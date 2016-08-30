Доиграть до понедельника. Россияне повели в многострадальном матче с Казахстаном

Главный корт Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча Источник: Sovsport.ru

Андрей Кузнецов обыграл Александра Недовесова и вывел вперед сборную России в начавшемся с опозданием на сутки стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана. Но второй одиночный матч между Евгением Донским и Михаилом Кукушкиным, который должен был состояться еще в пятницу, придется доигрывать в воскресенье. Завтра хорошо бы провести и максимум остальных встреч – так как в понедельник по прогнозу снова дождь.

«Полгода плохая погода»

Мелодию именно из этой песни затянул талантливый трубач из группы болельщиков сборной Казахстана, когда в субботу утром Андрей Кузнецов и Александр Недовесов, размявшись, сыграли два мяча и… ушли в раздевалки. Неужто снова беспросветный дождь? К счастью, в отличие от первого дня матча, когда все встречи пришлось отменить, суббота оказался к теннисистам более благосклонной. Морось прекратилась, в 11 часов Кузнецов и Недовесов вновь вышли на корт – и больше игра не прерывалась. Хотя и проходила при температуре максимум 12 градусов.

Казахстанские фанаты, кстати, большие молодцы. Они стойко бдили в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча всю пятницу, когда с самого утра зарядили осадки. Заправлялись безалкогольным пивом, бесплатно предлагаемым всем посетителям матча, поедали запасы провизии, принесенные с собой – но не уходили, даже когда стало ясно, что «кина не будет». Для таких болельщиков стыдно плохо играть даже в адскую холодрыгу – что вскоре подтвердил стартовавший с опозданием на сутки и один час поединок 47-й и 215-й ракеток мира.

Слова о том, что матчи за свою страну – особые по духу и непредсказуемые по результату, вообще часто воспринимаются как дежурные. Но вот очередное доказательство их правоты – матч Кузнецова и Недовесова, на обычном турнире, скорее всего, закончился бы легкой победой фаворита, а в Кубке Дэвиса превратился в триллер. Даже в первых двух выигранных партиях россиянин не имел того превосходства, которое обещала ему разница в рейтинге. Недовесов, подгоняемый бесконечными скандированиями казахстанских болельщиков «Саша – лучший», играл так, как будто это была правда. После того как Кузнецов уступил в третьем сете и потерял лидерство в четвертом, за судьбу матча стало тревожно. Пятый сет сулил куда больше перспектив мощному Недовесову, чем чуть-чуть «недовесному» россиянину.

Казахстанец посетовал на человеческий фактор

Но справедливость все же восторжествовала. Пусть Недовесов и остался недоволен спорным решением судьи на вышке, отдавшим в одном из эпизодов в концовке матча очко Кузнецову вместо того, чтобы назначить после ошибки лайнсмена переигровку, российский теннисист эту победу, безусловно, заслужил. Поддержка фанатов, безусловно, помогает, но до определенного момента – Недовесов все равно ошибался чаще, в том числе и в заключительных эпизодах игры.

- Шло все хорошо в третьем сете, но, может быть, моей ошибкой стало решение снять майку, - сказал Кузнецов на пресс-конференции, объясняя возникшие проблемы. - Начались судороги в кистях рук в конце третьего сета. И в четвертом сете, когда подавал на матч в первый раз, при счете 30:0 не мог перехватить ракетку. Судороги то появлялись, то пропадали.

Недовесов, в свою очередь, посетовал, что на исход матча повлияло спорное решение арбитра в эпизоде, когда Кузнецов взял «челлендж» с видеоповтором, оказался прав и получил очко в свою пользу. «По правилам, если выкрик судьи помешал нанести удар, арбитр должен назначить переигровку мяча. Но в данном случае было принято иное решение. Человеческий фактор», - заметил казахстанец.

Тему же погоды оба теннисиста, по сути, обсуждать отказались, отметив, что она одинаковая для всех. Собственно, им было точно не так плохо, как зрителям. Игроки хоть бегали – а вот болельщики ежились от ледяного ветра и радовались мимолетным просветам в свинцовых тучах как обещанному капитаном россиян «бабьему лету».

На резервный день лучше не рассчитывать

Второй номер российской команды Евгений Донской и лидер казахстанцев Михаил Кукушкин вышли на корт как в раз в тот момент, когда слегка прояснилось. «Яркость картинки прибавили», - пошутил сидевший рядом коллега, но действительно, сразу стало веселее – и даже появилась надежда, что расписание удастся нагнать. А при идеальных обстоятельствах у сборной России вообще был шанс войти в историю Кубка Дэвиса – если бы в субботу удалось провести все три матча и выиграть их, то это был бы единственный случай досрочной победы, добытой за один день.

Но Кукушкин, конечно же, разочаровывать своих фанатов, заменивших в кричалке имя «Саша» на «Миша», не собирался. Тем более по классу он и Донской – примерно равные игроки. Россиянин действовал разнообразнее, казахстанец академичнее – но стабильность посещала и того, и другого с перерывами, разделившимися примерно пополам. Время же неумолимо бежало без всяких перерывов – и когда Донской повел 2-1 по партиям, стало ясно, что времени до темноты осталось только на один, не очень упорный сет. К сожалению, россиянин стал спешить – и в итоге Кукушкин этот самый сет взял сам, перенеся выяснение отношений в решающей партии на утро воскресенья.

Шансы на то, что матч не удастся завершить в отведенный регламентом срок, на данный момент выглядят, к сожалению, вовсе не призрачными. Воскресенье на данный момент по прогнозу обещает быть «сухим», но светового времени на игру в нем будет около восьми с половиной часов. Пятый сет матча Донской – Кукушкин, парную встречу и две одиночных однозначно провести не успеют. Но вот если Донской в доигрывании будет успешен, то сборная России поведет 2-0, и ей для победы нужно будет выиграть еще один матч. Это уже куда реальнее.

Ну а в понедельник, по прогнозу синоптиков, после полудня начнется дождь. Так что на резервный день лучше не рассчитывать.

Статистика

Кубок Дэвиса

Стыковой матч за выход в Мировую группу

Россия – Казахстан – 1-0 (после второго дня)

Андрей Кузнецов – Александр Недовесов – 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Евгений Донской – Михаил Кукушкин – 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 2:6 (пятый сет перенесен на воскресенье из-за темноты).

В воскресенье также сыграют:

Андрей Рублев/Константин Кравчук - Андрей Голубев/Александр Недовесов

Кузнецов - Кукушкин

Донской - Недовесов

Перед парной и двумя заключительными одиночными матчами капитаны могут проводить замены.



