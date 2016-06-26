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Усик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурент

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Усик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурент

29-летний украинский тяжеловес Александр Усик стал чемпионом мира уже в десятом профессиональном бою, победив в Гданьске Кшиштофа Гловацки.

Славянский базар

В последние годы моду в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) диктуют боксеры из Восточной Европы. Конечно, поясом WBC в данный момент владеет британец Тони Беллью, а временным чемпионом WBA является беглый кубинец Юньер Дортикос, и все же обоим еще предстоит обосновать на практике свои немалые амбиции.

Данный этап в развитии карьеры давно остался позади у чемпиона мира по версиям WBA и IBF россиянина Дениса Лебедева и его соотечественника Григория Дрозда, который сегодня считается чемпионом WBC «в отпуске» (с мая 2015 года Григорий не выходит на ринг из-за травмы).

Значительные успехи польских «крузеров» обусловлены эффективной и вдумчивой работой тренера Федора Лапина. Уроженец Архангельска окончил Львовский государственный университет физической культуры, а после распада Советского Союза обосновался в городе Явожно.  Его самый известный воспитанник – Кшиштоф Влодарчик. В 2009 году он завоевал пояс WBC в первом тяжелом весе, провел шесть удачных защит титула, пока в сентябре 2014-го не проиграл в Москве Дрозду.

Но едва чемпионских регалий лишился варшавский «Дьявол», как автором громкой сенсации стал другой ученик Лапина – Кшиштоф Гловацки. Восстановившись после тяжелого нокдауна в поединке с титулованным немцем боснийского происхождения Марко Хуком, он сумел эффектно перерубить оппонента в поздних раундах.

После этого Гловацки победил опытного и авторитетного филадельфийца Стива Каннингема и начал готовиться к бою с человеком, который, по мнению ряда экспертов, мог существенно перекроить устоявшийся расклад сил в дивизионе.

Танцор, дзюдоист, футболист и олимпийский чемпион

Житель Симферополя Александр Усик в детстве перепробовал немало секций. Он не без успеха занимался дзюдо, народными украинскими танцами, даже играл за юношескую команду местного футбольного клуба «Таврия». И все же победил бокс, с которым Александр впервые познакомился только в 15 лет.

Фанатичное упорство на тренировках способствовало быстрому прогрессу молодого бойца. Уже в 2006 году Усик завоевал бронзу на первенстве Европы в Пловдиве. А дальше была победа на чемпионате мира-2011 в Баку и золотая медаль Олимпиады-2012 в Лондоне.

Главные козыри украинца – высокая скорость, резкий джеб, отличное чувство дистанции и серийная работа. Вместе с тем, далеко не во всех боях Александр демонстрировал образцовую выносливость, а кроме того – не мог похвастать разовым нокаутирующим ударом. Несмотря на то, что в любителях Усику доводилось выигрывать даже у известных «супертяжей», указанные недостатки вынуждали оценивать его перспективы на профессиональном ринге с известной осторожностью.

Тем не менее, новоиспеченный олимпионик взял с места в карьер и добился права уже в десятом по счету поединке сразиться за чемпионский пояс WBO с Кшиштофом Гловацки.

Класс бьет порядок

В последние месяцы настроение украинских любителей бокса оставляло желать много лучшего. Сборная страны на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, потеряв многих лидеров, предсказуемо не блеснула, киевский суперлегковес Виктор Постол 23 июля ничего не смог противопоставить в объединительном чемпионском бою рослому и техничному американцу Теренсу Кроуфорду, а долгожданный реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри постоянно откладывался.

У страны остался единственный действующий чемпион мира – легковес Василий Ломаченко, который прибыл в Гданьск поддержать бывшего товарища по национальной команде. Не мог не приехать в Польшу и мэр Киева Виталий Кличко: промоутерская компания «К2» делает на Александра Усика особую ставку.

Анатолий Ломаченко (в центре) успешно тренировал не только своего сына Василия, но и Александра Усика

После изрядно затянувшейся с момента окончания последнего боя андеркарта паузы соперники вышли на ринг. В трех стартовых раундах претендент достаточно уверенно переигрывал Гловацки на дистанции, но казалось, что тот пока и не думает форсировать события, следуя намеченному плану.

Затем ход поединка выровнялся: поляк, достаточно успешно защищаясь корпусом, временами доставал соперника размашистыми ударами слева. Но Кшиштофу не удалось достичь главной стратегической цели – измотать Александра и лишить его инициативы. Будучи опасным контрпанчером, Гловацки не сумел на один вечер стать напористым темповиком, готовым без устали прессинговать оппонента и засыпать его ударами по площадям. Кроме того, польский левша в принципе не очень понимал, что ему делать с левшой украинским, значительно превосходящим его в подвижности и технической оснащенности.

Да, Александр Усик по-прежнему стилистически боксирует как любитель, но для вскрытия его недостатков одной лишь дисциплины и самоотдачи Гловацки оказалось явно недостаточно. Если у двоих судей и была мысль «нарисовать» любимцу местной публики победу или хотя бы спасительную ничью – два заключительных раунда вынудили ее решительно отбросить. Украинец внезапно активизировался и провел ряд запоминающихся серий, на что Кшиштоф не смог адекватно ответить. Итоговый счет на записках арбитров – 119:109, 117:111, 117:111. Усик абсолютно заслуженно стал новым чемпионом мира по версии WBO.

Очевидно, российским и украинским болельщикам снова не избежать ожесточенных споров и заочных сравнений Александра с тем же Денисом Лебедевым, которого 3 декабря ожидает непростой поединок с талантливым соотечественником Муратом Гассиевым. Хочется верить в то, что победителю этого боя выйти на Усика никто и ничто не помешает.  

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