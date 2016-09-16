Хабаровск притаился в ожидании «Спартака». Пять событий 13-го тура ФНЛ

Sovsport.ru рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона страны.

Неинформативный для «Спартака» матч в Хабаровске

«СКА-Хабаровск» на своем поле скромно обыграл калининградскую «Балтику» - 1:0. Игра не изобиловала моментами, а единственный гол забил вышедший на поле во втором тайме Булия. Получился он достаточно банальным – нападающий замкнул навес партнера.

Несмотря на выигрыш, наставнику хабаровчан Александру Григоряну футбол не понравился: «Очень некачественный матч. Такой примитивной игры в развитии атаки у нас не было за все 13 туров».

Интересно, смотрели ли игру представители тренерского штаба «Спартака»? И если да, что увидели? Уже в среду, 21 сентября, красно-белые сыграют в Хабаровске матч 1/16 финала Кубка России.

Если у «Спартака» могут возникнуть проблемы в оценке потенциала соперника, то главная загадка «СКА-Хабаровска» - состав, который привезут москвичи. Григорян попробовал проинтуичить: «Не думаю, что они не хотят продвинуться в Кубке как можно дальше. Что-то мне подсказывает, что в Хабаровск приедет основной состав «Спартака» в чистом виде».

За матчем «СКА-Хабаровск» - «Балтика» с трибун стадиона наблюдало всего 3 200 зрителей. Наверняка в среду все будет иначе.





«Тики-таке» «Енисея» плохой газон не помеха

«Сибирь» разошлась миром с красноярским «Енисеем» - 1:1. Сибирское дерби запомнилось голом-шедевром в исполнении гостей. Его на свой счет записал нападающий Ломакин, перед ударом обыгравший соперника и забивший от перекладины. Но примечателен гол не этим: в результативной атаке приняли участие сразу шесть игроков, три из которых сыграли в одно касание, а еще один – в два. Будь на стадионе Пеп Гвардиола - он бы оценил.





Примечательно, что яркому голу не помешал плохой новосибирский газон. Когда о его качестве спросили наставника «Енисея» Андрея Тихонова, он был резок: «У нас современный вид спорта, но играть на таких полях... Это не только мои претензии, но, думаю, всех команд, включая ваших футболистов. Неужели нельзя нормальный газон постелить? Здесь же не надо все менять - только верх, чтобы ваша команда играла лучше и чаще побеждала. Все хотят играть на нормальных полях. А здесь насыпали крошки на траву, и травы не стало».

Первая гостевая победа «Сокола»

Еще ни разу до 13-го тура саратовский «Сокол» не побеждал в гостях. И надо же такому случиться, что первую выездную победу «Сокол» добыл в Воронеже, обыграв местный «Факел» - 2:1. Этот выигрыш для саратовской команды стал вторым в сезоне - в июле со счетом 1:0 они смогли обыграть дома «Луч-Энергию».

В Воронеже дублем отметился 26-летний нападающий Виталий Галыш. Всего в его активе пять мячей: хороший результат для игрока, команда которого забила всего 12 голов.

Радимов и Талалаев разошлись миром

Матч «Тамбов» - «Зенит-2» привлекал внимание встречей двух тренеров – Андрея Талалаева и Владислава Радимова. Известно, что весной отношения между ними накалились. В частности, Радимов запомнился громким заявлением о коллеге.

«В мой дебютный сезон в ФНЛ многие тренерские зубры меня поддерживали. Но нашлись и такие, как Талалаев. Ко мне в гости приехал спортивный директор «Волги» и мой близкий приятель Саша Липко. После матча с нами, который закончился со счетом 2:2, Талалаев стал говорить, будто Липко сдал все секреты «Волги», поэтому они так плохо сыграли... Если Талалаев судит по себе, это не значит, что все будут сдавать друг друга. Это первое. Во-вторых, секреты «Волги» я могу подсмотреть в любом их матче. Да не так много этих секретов у тренера Талалаева. А как он себя повел в последней игре, отказавшись приехать на стадион, поскольку считал, что матч будут сдавать? В итоге команда без него выдала лучшую игру в лиге, утопив «Енисей». Тренер бросил своих ребят, это отвратительный поступок. Слава богу, о других тренерах я могу сказать только хорошее», - сказал наставник «Зенита» в интервью «Спорт-Экспрессу «.

Для Радимова стало шоком, что Талалаев обвинил Липко в сдаче матча. А вот знакомые с ситуацией в нижегородском клубе люди едва ли удивились – за время работы Талалаева они успели привыкнуть к его неожиданным заявлениям. Виноватым мог оказаться кто угодно и когда угодно – от простого работника клуба до руководства.

Простая история: два раза за прошлый сезон Талалаев менял молодого полузащитника Илью Петрова на 19-й минуте встречи. Причиной во втором случае тренер назвал оскорбление футболистом тренера Олега Максимова. Но чтобы кто-то оскорбил Максимова, должно случиться нечто экстраординарное , такой он человек. При этом командой рулил от бровки всегда только Талалаев, его помощники спокойно сидели на лавке. Есть и свидетели эпизода. Они уверяют, что никакого оскорбления не было. Спрашивается, чего ради рассказывать сказки?

Вернемся к встрече «Тамбова» и «Зенита-2». Она завершилась вничью – 0:0. Несмотря на отношение к коллеге, Радимов признал, что соперник имел преимущество в первой половине встречи: «Если бы мы пропустили в первом тайме, это было бы справедливо. Во второй половине шла равная игра. Мы рады, что увозим отсюда очко – нам важно не вылететь».





«Шинник» - третий

Многострадальный «Шинник» одержал очередную победу – со счетом 1:0 на выезде повержена не менее многострадальная «Кубань». Победа позволила подняться «Шиннику» на третье место, а беспроигрышная серия дружины Александра Побегалова достигла десяти матчей. Невероятно для команды, долги перед игроками которой на старте сезона насчитывали несколько месяцев. Как в конце августа сообщил генеральный директор клуба Валерий Фролов, сейчас большая их часть погашена.