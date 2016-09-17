Андрей Червиченко: Возвращение Семина в «Локо» - не лучший выбор в истории

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился с Sovsport.ru мнением о причинах последних неудач «Локомотива» в чемпионате России.

Напомним, после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера команды она уступила «Спартаку» (0:1), а сегодня в Черкизово с таким же счетом проиграла «Уфе».

- В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше одиннадцатого места, которое она сейчас занимает. И еще. Недавно там произошла смена руководства. Но это та ситуация, когда задаешься вопросом: а откуда эти люди?

- Вы имеете ввиду президента Илью Геркуса?

- Ну в частности. Хотя я не хочу сказать, что все, кто пришел руководить футболом из других сфер – бизнеса, спецслужб, - априори негодные для своей новой миссии люди. Некоторые из них действительно погружаются в футбол, достигают успехов. Деля другой части это что-то наподобие компьютерной игры.

- Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?

- Что это не самый лучший выбор в истории. Я глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов... Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, чтобы команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.



Все-таки я считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.