Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболНаполи3 : 1Болонья
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ФутболЭйбар1 : 1Севилья
ХоккейЕвропа3 : 0США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейФинляндия- : -U-23
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ФутболЗенит- : -Рубин
ХоккейДинамо Рига- : -Металлург Нк
ХоккейЧехия- : -Европа

Купил билет – помог паралимпийцу. Как прошел турнир АСВ 45 в Петербурге

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Забит Магомедшарипов
Забит МагомедшариповИсточник: ACB

Spb.Sovsport.ru  о турнире организации АСВ, которая не забыла про паралимпийский спорт в трудное для него время.

СКА приглашает домой

Когда хоккеисты петербургского клуба играют на выезде, Ледовый дворец без дела не стоит. Проходят концерты звезд российской эстрады, приезжают знаменитые цирковые артисты, однако в этот раз арена принимает соревнования по микс-файту.

На правах хозяина защитник армейцев Антон Белов зовет людей посмотреть на то, что любят многие хоккейные болельщики – драки.

Только тут дерутся жестче, дольше и, не снимая предварительно краги и шлем.

В хоккее, кстати, существует такая вещь как открытая тренировка. Для этого вида спорта – дело обычное, для смешанных единоборств – в диковинку. Организаторы провели его в необычном месте – на крыше одного известного лофта в центре города. На высоте свои навыки продемонстрировали Альберт Дураев – участник главного боя АСВ 45, подопечный Александра Шлеменко – Александр Сарнавский, а также Турал Рагимов, Олег Борисов и Денис Гольцов. Пришедшие воочию увидели крутых бойцов, некоторые отработали несколько ударов под руководством профессионалов, кое-кто ушел не с пустыми руками, получив за победу в конкурсе перчатки или пакет протеинового коктейля, с которым, возможно, Дураев переусердствовал.

Дагестанец оказался тяжелее Патрика Кинцла, инициатора боя-реванша, на 5 килограммов 600 грамм. На взвешивании весы показали роковую цифру 83, означающую превышение Дураевым лимита категории «полусредний». Себя он лишил чемпионского титула, чешского бойца – возможности отомстить, людей – зрелища, основателя АСВ Майрбека Хасиева – как минимум хорошего настроения.

Добро должно может быть с кулаками

В этот вечер многое делается для смешанных единоборств, но не все. Часть денег с продажи билетов пойдет в фонд развития спорта инвалидов. Например, на полученные средства купят инвентарь для сборной Петербурга по следж-хоккею, которая не могла из-за его отсутствия приступить к тренировкам. На сегодняшний день собрано 50 тысяч рублей – этой суммы хватает лишь для двух вратарей и четверых игроков, необходимо закупить оборудование еще для 16 хоккеистов.

У бразильца Валдинеса Силвы и россиянина Забита Магомедшарипова с экипировкой, к счастью, все в порядке. После сорвавшегося боя Дураев – Кинцл максимальное внимание приковано их поединку за чемпионство в полулегком весе – теперь он во главе файткарда. К тому же еще свежо в памяти российско-бразильское противостояние между Фабио Мальдонадо и Федором Емельяненко: тогда оно завершилось победой нашего, сейчас есть отличная возможность повторить успех.

Валдинес выходит весело и задорно: окутавшись во флаг, он танцует главный танец своей страны – самбу. Пока он вешает на клетку постер с изображением спонсоров и себя любимого, спокойно к рингу приближается Забит.

На 40-й секунде первого раунда махачкалинец переводит бой в партер и до конца второй минуты, которая становится победной для Магомедшарипова, не выпускает оттуда противника: бьет его ногами, а потом руками. Силва прерывает победную серию из шести боев на глазах своего соотечественника – футболиста «Зенита» Жулиано. Он-то умеет побеждать быстро – в этом мы убедились два дня назад в Израиле.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магомедшарипов нокаутировал Сильву и другие результаты турнира ACB 45В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит турнир по смешанным единоборствам ACB 45.Сарнавский был сенсационно нокаутирован Гаджидаудовым на турнире ACB 45Известный российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский сенсационно потерпел поражение на турнире ACB 45 в Санкт-Петербурге.Махачев проиграет Уэйду. Прогноз Sovsport.ru на бои уикендаМахачев проиграет Уэйду. Прогноз Sovsport.ru на бои уикендаВ эти выходные в Санкт-Петербурге (Россия) состоится турнир ACB 45, а в Идальго (США) пройдет бойцовское шоу UFC Fight Night 94.Дураев не смог сделать вес и будет лишен пояса ACB. Бой с Кинцлом отмененНа официальной церемонии взвешивания чемпион лиги ACB Альберт Дураев превысил лимит полусреднего веса. В связи с этим бой с Патриком Кинцлом отменен, также Дураев будет лишен чемпионского пояса.Василевский подписал контракт с ACB на три поединкаИзвестный российский боец смешанного стиля средней весовой категории Вячеслав Василевский (25 побед, 8 поражений) подписал контракт с промоутерской компанией ACB.Гольцов провел урок в лагере «Артек»Чемпион России и Европы по боевому самбо, чемпион мира по смешанным единоборствам Денис «Русский богатырь» Гольцов провел показательный урок самбо для юных школьников.Благодаря средствам, вырученным от билетов на ACB 45, будет дано начало новому виду параспорта в Санкт-Петербурге17 сентября одна из крупнейших российских ММА организаций, лига ACB, вновь порадует петербургских болельщиков множеством отменных боев с участием российских и зарубежных спортсменов.Андрей Кошкин: Подписание Роджерса в ACB добавит интриги в титульной гонкеРоссийский боец легкой весовой категории Андрей Кошкин (15-5) прокомментировал подписание лиги АСВ контракта с финалистом шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином Солом Рождерсом (11-1).Александр Сарнавский: Бой против Роджерса в ACB? Если мой дебют сложится удачно, то почему бы и нетРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Александр Сарнавский (34-3) прокомментировал подписание лиги АСВ контракта с финалистом шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином Солом Рождерсом (11-1).Юсуп Раисов: С радостью бы разделил «клетку» с РоджерсомРоссийский боец смешанного стиля полулегкого дивизиона ACB Юсуп Раисов (9-0) прокомментировал подписание лиги контракта с финалистом шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином-легковесом Солом Рождерсом (11-1).Александр Шаблий: Намного проще драться против бойца, который не представляет РоссиюРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий (15-2) прокомментировал подписание лиги АСВ контракта с финалистом шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином Солом Рождерсом (11-1).Абдул-Азиз Абдулвахабов: Не могу сказать, что встреча с Солом Роджерсом мне на данный момент интереснаЧемпион ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (13-1) прокомментировал подписание лиги АСВ контракта с финалистом шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином Солом Рождерсом (11-1).Эдуард Вартанян: Не считаю Роджерса какой-то суперзвездой – он известен только тем, кто смотрел TUF, и у себя в АнглииРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Эдуард Вартанян (15-2) прокомментировал подписание лиги АСВ контракта с финалистов шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора англичанином Солом Рождерсом.СММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСможет ли Орловский вернуться в чемпионскую гонку UFC? Отберет ли Оверим пояс у Миочича? Чего ждать от выступления россиян в сентябре?Финалист TUF из команды Макгрегора подписал контракт с российским промоушеном ACBФиналист шоу The Ultimate Fighter из команды Конора Макгрегора Сол Роджерс подписал с российской лигой ACB контракт на несколько боев.Дебют Сарнавского в «Беркуте» и другие причины смотреть турнир ACB 45Дебют Сарнавского в «Беркуте» и другие причины смотреть турнир ACB 45Sovsport.ru - о главных поединках турнира ACB 45, который состоится в сентябре в Санкт-ПетербургеСарнавский и Футин подписали контракты с лигой ACBБойцовская промоутерская компания ACB подписала контракты с легковесом Александром Сарнавским и полутяжеловесом Максимом Футиным.Магомед против Петра: эпизод 2. Реванш, которого все ждалиМагомед против Петра: эпизод 2. Реванш, которого все ждалиПромоутерская компания ACB недавно объявила дату реванша между Магомедом Магомедовым и Петром Яном. Поединок состоится 22 октябряКомпания ACB представила промо-ролик турнира в Сочи15 июля в Сочи состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 41.Лига ACB готовится покорить СочиЛига ACB готовится покорить Сочи15 июля 2016 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб» пройдет турнир ACB 41: Путь к триумфу, который станет финалом южной трилогии

ACB
ACBвсе новости

Cпецпредложения