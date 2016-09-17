Смотрите, как бездуховная Европа уделала США! Все о первом матче Кубка мира

Сенсация на Кубке мира грянула в уже в стартовом матче – сборная Европы, не имеющая даже гимна, уверенно обыграла Америку.

Да, у Европы нет гимна. Если вы не знали, эта команда – сборная солянка: хоккеисты из Германии, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Франции, Словении…

И вот парни подумали: «Зачем мы будем выбирать какую-то непонятную песню себе на гимн, принижая наши национальные святыни?» И решили обойтись без него. Это похоже на сборную СНГ на Играх в Альбервилле-1992, когда в честь нашей победы в хоккейном турнире поднимали белый олимпийский флаг под олимпийский гимн.

А тут комиссар НХЛ Гари Бэттман пообещал сборной Европы, что если она завоюет Кубок мира, то в ее честь запустят квиновскую «We are the champions».

Интересно, в каком месте больше шутил Гари – в том, что Queen и так играет в честь победителя? Или в том, что в теории представил, что бездуховная Европа, эта команда без единого национального духа, сможет выиграть Кубок мира, который за всю историю доставался только Канаде, СССР и США?

Похоже, этот пренебрежительный настрой передался и американской сборной. Команда Джона Тортореллы вышла в первом периоде так, будто готова была уделать эту невнятную Европу одной левой. Или в сборной США не смотрели видео, как европейцы разбомбили шведов (6:2)? Или посчитали это нелепой случайностью?

А вот команда Ральфа Крюгера сыграла очень хорошо, цепко и мобильно. Это был классический европейский хоккей – размашистый и техничный. Первый гол был забит на пятой минуте, когда датчанин Нильсен сделал передачу на словака Габорика, и тот лихо вогнал шайбу в сетку – 1:0.

До конца периода счет не изменился, и тут уже американцы встрепенулись. Что вообще происходит? Побежали в атаку, но ужасно провалились сзади – швейцарец Нидеррейтер вместе с немцем Драйзайтлем вышли «2 в 0». Второй отдал пас на первого, и многие североамериканцы в этой ситуации обязательно бросали бы сами. Но Нидеррейтер вернул на Драйзайтля, и тот в европейском духе классически расстрелял ворота – 2:0.

Сливайте воду, тушите свет.

Один гол другого краше. Но третий вообще стал шедевром – француз Пьер-Эдуард Белльмар из «Филадельфии» умело подставил клюшку под летящую шайбу, и Джонатан Квик поймать ее не смог.

3:0 – это нокаут. В третьем периоде сборная США еще дергалась, но ничего изменить не смогла. Теперь расклад простой – если Европа побеждает Чехию, то выходит в полуфинал. И тогда за бортом останется Америка – ну или Канада, что станет тяжелым ударом не только для болельщиков, но и организаторов.

На первую игру Кубка мира не собрался аншлаг – «Эйр Канада Центр» был заполнен чуть больше, чем на половину. Причем билеты в кассах есть. На вечерний матч Канада – Чехия можно было достать места за 40 долларов (2000 рублей). По меркам НХЛ – курам на смех.

А вот на третий матч в группе «В», между Россией и Финляндией, сейчас продаются билеты по 6 долларов (300 рублей). Организация у Кубка мира очень хорошая. Но видно, что НХЛ не проводила этот турнир аж 12 лет.

Свою аудиторию Кубок мира должен завоевывать заново.

Три звезды матча: Ярослав Галак, Мариан Габорик, Анже Копитар.