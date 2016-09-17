Приехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирами
«Уфа» решила не наносить ударов в створ ворот «Локомотива» - и нанесла сразу поражение.
«Локо» приехал на матч с «Уфой» на
электричке. Команда отправилась с базы в
Баковке на клубном автобусе, на котором
добралась до станции открытого недавно
Московского центрального кольца
«Ботанический сад», пересела на «Ласточку» – и через 10 минут
была на «Локомотиве». Так теперь
называется остановка у метро «Черкизовская».
Игроки Локо сели на станции Ботанический сад. Скоро будут на Локомотиве pic.twitter.com/KeqDSFPyRQ— Артем Локалов (@lokalov) 17 сентября 2016 г.
Вообще «Локо» не привыкать пользоваться общественным транспортом – не так давно на матч Лиги Европы со «Спортингом» команда ехала на метро. Но тогда в подземку пришлось спускаться из-за пробок. Теперь – чтобы просто опробовать новую городскую железную дорогу.
- Так-так, садишься на «Кутузовской» – и через 35 минут на «Локомотиве». Удобно! – Юрий Семин прежде чем напомнить игрокам игровую схему, изучил схему МЦК. Так что если на Кутузовском пробки, «Локо» станет ездить на электричке.
Дмитрия Лоськова зазвали в кабину машиниста. Один перегон тренер «Локо» проехал там.
- Ну как? – спросил Дмитрия корреспондент Sovsport.ru.
- Да как обычно, - ответил Лоськов, как будто он на каждую игру так добирается.
С Олегом Пашининым и Зауром Хаповым Дмитрий был разговорчивее. В дороге, кажется, даже успели обсудить последние трофеи заядлого рыбака Лоськова.
Болельщики, которые на игру тоже добирались на электричке, жались к стеклам и пытались протиснуться к игрокам. Но добралась до футболистов только на платформе.
В дороге футболисты «Локо» были спокойны – смотрели в окно, слушали музыку, удобно разместившись в креслах.
И когда началась игра, их состояние почему-то не изменилось. А жаль. Потому что самым запоминающимся эпизодом первого тайма стало появление на трибуне главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который решил посмотреть на будущего соперника – «Уфу». Нет, итальянец, конечно, как и подобает, одевается прекрасно. Почему бы и не обсудить новый пиджак. Но все-таки хотелось бы увидеть что-то примечательное на поле.
Только команды решили играть и без ворот, и без голов. Зря. Можно ведь привлекать публику на футбол концертами, удобными кафе (что в «Локо» сейчас и делают), но если нет игры и голов, улучшить посещаемость будет сложно.
«Локо» ярко вспыхнул с «Краснодаром», едва команду возглавил Юрий Семин. Со «Спартаком» огонек стал слабее, а с «Уфой» вообще потух. В атаке пустота, Виталий Денисов не так активен (измотали поездки со сборной Узбекистана по экзотическим азиатским странам?), его тезка Игорь пока далек от лучшей формы, хотя несколко раз в центре сыграл в фирменном стиле питбуля. Миранчук, который должен сейчас показывать яркую игру, почему-то сник. Юрий Семин, насколько знаю, работе с Алексеем уделяет особое внимание, видит в нем что-то нестандартное, как в молодом Билялетдинове, Измайлове. Тренер несколько раз призывал Миранчука прибывать. Не вышло.
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Во втором тайме вместо Шкулетича, который считанное количество раз коснулся мяча, в атаке вышел Портнягин – и вскоре заработал пенальти. Но «Локо» не забивал даже так.
«Уфа» – та вообще ни одного удара по воротам не нанесла. Хотя в атаке играли игроки, фамилии которых так и побуждали к действию – Слай, Фатай... И откликнулся на их призыв... Чорлука. Как раз после прострела Слая мяч от него отскочил в ворота.
Так «Уфа» показала, как выигрывать без ударов в створ ворот.