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Приехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирами

Артем Локалов
Артем Локалов
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Игроки "Локомотива" едут на матч с "Уфой" на электричке
Игроки "Локомотива" едут на матч с "Уфой" на электричкеИсточник: Sovsport.ru

«Уфа» решила не наносить ударов в створ ворот «Локомотива» - и нанесла сразу поражение. 

«Локо» приехал на матч с «Уфой» на электричке. Команда отправилась с базы в Баковке на клубном автобусе, на котором добралась до станции открытого недавно Московского центрального кольца «Ботанический сад», пересела на «Ласточку» – и через 10 минут была на «Локомотиве». Так теперь называется остановка у метро «Черкизовская».

Вообще «Локо» не привыкать пользоваться общественным транспортом – не так давно на матч Лиги Европы со «Спортингом» команда ехала на метро. Но тогда в подземку пришлось спускаться из-за пробок. Теперь – чтобы просто опробовать новую городскую железную дорогу.

- Так-так, садишься на «Кутузовской» – и через 35 минут на «Локомотиве». Удобно! – Юрий Семин прежде чем напомнить игрокам игровую схему, изучил схему МЦК. Так что если на Кутузовском пробки, «Локо» станет ездить на электричке. 

Юрий Семин изучает схему МЦК
Юрий Семин изучает схему МЦКИсточник: Sovsport.ru

Дмитрия Лоськова зазвали в кабину машиниста. Один перегон тренер «Локо» проехал там.

- Ну как? – спросил Дмитрия корреспондент Sovsport.ru.

- Да как обычно, - ответил Лоськов, как будто он на каждую игру так добирается.

С Олегом Пашининым и Зауром Хаповым Дмитрий был разговорчивее. В дороге, кажется, даже успели обсудить последние трофеи заядлого рыбака Лоськова.

Олег Пашинин, Заур Хапов и Дмитрий Лоськов (слева направо)
Олег Пашинин, Заур Хапов и Дмитрий Лоськов (слева направо)Источник: Sovsport.ru

Болельщики, которые на игру тоже добирались на электричке, жались к стеклам и пытались протиснуться к игрокам. Но добралась до футболистов только на платформе. 

В дороге футболисты «Локо» были спокойны – смотрели в окно, слушали музыку, удобно разместившись в креслах.

И когда началась игра, их состояние почему-то не изменилось. А жаль. Потому что самым запоминающимся эпизодом первого тайма стало появление на трибуне главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который решил посмотреть на будущего соперника – «Уфу». Нет, итальянец, конечно, как и подобает, одевается прекрасно. Почему бы и не обсудить новый пиджак. Но все-таки хотелось бы увидеть что-то примечательное на поле.

Только команды решили играть и без ворот, и без голов. Зря. Можно ведь привлекать публику на футбол концертами, удобными кафе (что в «Локо» сейчас и делают), но если нет игры и голов, улучшить посещаемость будет сложно.

«Локо» ярко вспыхнул с «Краснодаром», едва команду возглавил Юрий Семин. Со «Спартаком» огонек стал слабее, а с «Уфой» вообще потух. В атаке пустота, Виталий Денисов не так активен (измотали поездки со сборной Узбекистана по экзотическим азиатским странам?), его тезка Игорь пока далек от лучшей формы, хотя несколко раз в центре сыграл в фирменном стиле питбуля. Миранчук, который должен сейчас показывать яркую игру, почему-то сник. Юрий Семин, насколько знаю, работе с Алексеем уделяет особое внимание, видит в нем что-то нестандартное, как в молодом Билялетдинове, Измайлове. Тренер несколько раз призывал Миранчука прибывать. Не вышло.

Юрий Семин: У «Локомотива» сейчас сложный период. Разберемся

Во втором тайме вместо Шкулетича, который считанное количество раз коснулся мяча, в атаке вышел Портнягин – и вскоре заработал пенальти. Но «Локо» не забивал даже так.

«Уфа» – та вообще ни одного удара по воротам не нанесла. Хотя в атаке играли игроки, фамилии которых так и побуждали к действию – Слай, Фатай... И откликнулся на их призыв... Чорлука. Как раз после прострела Слая мяч от него отскочил в ворота.

Так «Уфа» показала, как выигрывать без ударов в створ ворот.  

Гончаренко объяснил, как «Уфа» обыграла «Локомотив»

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