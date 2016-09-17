Сидни Кросби: Мы справились с русскими. Но они очень опасны (видео)

Капитан сборной Канады Сидни Кросби дал интервью канадской прессе и обозревателю Sovsport.ru.

Мы говорили с Сидом до матча с чехами, в котором Кросби станет героем и первым забьет шикарный гол. За четыре минуты на льду в первом периоде – гол, передача, «+3» за полезность.

И да – спасибо за перевод болельщице по имени Катерина.

- Кэри Прайс кажется очень спокойным в воротах. Это придает уверенности всей команде?

- Да, точно! Я думаю, об этом нужно обязательно сказать. Прайс сейчас набирает форму. Нет ничего удивительного в том, что если он играет классно и делает шикарные сейвы, это дает нам заряд энергии. И еще я считаю, судя по поведению и всем его движениям, Кэри не слишком уж напрягается.

- Пока ваша тройка с Патрисом Бержероном и Брэдом Маршаном выглядит невероятно! Приятно начинать турнир с такими партнерами, один из которых играл с вами еще на Олимпиаде?

- Да, это отлично. Я и Патрис уже играли вместе. Думаю, помогает и то, что они с Маршаном выступают за «Бостон», а этим летом катались на лыжах... Тут есть некая связь, и это приятно. Это очень удачно для коротких турниров. Приятно, когда есть чувство уверенности.

- Бержерон очень надежен в защите – это позволяет вам легче играть в нападении?

- Да, конечно. Он почти всегда играет против топ-линий, потому что так хорош в обороне. Мне кажется, он иногда уделяет этому чуть больше внимания. Не пытается хитрить в атаках. И у него бесспорно есть навыки и возможности хорошо играть в нападении. Возможно вы этого не замечаете, но он и там хорош.

- Как вам гол Бержерона с неудобной в матче с Россией?

- Это идеальный пример того, что он умеет делать. Даже просто то, что он нашел то место, принял пас и бросил, показывает нам, насколько высок уровень его навыков.

- Хотели бы сами так бросить?

- Мы с Брэдом не обсуждали, кто в приоритете, так что все о’кей. Мы оба много катались вместе летом. И мы не конкурируем, у кого больше габариты и все такое. Вообще Бержерон – тот парень, против которого никто не хочет играть, но все хотят иметь его в составе.

- Вы хотели бы еще раз встретиться со сборной России на этом турнире?

- Это точно будет сложный вызов для нас! У русских очень опытная команда. Они очень хорошо играют в пас. Правда они, кажется, провели около 20 минут в большинстве в Питтсбурге... Это был другой хоккей в отличие от того, который мы видели в первых двух выставочных матчах. Я считаю, мы справились хорошо. Н у них, разумеется, очень опасная команда.

- Вы вышли против Малкина на первом вбрасывании. Было ли важно для вас выиграть его?

- Да, это было классно. Вставая на точку, я понимал, что если выиграю вбрасывание, то смогу потом хвастаться перед Джино. Это действительно особенный момент – играть в Питтсбурге, Канада против России... Это не будет у тебя каждый день.

Мы с Малкиным играем вместе уже долгое время, и иметь такой уникальный опыт - счастье для меня. Я был рад получить такую возможность, и думаю, мы повеселились. Это был хороший матч для подготовки к Кубку мира.



- Что вы думаете об игроке с таким же номером как у вас, Вадиме Шипачеве, которого мы зовем «русским Кросби»?

- Он - хороший игрок. Я видел его лучшие моменты, но в Питтсбурге мы не пересекались так часто на льду. В сборной России так много талантливых и умелых хоккеистов, и он один из них. Может хорошо побороться один на один с вратарем, создать классный момент.