Подарок для Овечкина, инфаркт для фанатов. Как «Динамо» обыграло «Спартак»

Как «Динамо» вырвало победу у «Спартака» за семь секунд до сирены в день рождения своего знаменитого воспитанника Александра Овечкина.

17 сентября бело-голубые праздновали день-рождения своего самого знаменитого воспитанника в ХХI веке – Александра Овечкина. Знаменитому форварду и нынешнему капитану сборной России, которая в Торонто продолжает подготовку к Кубке мира стукнуло уже 31.

И собственно подарок в этот день от «Динамо», за которое Овечкин всегда одинаково горячо переживает на обоих сторонах Атлантического океана, напрашивался традиционный.

Первое московское дерби сезона. Битва с принципиальным соперником «Спартаком». Нужна победа! Тем более, что матч проходил как ни странно ни в «ВТБ Ледовом дворце», где оба клуба в этом сезоне выходят на лед в роли хозяев, а на Малой арене «Лужников», где прошла юность Александра, где он сделал первые шаги в большом хоккее…

В последних поединках удача бело-голубым не сопутствовала. И поединок со «Спартаком» мог существенно поднять настроение их болельщикам, которые весь матч поддерживали своих с гостевого сектора в углу арены.

К слову, у красно-белых проблемы с составом. Из-за травмы пропускает игры их опытный капитан Дмитрий Калинин, его заменяет Максим Потапов. Впрочем, и в «Динамо» роль вожака в этом матче неожиданно взял на себя финн Юусо Хиетанен, который до этого верховодил только в сборной Финляндии. Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко также травмирован..

Однако начался поединок вовсе не в пользу «Динамо». Уже на 12-й минуте хозяева вели 2:0. Мэттью Гилрой мощным броском от синей линии реализовал первое же большинство «Спартака». Затем Виктор Бобров выиграл борьбу на динамовском пятачке и удвоил преимущество.

Гостей вернул в игру меткий бросок Максима Карпова, который в безобидной ситуации умудрился застать врасплох голкипера и сократил счет за две секунды до первого перерыва.

Однако за два следующих периода развить успех бело-голубым не удалось. Хозяева уже готовились отпраздновать победу, шли последние секунды встречи… И тут Семен Кокуев сравнял счет! На этот раз - за семь секунд до конца третьего периода.

Вот как тут переоценить роль мгновения в современном спорте. В итоге исход матча решали буллиты, в которых динамовские тренеры выпустили на реализацию своего самого молодого игрока – Клима Костина.

17-летний форвард не то что впервые принимал участие в дерби… Он вообще проводил в КХЛ всего второй поединок в своей карьере. Но спокойно положил шайбу в сетку.

В итоге она и стала победной - 3:2 бул. Голкипер бело-голубых Александр Еременко отразил все три буллита спартаковцев.

Теперь на подарок Овечкину можно не скидываться. С днем рождения, Саша!



