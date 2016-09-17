«Овечкин, где торт?» Как мы поздравляли Сашу с днем рождения (видео)
Капитан сборной России Александр Овечкин после тренировки в «Рико Центр» ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
Команда спешно собирала вещи и паковала в баулы. Следующие две
тренировки наши парни проведут не в «Рико Центр», а в «Эйр Канада Центр» - на
главном стадионе Кубка мира.
Александр Овечкин сидел между Евгением Малкиным и Андреем
Марковым.
Джино ворчал, что вокруг Ови опять собралась толпа репортеров,
которые ногами топчут его, малкинский баул. Андрей же, услышав, что Овечкина
все поздравляют с днем рождения, задал резонный вопрос: «А где торт?»
- Ну какой торт? – Александр технично ушел от ответа и достал бумагу
из своего шкафчика. На ней был поставлен хэштег # и написано «Сделано в России». Если
сложить все буквы вместе и подписать под фото, разместив его в интернете, всем
будет счастье.
- Лучше поддержите сборную! – воскликнул Овечкин. – Это акция в
поддержку всей команды России. Болейте за нас, переживайте. Вместе мы – сила.
- Как вы
будете сегодня отмечать день рождения?
- Да вот у ребят спросите, - Саша снова перевел стрелки.
- У ребят? – возмутился Малкин. – Где торт?
- Нет, друзья, перед игрой нам нельзя торт, - ответил Овечкин в
духе лучшего диетолога. С такой программой он вообще мог бы на Первом канале
выступать. Посвящена она была бы похудению и называлась бы «Торт нам нельзя».
- Как
настроение перед матчем со Швецией?
- Все у нас нормально. Готовимся потихоньку. Полтора часа тренировались на льду. Отрабатывали большинство, другие моменты. Все прекрасно.
- Вам
интересно смотреть, как играют в другой группе?
- У нас по этому спец – Андрюха Марков, - объяснил Овечкин.
- Да, я не просто смотреть буду. А еще и комментировать! –
предупредил Марков.
- Вам
понравился поход в фан-зону, где накануне прошла церемония открытия Кубка мира?
- Да, было неплохо. Мы приехали, пожали руки болельщикам, выступили со сцены.
-
Какая-то группа «Killers«
выступала.
- «Убийцы», - объяснил Марков.
- А это нужно у Никиты Зайцева спросить, он же теперь в Торонто
живет, - в этом интервью Овечкин раздавал пасы не хуже, чем Дацюк.