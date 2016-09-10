«Зачем смотреть видео, когда идешь на войну?»

Что говорили тренеры «Динамо» и «Спартака» после инфарктного московского дерби, судьба которого решилась на последних секундах.

Напомним, что «Спартак» уверенно повел в дерби, забросив две шайбы в середине первого периода. Однако динамовцы сократили счет за 2 секунды до конца первого периода. А сравняли его за 7 секунд до конца третьего. И в итоге вырвали победу по буллитам – 3:2.

Комментировать этот удивительный матч тренерам обеих команд было нелегко…

СЕРГЕЙ ОРЕШКИН: В ПОБЕДУ НАДО ВЕРИТЬ ДО КОНЦА

- За эту победу надо особо поблагодарить болельщиков, - отметил главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин. – Очень здорово они нас подстегнули. Начало-то опять получилось тяжелым. Очень долго вкатываемся. Никак не можем разобраться – почему это происходит. Ну а потом вытянули победу через работу, через правильную игру…

- За семь секунд до конца вы сами верили, что матч еще можно спасти?

- Я всегда верю. Матч длиться 60 минут – от первой секунды до последней. Пока сирена не прозвучала – надо играть.

- В составе «Динамо» было много замен. Это из-за поражения ХК Сочи в предыдущей встрече?

- Нет, это плановые замены. У нас вся работа выстроена заранее.

- Почему доверили бить первый буллит самому молодому игроку в составе «Динамо» - 17-летнему Климу Костину? Ведь он только второй матч в КХЛ проводит.

- Во-первых, он ведущий форвард сборной России 1999 года рождения. Во-вторых, у парня все в порядке с психологией. В-третьих, очень техничный. Ну а если в целом – есть в нем что-то такое. Уверенность в том, что он может выдать и вот именно так сыграть.

- После таких матчей вы команду больше ругаете или хвалите?

- Все вместе.

- Вы показывали перед матчем игрокам запись матча в Питтсбурге между сборными России и Канады? Потому что начали вы точно также – проспали первый период, - задал напоследок каверзный вопрос тренеру бывший пресс-атташе сборной России Игорь Ларин.

- Мы даже запись матча «Спартака» ребятам не показывали, - откровенно признался в ответ Орешкин. – Почему? Потому что есть такое понятие, что наши матчи с ЦСКА и «Спартаком» - это война. Вот мы и выходили на войну!

ГЕРМАН ТИТОВ: У МЕНЯ ОТ МАТЧА С «ДИНАМО» ДЕЖАВЮ

- Такое ощущение, что у меня дежавю, - признался главный тренер «Спартака» Герман Титов. – 1 ноября прошлого года в «Лужниках» уже был такой матч. И мы тоже вели в счете, но затем уступили «Динамо» по буллитам – 4:5. И также мы пропустили в концовке матча.

Сегодняшнюю встречу мы очень здорово начали. Но вот этот гол в раздевалку за две секунды… Дальше у «Динамо» по накатанной пошло. Зажали они нас в зоне. Ну и в концовке мы чуток не дотерпели. Через такие поражения нужно проходить. Это сделает нас сильнее.



- Ваша команда пропустила сперва за две секунды до сирены, потом за семь? Как же так? Нельзя за несколько мгновений отдавать матч.

- Это надо пережить. На результат повлияли индивидуальные ошибки. Но самое главное – в команде не было равнодушных. По крайней мере я таких не видел. Все старались. А для меня сейчас это самое главное.

- Не кажется ли вам, что когда команда пропускает голы на последних секундах периода, это чисто тренерское поражение? – На этот раз от коварного вопроса Игоря Ларина вздрогнул уже тренер «Спартака».

- Давайте считать, что в этом виноват я, - сразу согласился Титов. - Что я не тех людей выпустил на последнюю смену.

- Почему доверили выполнить буллит Воронину? Штрафные броски – не самая сильная сторона Артема.

- Я не согласен с вашим мнением. Мы с Артемом работаем каждый день, буллиты бьем чаще. Он один из лучших в нашей команде по исполнению штрафных.

- Глазачева опять не было в составе.

- Не готов он пока.

- На днях главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал перед Кубком мира, что у него совсем нет практики игры в овертайме «три на три». Как вы относитесь к такому формату игры в дополнительное время?

- Мне нравится это правило. В НХЛ так играют уже второй год. Это интересно для зрителей. Вспомните хотя бы недавний матч россиян с канадцами. Сколько там было моментов с обеих сторон! И до буллитов команды не дотянули.

- Такие овертаймы честнее буллитов?

- Не знаю честнее ли… Но точно – интересней.

- Можно еще вспомнить и мультфильм «Матч-реванш», - напомнил в завершении Орешкин. – Там вообще одни вратари играли…