Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ФутболУрал0 : 1Анжи
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 0:1Кукушкин
ХоккейСпартак2 : 1Динамо Москва
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016

Максим Шитиков, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Михаил Южный снова выступит в Петербурге. Накануне турнира один из самых известных российских теннисистов рассказал о своей готовности, удачном начале сезона, а также о прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.

«На SpbOpen заряжаюсь петербургской энергией»

Михаил Южный есть на SpbOpen всегда, каждый год. Кроме разве что того случая, когда сам турнир отменили.

И всегда Южный как лицо турнира на афишах и на церемонии жеребьевки. Фишка с его номером оставалась в кубке, из которого тянули жребий, до самого конца – ее в итоге вынули последней. А сам Михаил даже отказался от самой процедуры вытягивания – видимо, зная о том, что может повлиять на свою турнирную судьбу. До этого, кстати, седьмой сеяный Виктор Троицки именно свой номерок и вытянул.

Соперником Южного по первому кругу в итоге стал Янко Типсаревич. Сейчас он в рейтинге 226-й, а в основную сетку сильного по составу SpbOpen серб попал благодаря защищенному рейтингу. Эта система помогает травмированным игрокам: теннисист, если пропускает из-за повреждения больше полугода, просит ATP зафиксировать свой рейтинг на среднем уровне за первые два месяца после травмы. Южный находится на 54-й строчке.

– Михаил, как вы оцените соперников по вашей сетке?
– Легкой сетки не могло получиться, судя по составу турнира в Петербурге. Мой соперник Типсаревич только восстановился, последние турниры показывал теннис хорошего уровня. Не зря обыграл Куэрри на старте US Open. Прогнозировать ничего бы не хотелось. Вся сетка хочет одного. И у меня такая же цель.

– Каково ваше физическое состояние? На US Open вы сыграли всего шесть геймов против Джоковича в третьем раунде и отказались продолжать матч из-за травмы.
– Я не могу сказать, что восстановился на 100 процентов. Я почти не тренировался в Москве на прошлой неделе. Без больших нагрузок нога не беспокоит. Надеюсь, за оставшееся время я буду готов на 100 процентов.

– Почему вам нужен турнир в Петербурге?
– Исторически сложилось, это единственный турнир, который я ни разу не пропустил и где меня тепло принимают из года в год. Как бы ни играл, все равно его чувствую. Это один из немногих турниров, где мне пошли навстречу в тяжелые времена. В прошлом году мне дали wild card, благодаря Александру Медведеву. Это дорогого стоит. Я возвращаюсь сюда и заряжаюсь петербургской энергией. Мне приятно одну недельку в году бывать на действительно домашнем турнире. Поэтому и возвращаюсь, и надеюсь, смогу это делать не один раз, пока играю.

«Мне не поступало предложений играть за сборную России»

– Сейчас я стал больше следить за физическим состоянием, в данной ситуации это правильно, – продолжает 34-летний Южный о своей готовности к турниру. – Если здоров – могу играть на хорошем уровне. Но любая травма может выбить очень сильно. На данном этапе права на ошибку все меньше. Это не 18 лет, когда можно исправить все.

 В начале года вы не поехали в Австралию на турнир Большого шлема, а выиграли три челленджера подряд.
– Практика показала, что это был правильный шаг. Правда, нагрузка была очень большой. Действительно были проблемы со здоровьем, еще смена климата: жарко, влажно. Иммунная система села, и все, что мог поймать, я поймал. Прошлый сезон сложился очень плохо, и идея была в том, чтобы не лететь в Австралию и играть там квалификацию, а попробовать сыграть большое количество матчей, войти в сезон плавно, без перелета в Австралию. К счастью, все удалось.

 А в Кубке Дэвиса вы не выступаете тоже из-за травмы?
– Нет. Состав там определяет тренерский штаб. Мне не поступало никаких предложений, поэтому и не выступаю.

 Хотели бы сыграть за сборную?
– Все зависит от тренерского штаба и федерации. Моего желания тут мало. Нет такого, что если игрок хочется играть за сборную – он приходит и играет. Это на турнирах: если хочу – заявляюсь и играю. Со сборной другая ситуация.

 Как оцените нынешнее поколение сборной? Хачанов вошел в топ-100, Рублев – в топ-50.
– Не могу сказать, что Карен закрепился в сотне, но видно, что он там не случайно. Рублев затормозил чуть-чуть в этом году, но у всех игроков бывают подъемы и спады. Я не хотел бы делать больших выводов. Тем более я не нахожусь рядом с ним и не знаю, что происходит, какие у него проблемы. У Ромы Сафиуллина была травма, он восстановился и сейчас начал играть: в Египте выиграл один «фьючерс» и на втором вышел в финал. Бублик один турнир в Петербурге выиграл.

Я слегка удивлен прогрессом Данилы Медведева. Играл против него на челленджере в начале года в Таиланде. Не думаю, что в этом году он войдет в топ-150, но дальше посмотрим. Есть молодые ребята, но нет гарантий, что через год-два-три они будут в топ-50 или двадцатке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Троицки: С большим удовольствием возвращаюсь в ПетербургСербский теннисист Виктор Троицки на пресс-конференции, посвященной SpbOpen-2016, рассказал о возможности общения с журналистами на русском языке.Владимир Камельзон: Когда приезжали на Кубок Кремля, увидели плохую копию SpbOpenДиректор St.Petersburg Open по общим вопросам Владимир Камельзон сравнил петербургский турнир с московским Кубком Кремля.Михаил Южный: Постараюсь восстановиться на 100 процентов до начала турнира в ПетербургеРоссийский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от SpbOpen-2016.Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.Багдатис, Каррено-Буста и Гулбис снялись с SpbOpen-2016, Донской попал в основную сеткуОргкомитет SpbOpen-2016 опубликовал списки игроков, которые примут участие в турнире.SpbOpen даст возможность зрителям в интернете смотреть матчи в формате 3DБолельщикам будет доступна возможность смотреть игры теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 в режиме 3D-трансляции.В Матче легенд на SpbOpen Кафельников с Мыскиной сыграют против Иванишевича и Майоли25 сентября финальный день SpbOpen-2016 начнет матч Легенд.День в истории. Сегодня исполняется 40 лет Густаво КуэртенуДень в истории. Сегодня исполняется 40 лет Густаво КуэртенуСегодня празднует 40-летний юбилей экс-первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен.О жизни Новака Джоковича снимут реалити-шоуПервая ракетка мира Новак Джокович дал согласие на съемки реалити-шоу, которое расскажет о его жизни на корте и за его пределами.Медведев обыграл Мюллера в 1/4 финала челленджера, не отдав ни одного геймаРоссиянин Даниил Медведев обыграл представителя Франции Александра Мюллера в четвертьфинале челленджера, который проходит в Сан-Реми.Джокович вышел в полуфинал US OpenПервая ракетка мира Новак Джокович пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.US Open. 1/8 финала. Тим сыграет с Дель Потро, Маррэй – Димитров и другие матчиСегодня на Открытом чемпионате США по теннису состоятся заключительные матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде.US Open. Надаль уступил Пуи, Джокович обыграл Эдмунда и другие матчиФранцуз Гаэль Монфис стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата США по теннису.«Поражение Кузнецовой вызвало шок!» Колонка Анны Чакветадзе«Поражение Кузнецовой вызвало шок!» Колонка Анны ЧакветадзеКолумнист Sovsport.ru, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления наших игроков в Нью-Йорке.Джокович на отказе Южного вышел в 1/8 финала US OpenСербский теннисист Новак Джокович пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open.Дель Потро вышел в третий круг US OpenАргентинский теннисист Хуан-Мартин Дель Потро пробился в третий раунд Открытого чемпионата США-2016.Хачанов уступил Нисикори на US OpenРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США-2016.Южный вышел на Джоковича на US OpenРоссийский теннисист Михаил Южный обыграл аргентинца Гуидо Пелью и вышел в третий круг Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложения