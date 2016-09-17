Cyberman – лучший спортивный стартап на бизнес-фестивале в Сколково

В Подмосковье прошел десятый юбилейный бизнес-фестиваль Сколково, в рамках которого Московская школа управления с одноименным названием и Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) определили победителя в области спортивного предпринимательства.

Открыл фестиваль, как и последние четыре года забег «Сколковская миля». Дистанция 2006 метров выбрана не случайно, это год основания бизнес-школы. Цель забега - привлечь к спортивному образу жизни представителей бизнес-сообщества. По заявлениям организаторов, на этой «миле» есть самый настоящий шанс обогнать будущих миллионеров и миллиардеров, а также ректора школы.

Как и положено перед забегом прошла разминка, которую провел президент Московской школы управления, в прошлом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. Он же вместе со всеми участниками пробежал «сколковскую милю». В этом году участие приняли 94 человека, а победу одержал один из основателей «Лаборатории бега» Илья Слепов, побивший предыдущий рекорд, показав время 6 минут 5 секунд. Награждала победителей российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, ныне телеведущая Мария Киселева.

В кампусе школы в аудитории с символичным названием «Рио-де-Жанейро» и был определен финалист конкурса спортивных стартапов. На участие в конкурсе подали заявку 112 человек, десять из которых были выбраны для участия в финальной стадии и только трое лучших получили гранды на обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе «Сколково Стартап Академия».

У каждого финалиста было три минуты, чтобы показать презентацию и убедить жюри, в том, что он именно тот человек, который может построить бизнес в России в области спорта. Судьбу конкурсантов решили: Заслуженный тренер РСФРС и СССР Татьяна Тарасова, почетный профессор стратегического и организационного консультирования в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана Герберт Генцлер, заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров, управляющий партнер «Ньюман Бизнес Консалтинг» Владимир Волошин, директор «Сколково Стартап Академии» Юрий Митин и ректор Российского Международного Олимпийского Университета Лев Белоусов.





Третье место досталось Ольге Митрофановой и ее проекту - любительский женский футбольный клуб «Ма-Русь». Идея проекта – популяризация женского футбола в России и создание модного течения «женский футбол».

Второй – Владимир Пименов с проектом Rentstation – аренда профессионального спортивного инвентаря. Для людей, которые хотят попробовать себя в спорте, но не хотят тратить деньги на покупку снаряжения.

Победил Андрей Давидюк. Его проект под названием Cyberman о создании международной лиги кибатлетов. Кибатлетика – это вид спорта, состоящий на сегодняшний день из пяти дисциплин, на которых люди с ограниченными способностями соревнуются в выполнении спортивных элементов при помощи различных роботизированных протезов и экзоскелетов.

- Честно признаюсь, ожидал, что займу первое место - я все для этого сделал. Но даже если бы не занял первое место, да даже пятое-десятое – я бы все равно все это делал. Место никакой роли не играет, - поделился впечатлениями победитель конкурса.