня. Не зря обыграл Куэрри на старте US Open. Прогнозировать ничего бы не хотелось. Вся сетка хочет одного. И у меня такая же цель.

– Каково ваше физическое состояние? На US Open вы сыграли всего шесть геймов против Джоковича в третьем раунде и отказались продолжать матч из-за травмы.

– Я не могу сказать, что восстановился на 100 процентов. Я почти не тренировался в Москве на прошлой неделе. Без больших нагрузок нога не беспокоит. Надеюсь, за оставшееся время я буду готов на 100 процентов.

– Почему вам нужен турнир в Петербурге?

– Исторически сложилось, это единственный турнир, который я ни разу не пропустил и где меня тепло принимают из года в год. Как бы ни играл, все равно его чувствую. Это один из немногих турниров, где мне пошли навстречу в тяжелые времена. В прошлом году мне дали wild card, благодаря Александру Медведеву. Это дорогого стоит. Я возвращаюсь сюда и заряжаюсь петербургской энергией. Мне приятно одну недельку в году бывать на действительно домашнем турнире. Поэтому и возвращаюсь, и надеюсь, смогу это делать не один раз, пока играю.

«Мне не поступало предложений играть за сборную России»

– Сейчас я стал больше следить за физическим состоянием, в данной ситуации это правильно, – продолжает 34-летний Южный о своей готовности к турниру. – Если здоров – могу играть на хорошем уровне. Но любая травма может выбить очень сильно. На данном этапе права на ошибку все меньше. Это не 18 лет, когда можно исправить все.

– В начале года вы не поехали в Австралию на турнир Большого шлема, а выиграли три челленджера подряд.

– Практика показала, что это был правильный шаг. Правда, нагрузка была очень большой. Действительно были проблемы со здоровьем, еще смена климата: жарко, влажно. Иммунная система села, и все, что мог поймать, я поймал. Прошлый сезон сложился очень плохо, и идея была в том, чтобы не лететь в Австралию и играть там квалификацию, а попробовать сыграть большое количество матчей, войти в сезон плавно, без перелета в Австралию. К счастью, все удалось.

– А в Кубке Дэвиса вы не выступаете тоже из-за травмы?

– Нет. Состав там определяет тренерский штаб. Мне не поступало никаких предложений, поэтому и не выступаю.

– Хотели бы сыграть за сборную?

– Все зависит от тренерского штаба и федерации. Моего желания тут мало. Нет такого, что если игрок хочется играть за сборную – он приходит и играет. Это на турнирах: если хочу – заявляюсь и играю. Со сборной другая ситуация.

– Как оцените нынешнее поколение сборной? Хачанов вошел в топ-100, Рублев – в топ-50.

– Не могу сказать, что Карен закрепился в сотне, но видно, что он там не случайно. Рублев затормозил чуть-чуть в этом году, но у всех игроков бывают подъемы и спады. Я не хотел бы делать больших выводов. Тем более я не нахожусь рядом с ним и не знаю, что происходит, какие у него проблемы. У Ромы Сафиуллина была травма, он восстановился и сейчас начал играть: в Египте выиграл один «фьючерс» и на втором вышел в финал. Бублик один турнир в Петербурге выиграл.

Я слегка удивлен прогрессом Данилы Медведева. Играл против него на челленджере в начале года в Таиланде. Не думаю, что в этом году он войдет в топ-150, но дальше посмотрим. Есть молодые ребята, но нет гарантий, что через год-два-три они будут в топ-50 или двадцатке.