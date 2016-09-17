«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)

Капитан сборной России Александр Овечкин после тренировки в «Рико Центр» ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

Команда спешно собирала вещи и паковала в баулы. Следующие две тренировки наши парни проведут не в «Рико Центр», а в «Эйр Канада Центр» - на главном стадионе Кубка мира.



Александр Овечкин сидел между Евгением Малкиным и Андреем Марковым.

Джино ворчал, что вокруг Ови опять собралась толпа репортеров, которые ногами топчут его, малкинский баул. Андрей же, услышав, что Овечкина все поздравляют с днем рождения, задал резонный вопрос: «А где торт?»

- Ну какой торт? – Александр технично ушел от ответа и достал бумагу из своего шкафчика. На ней был поставлен хэштег # и написано «Сделано в России». Если сложить все буквы вместе и подписать под фото, разместив его в интернете, всем будет счастье.

- Лучше поддержите сборную! – воскликнул Овечкин. – Это акция в поддержку всей команды России. Болейте за нас, переживайте. Вместе мы – сила.

- Как вы будете сегодня отмечать день рождения?

- Да вот у ребят спросите, - Саша снова перевел стрелки.

- У ребят? – возмутился Малкин. – Где торт?

- Нет, друзья, перед игрой нам нельзя торт, - ответил Овечкин в духе лучшего диетолога. С такой программой он вообще мог бы на Первом канале выступать. Посвящена она была бы похудению и называлась бы «Торт нам нельзя».

- Как настроение перед матчем со Швецией?

- Все у нас нормально. Готовимся потихоньку. Полтора часа тренировались на льду. Отрабатывали большинство, другие моменты. Все прекрасно.

- Вам интересно смотреть, как играют в другой группе?

- У нас по этому спец – Андрюха Марков, - объяснил Овечкин.

- Да, я не просто смотреть буду. А еще и комментировать! – предупредил Марков.

- Вам понравился поход в фан-зону, где накануне прошла церемония открытия Кубка мира?

- Да, было неплохо. Мы приехали, пожали руки болельщикам, выступили со сцены.

- Какая-то группа «Killers« выступала.

- «Убийцы», - объяснил Марков.

- А это нужно у Никиты Зайцева спросить, он же теперь в Торонто живет, - в этом интервью Овечкин раздавал пасы не хуже, чем Дацюк.