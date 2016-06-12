Купил билет – помог паралимпийцу. Как прошел турнир АСВ 45 в Петербурге

Забит Магомедшарипов Источник: ACB

Spb.Sovsport.ru – о турнире организации АСВ, которая не забыла про паралимпийский спорт в трудное для него время.

СКА приглашает домой

Когда хоккеисты петербургского клуба играют на выезде, Ледовый дворец без дела не стоит. Проходят концерты звезд российской эстрады, приезжают знаменитые цирковые артисты, однако в этот раз арена принимает соревнования по микс-файту.

На правах хозяина защитник армейцев Антон Белов зовет людей посмотреть на то, что любят многие хоккейные болельщики – драки.

Только тут дерутся жестче, дольше и, не снимая предварительно краги и шлем.

В хоккее, кстати, существует такая вещь как открытая тренировка. Для этого вида спорта – дело обычное, для смешанных единоборств – в диковинку. Организаторы провели его в необычном месте – на крыше одного известного лофта в центре города. На высоте свои навыки продемонстрировали Альберт Дураев – участник главного боя АСВ 45, подопечный Александра Шлеменко – Александр Сарнавский, а также Турал Рагимов, Олег Борисов и Денис Гольцов. Пришедшие воочию увидели крутых бойцов, некоторые отработали несколько ударов под руководством профессионалов, кое-кто ушел не с пустыми руками, получив за победу в конкурсе перчатки или пакет протеинового коктейля, с которым, возможно, Дураев переусердствовал.

Дагестанец оказался тяжелее Патрика Кинцла, инициатора боя-реванша, на 5 килограммов 600 грамм. На взвешивании весы показали роковую цифру 83, означающую превышение Дураевым лимита категории «полусредний». Себя он лишил чемпионского титула, чешского бойца – возможности отомстить, людей – зрелища, основателя АСВ Майрбека Хасиева – как минимум хорошего настроения.

Добро должно может быть с кулаками

В этот вечер многое делается для смешанных единоборств, но не все. Часть денег с продажи билетов пойдет в фонд развития спорта инвалидов. Например, на полученные средства купят инвентарь для сборной Петербурга по следж-хоккею, которая не могла из-за его отсутствия приступить к тренировкам. На сегодняшний день собрано 50 тысяч рублей – этой суммы хватает лишь для двух вратарей и четверых игроков, необходимо закупить оборудование еще для 16 хоккеистов.

У бразильца Валдинеса Силвы и россиянина Забита Магомедшарипова с экипировкой, к счастью, все в порядке. После сорвавшегося боя Дураев – Кинцл максимальное внимание приковано их поединку за чемпионство в полулегком весе – теперь он во главе файткарда. К тому же еще свежо в памяти российско-бразильское противостояние между Фабио Мальдонадо и Федором Емельяненко: тогда оно завершилось победой нашего, сейчас есть отличная возможность повторить успех.

Валдинес выходит весело и задорно: окутавшись во флаг, он танцует главный танец своей страны – самбу. Пока он вешает на клетку постер с изображением спонсоров и себя любимого, спокойно к рингу приближается Забит.

На 40-й секунде первого раунда махачкалинец переводит бой в партер и до конца второй минуты, которая становится победной для Магомедшарипова, не выпускает оттуда противника: бьет его ногами, а потом руками. Силва прерывает победную серию из шести боев на глазах своего соотечественника – футболиста «Зенита» Жулиано. Он-то умеет побеждать быстро – в этом мы убедились два дня назад в Израиле.