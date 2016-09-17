Харийс Витолиньш: Перед шведами посмотрим «В бой идут одни старики» (видео)

Тренер сборной России Харийс Витолиньш после занятия команды в «Рико Центр» ответил на вопросы прессы.





- На что вы будете делать акцент в матче со шведами?

- Главное на таких турнирах – это защита. Если она будет налажена, то все будет в порядке. У нас хватает мастеров для того, чтобы забивать голы. Надо защищать свои ворота, показывать четкую компактную игру в своей зоне.

- У вас в раздевалке развешаны девизы Александра Суворова. Почему вы выбрали как ориентир именно этого полководца? Как это мотивирует, например, тренеров?

- Над этим работают наши маркетологи, а я сконцентрирован немного на другом. Конечно, мимо пройдешь, что-то прочитаешь. У каждого из ребят свой характер, и возможно, для кого-то это мотивация.

- На чемпионате мира игроки бывают зажатыми, а в этой сборной более матерые ребята, и совсем другая атмосфера в раздевалке – согласны?

- Да. При этом накал все равно чувствуется. Перед игрой с Канадой, например, мы понимали, какое давление, что все в России ждали победы. Другое дело, что многие парни привыкли в НХЛ играть при таком давлении. Это немного смягчает ситуацию. Но вообще нервничают все.

- Вы как тренер поедете смотреть матчи США – Европа и Канада – Чехия?

- Да, мы как раз собираемся на стадион.

- Как вы относитесь к тому, что на Кубке мира все команды абсолютно открыты?

- Да, мы ко многому тут не привыкли. Например, в России нас кормят три раза в день, а тут организаторы дают деньги, и сам иди в город – кушать, где захочешь. Каждый отвечает за себя.

То же самое с прессой. Поначалу было удивительно, но теперь мы уже привыкли. У нас все было закрыто, а тут к тебе могут подойти с вопросом в любой момент.

- Может, КХЛ перейти на такую открытость?

- Лично мне это не мешает, но я не знаю, как отреагируют во всех командах. Видимо от результата Кубка мира все зависит. Если мы выиграем, то все скажут: да, правильно и дальше быть открытыми.

- Правда, что в сборной России накануне матча со шведами будут смотреть фильм «В бой идут одни старики»?

- Принято такое решение, и почему нет? Дополнительная мотивация никогда не помешает. Я ничего плохого в этом не вижу.

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