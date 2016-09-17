Роман Ротенберг: Канадская пресса не критикует своих. А мы, в России? (видео)

Руководитель делегации Роман Ротенберг после тренировки сборной России в «Рико Центр» пообщался с прессой.

В начале интервью Роман Ротенберг призвал болельщиков поддержать сборную, запустив хэштег в соцсетях - #сделановроссии.

- Сборная России в Торонто пойдет на выборы? Может, взяли открепительные удостоверения?

- Мы изучали вопрос – это технически невозможно, к сожалению. Иначе мы бы это сделали. Тем более выборы накладываются на матч со шведами.

- Возможно ли следующий Кубок мира провести в России? Это кажется утопией.

- Но вопрос можно технически проработать. Например, провести у нас часть Кубка мира – матчи нашей сборной на групповом этапе. А на плей-офф выезжать в Северную Америку. Варианты могут быть совершенно разные. Вплоть до того, что полностью провести турнир в России. Подстроимся даже под разницу во времени.

- У вас не возникло проблемы со въездом в Торонто? – один репортер напомнил Ротенбергу, что в США его внесли в санкционный список.

- Ну знаете, это мой личный вопрос. Ну какая тут проблема? Посоветуйтесь с юристами, как экономические санкции влияют на такие вещи. Вы глубже проанализируйте тему, - посоветовал Роман Борисович.

- Какой результат на Кубке мира вы сочтете успешным?

- Мы всегда ставим задачу – побеждать в каждом матче. Давайте идти игра за игрой. Будем поддерживать нашу команду. Не надо на нее давить. Это ведь и журналистов касается. Вот канадская пресса никогда не критикует своих, заметили? А вот мы к такому привыкли, и это видимо часть нашей культуры.

- Олег Знарок останется в сборной при любом исходе этого турнира? – напирал репортер.

- У Олега Валерьевича есть действующий контракт до Олимпиады в Южной Корее. Мы стратегически рассматриваем Кубок мира как этап подготовки к Олимпиаде. Средний возраст нашей команды – 26,5 лет. В наших аналитических статьях я ни разу не видел этой темы. Кто об этом говорит? А если мы уберем уважаемых ветеранов Дацюка и Маркова, то вообще опустимся ниже 25 лет. Конечно, на Кубке мира надо побеждать. Но важно и дать опыт нашим игрокам на будущее.

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