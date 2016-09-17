Владислав Третьяк: Фетисову всегда все не нравится… (видео)

Президент ФХР Владислав Третьяк после тренировки сборной России в «Рико Центр» пообщался с прессой.

«Советский спорт» уже сделал первое интервью с Владиславом Третьяком, когда он только прилетел в Торонто. Но и суток не прошло, Владислав Александрович пришел на тренировку сборной России – и все равно рассказал кучу интересного.

- Как вы относитесь к критике? Сейчас Вячеслав Фетисов сказал, что Олег Знарок наступает на грабли Вячеслава Быкова перед Ванкувером – нужно было часто летать в НХЛ и изучать этот хоккей.

- Каждый критикует по-своему. Фетисову всегда все не нравится. Если мы выигрываем чемпионат мира, то значит, на него никто не приехал. Если проигрываем, то весь мир сильнее нас. О чем можно говорить? Это его видение.

Ошибки всегда есть. У кого их не было? Даже сборная СССР их допускала. Так что никто не запрещает критиковать. Но мы – за нормальный диалог.

- Как вратарь должен управлять защитниками?

- Это очень важно! Договариваться нужно до того, как выходишь на площадку. Особенно обсуждается игра за воротами – кто первым берет шайбу. А если нападающий накрывает защитника, то нужно просто сделать выброс через стекло. Здесь нюансы, которые важно отработать.

- Кубок Канады и мира славится тем, что здесь не всегда объективно работают судьи. Не боитесь, что сборная России снова столкнется с этой проблемой?

- Я ставил вопрос, когда были первые встречи по Кубку мира, чтобы судили еще и европейские арбитры. Речь шла даже не о России. К сожалению, это не было принято. Впрочем, канадские и американские судьи – профессионалы. Будем надеяться на их совесть. А во что еще верить?

- Какие решения по защите атлетов были приняты на конгрессе ИИХФ?

- Наша главная задача – безопасность игроков. У нас слишком много сотрясений мозга. Хоккеисты должны уважать друг друга. Нужно работать с молодыми тренерами, показывать видео, чтобы они учили юных игроков. Очень важна воспитательная работа. Ведь все едят один хлеб.

И родителей тоже надо учить. Я вот прихожу на матч – там папы и мамы кричат своим чадам: «Убей его!» А ведь это дети на площадке, играют мальчишки по 10 лет.

- ФХР обращалась в ИИХФ с уточнением, кто из 14 хоккеистов попал в список Макларена?

- Я спрашивал в ИИХФ – к нам нет нареканий. Никаких фамилий не называли. И я не думаю, что кто-то из наших игроков имеет к этому отношение.

Я слышал, женщины могли попасть. Да и то не факт. Слухи разные ходят, но обо всех наших олимпийцах…

! Полное интервью Владислава Третьяка смотрите на видео