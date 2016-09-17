Вячеслав Фетисов: Знарок делает ту же ошибку, что и Быков в Ванкувере

Откровенный разговор с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым о перспективах сборной России на Кубке мира.

В субботу в «ВТБ Ледовом дворце» состоялось открытие шестого всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В гала-матче, посвященном этому событию сошлись команды «Звезды НХЛ» и «Сборная НХЛ». В игре приняли участие легенды нашего хоккея, государственные деятели и звезды шоу-бизнеса.

А после окончания поединка интервью обозревателю «Советского спорта» дал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сыгравший за «Звезд НХЛ». И, конечно, наш разговор быстро перешел на Кубок мира…

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО НА КУБКЕ МИРА ПОЛИТИКА ВМЕШАЕТСЯ В ХОККЕЙ»

- Этого турнира все профессионалы ждали уже давно, - сказал Вячеслав Фетисов. – У меня с ним связаны особые воспоминания… Единственный раз, когда мы выиграли Кубок Канады. И еще один – когда мы должны были его взять, но нам не дали. Но при всех накладках это турнир, который лично мне дал возможность расти. Любое соревнование лучших против лучших – это прогресс для игроков. С большим удовольствием жду его начала – посмотреть на противостояние разных тренерских систем.

- Вы сказали, что во второй раз вам взять Кубок не дали. Имеете в виду судейство?

- Конечно. Мы тогда показывали лучший хоккей. Но он был омрачен безобразной работой арбитров. Хотя даже несмотря на это мы были близки к цели.

- Нет опасений, что и нынешняя сборная России пострадает в Канаде от несправедливого судейства? Особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире.

- Не хотелось бы в это верить. Турнир проводит НХЛ. Это интернациональна я лига. И политики там быть не должно. На лед будут выходить лучшие хоккеисты мира. Конечно, организаторы хотят, чтобы выиграли свои. Но если победят другие команды – боссам НХЛ по большому счету это все равно. В 1987 году ситуация была совсем другая. Тогда русские игроки в НХЛ не играли. Плюс «холодная война» и все что с этим связано. Мне не хочется верить, что политика вмешается в хоккей.

«ЕСЛИ КУБОК МИРА СДЕЛАТЬ РЕГУЛЯРНЫМ, ЭТО УДАРИТ ПО ОЛИМПИАДЕ»

- В 1996 году сборная России выиграла почти все выставочные матчи, но на турнире все сложилось иначе…

- Не надо обращать слишком большое внимание на результат товарищеских игр. Это просто этап подготовки. Специалисты считают, что наши могут сейчас прибавить. Посмотрим. С надеждой… Главное, что такие турниры рождают новых героев. Но эти герои будут необязательно из сборной России. Все Кубки Канады вошли в аналог мирового хоккея.

- Нужно ли сделать Кубок мира регулярным?

- У нас был план, который мы обсуждали с Александром Медведевым и Рене Фазелем. Как раз в Торонто, летали туда на саммит. Проводить с периодичностью в четыре года – Олимпиаду, Кубок мира. Но было опасение, что этот турнир станет главным среди профессионалов и понизит статус других соревнований. На чемпионаты мира будет приезжать, кто захочет. А Олимпиада станет турниром для любителей.

- С тех пор, как ваше поколение ушло из большого спорта, сборная России постоянно испытывает проблемы с обороной. Как исправить ситуацию? Слышал, что открываете в Московской области свою академию…

- Защитник в современном хоккее – это игрок, который должен уметь все. Мы сейчас разрабатываем новые методики, приглашаем лучших специалистов со всего мира. И не только обучать мальчишек, но и проводить семинары для тренеров московской области. Есть такой план. Если детей обучают люди, не владеющие современными методиками, сложно рассчитывать на результат.

«У НАШИХ ТРЕНЕРОВ КОНСЕРВАТИЗМ»

- Сейчас большинство специалистов отводит сборной России лишь пятое место на Кубке мира. Пропуская вперед не только Канаду и США, но и Швецию с Финляндией. Согласны с таким раскладом?

- С точки зрения оценки это, может, и справедливо. Но не будем забывать о характере нашей команды. Ключевым фактором станет сплоченность. По сумме мастерства мы не так уж и уступаем. У нас отличные форварды, качественные вратари. Да, есть слабое место – оборона. Но тут многое зависит от плана на игру против конкретного соперника. Надеемся на это.

- Но главный тренер сборной России Олег Знарок за два года работы лишь однажды слетал в командировку за океан – на пару недель. Вряд ли стоит рассчитывать, что он хорошо знает НХЛ.

- Не хочу никого критиковать. Но считаю, что и Слава Быков на посту наставника сборной допустил ошибку. Ему перед Олимпиадой в Ванкувере надо было не здесь работать, а сидеть полсезона в НХЛ и наблюдать за тренерскими тактиками, за игроками, которых они уже определили в состав. Это раньше мы имели такой запас, что на соперников могли особо и не оглядываться. А сейчас все поменялось. Я разговаривал с ребятами из НХЛ. Там уровень анализа и изучения соперников очень сильно вырос. Есть специальные планы и под Овечкина, и под Малкина. Если ты не знаешь, как действовать против соперника, сложно будет ориентироваться. И три выставочных матча полной картины не дадут. Все тренерские секреты можно вскрыть, изучив его манеру и психологию. Тоже самое можно сказать и про каждого конкретного игрока.

- У канадцев есть практика собирать в штаб сборной лучших тренеров из клубов. Почему нам она не подходит? Трудно представить вместе на лавке Знарка, Быкова и Билялетдинова.

- Могу сказать, что у Жака Лемера, как у тренера, огромные амбиции. Я его просто хорошо знаю. Но в Ванкувере он встал на лавку не главным, а одним из. И все свои амбиции подчинил успеху сборной на Зимних играх. Почему наши не могут сработаться? Наверное, у каждого специалиста слишком много вот этих самых амбиций. Настолько, что интересы дела на второй план уходят. А мне кажется, что и тренеры, общаясь между собой, растут. В НХЛ наставники команд постоянно устраивают семинары между собой. И делятся наработками, понимая, что могут что-то открыть себе сегодня во вред. Но они делают это ради будущего. Чтоб стать сильнее. А у нас консерватизм. Закрылся, спрятался от соперников, а потом наступает момент, когда ты не знаешь, что делать.

- Какой результат для сборной России будет успешным на Кубке мира?

- Без комментариев.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье – матчем со шведами.