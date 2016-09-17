Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболНаполи3 : 1Болонья
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ФутболЭйбар1 : 1Севилья
ХоккейЕвропа2 : 0США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

Андрей Червиченко: Возвращение Семина в «Локо» - не лучший выбор в истории

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Червиченко
Андрей ЧервиченкоИсточник: Sovsport.ru

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился с Sovsport.ru мнением о причинах последних неудач «Локомотива» в чемпионате России.

Напомним, после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера команды она уступила «Спартаку» (0:1), а сегодня в Черкизово с таким же счетом проиграла «Уфе».

- В нынешнем «Локомотиве, как мне представляется, либо нет желания, нет стержня, либо просто отсутствует коллектив. Безусловно, по составу эта команда способна быть гораздо выше одиннадцатого места, которое она сейчас занимает. И еще. Недавно там произошла смена руководства. Но это та ситуация, когда задаешься вопросом: а откуда эти люди?

- Вы имеете ввиду президента Илью Геркуса?
- Ну в частности. Хотя я не хочу сказать, что все, кто пришел руководить футболом из других сфер – бизнеса, спецслужб, - априори негодные для своей новой миссии люди. Некоторые из них действительно погружаются в футбол, достигают успехов. Деля другой части это что-то наподобие компьютерной игры.

- Что вы подумали, когда узнали о возвращении Семина в «Локомотив»?
- Что это не самый лучший выбор в истории. Я глубоко уважаю наших именитых специалистов, но поймите, человеку уже 69 лет... Когда он выигрывал с «Локо» чемпионства, у него была совершенно другая команда. Это был коллектив единомышленников, единый кулак. Наконец, там был Лоськов... Кстати, меня удивили слова Семина после возвращения, чтобы команда сейчас может обойтись без усиления и в нынешнем составе способна бороться за попадание в тройку.

Все-таки я считаю, что вперед команду должны двигать более молодые специалисты. Зачем убрали Черевченко, ученика Семина? Мне это непонятно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: В матче с «Зенитом» от «Рубина» мало что зависитБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко для Sovsport.ru поделился мнением, как сложится матч седьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в понедельник примет «Рубин».Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Крылья Советов» 2:1Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал Sovsport.ru прогноз на матч ЦСКА с «Крыльями Советов» в седьмом туре чемпионата России.«Ростов» не тренировался в КраснодареДонская команда не проводила предыгровую тренировку в Краснодаре».«Ростов» добирался до Краснодара на автобусе«Ростов» прибыл в Краснодар, где пройдет матч 7-го тура премьер-лиги между донской командой и «Краснодаром».Почему матчи середняков невозможно смотретьПочему матчи середняков невозможно смотретьОбозреватель Sovsport.ru — об уровне середняков премьер-лиги и антураже провинциальных матчей.Приехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирамиПриехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирами«Уфа» не смогла нанести ни одного удара в створ ворот «Локо». И выиграла.Гончаренко объяснил, как «Уфа» победила «Локомотив», не нанеся ни одного удара в створГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0).Юрий Семин: У «Локомотива» сейчас сложный период. РазберемсяГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).РФПЛ. 7-й тур. «Терек» уступил «Амкару», «Локомотив» - «Уфе» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.«Терек» дома уступил «Амкару»Матч седьмого тура чемпионата России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Амкара».Автогол Чорлуки принес «Уфе» победу над «Локомотивом»«Локомотив» дома уступил «Уфе» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.Вадим Скрипченко: Нам нужно быть сплоченнееПосле поражения от «Анжи» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, сообщает наш корреспондент Данил Паливода из Екатеринбурга.«Локомотив» - «Уфа». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» примет «Уфу».«Терек» - «Амкар». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Терек» из Грозного сыграет с пермским «Амкаром».Павел Врба: От этой игры я ожидал большегоГлавный тренер «Анжи Павел Врба после победы над «Уралом» поделился своими впечатлениями от игры, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.Гол Обертана принес «Анжи» победу над «Уралом»«Урал» дома проиграл «Анжи» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.Юрий Семин: Нам понравилось добираться на матч на поездеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о поездке команды на сегодняшний матч с «Уфой» на электричке.«Локомотив» добирается на матч с «Уфой» на электричке«Локомотив» едет на матч с «Уфой» на электричке.Сергей Павлов: Мы не заслуживали поражения сегодняГлавный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.«Урал» - «Анжи». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Игорь Черевченко
Игорь Черевченковсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения