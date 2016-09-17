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«Россия показала, как играть против такой Канады». Вечерний Гимаев (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Канады на старте Кубка мира разгромили чехов - 6:0
Канады на старте Кубка мира разгромили чехов - 6:0Источник: Reuters

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев обсуждает с обозревателем Sovsport.ru матч Канада – Чехия (6:0).

«КРОСБИ ВЫИГРАЛ ВСЮ БОРЬБУ»

- Ну что, Сергей Наильевич, Канада – чемпион? Смотрите, как она вынесла совсем не слабых чехов.
- Я скажу, что Чехия неплохо начала. Но канадцы очень удачливы в атаке. У них залетело все, что можно. Причем к вратарю Нойвирту вопросов нет. Но так бывает, когда у одной стороны очень получается игра.

- Вас удивляет Канада? Или это уровень «кленовых листьев»?
- Канадцы играют ровно так, как все предполагали перед началом Кубка мира. Я наблюдаю за отдельными хоккеистами. И вижу, что их не просто так называют звездами.

- Сидни Кросби за четыре минуты первого периода забил гол, сделал передачу и получил «+3» за полезность.
- Он очень здорово выглядит. И надо отметить, вот все говорят – Кросби бросает, отдает. Но посмотрите, он всю борьбу выиграл. Ведь внешне не самый здоровый в команде. Однако я поражен, как Сидни хорош в борьбе за шайбу.

- Насколько прекрасна его тройка с Бержероном и Маршаном?
- Самое удивительное, что это звено Майк Бэбкок спланировал изначально. Кросби даже не играл во втором выставочном матче с американцами. Но главный тренер канадцев сказал, что у него по этой тройке нет вопросов.

И вот когда не знаешь Брэда Маршана, можно наслушаться о нем разное. Мол, это противный парень, который залезает под кожу. Но на самом деле он очень мастеровитый и невероятно духовитый. Патрис Бержерон тоже в порядке. Хотя конечно, все строится вокруг Кросби.

«ИДЕАЛ ЗАЩИТНИКА – ДРЮ ДАУТИ»

- Если судить по всем товарищеским матчам, это самая сильная тройка во всех сборных?
- Я бы не сказал. Во встрече со сборной России они так здорово не играли…

- Но забили первый гол. Помните, как Бержерон бросил с неудобной?
- Конечно. Прекрасно помню и то, что там была ошибка в обороне. С другой стороны тройка Кросби выглядит здорово даже на канадском фоне. Однако там и другие игроки в порядке. Мне очень нравится Джон Таварес, а еще Райан Гетцлаф.

- Защитники в сборной Канады – не просто игроки обороны, а машины.
- Там есть деление на тех, кто много подключается к атаке, а кто – нет. Брент Бернс, Дрю Даути и Ши Уэбер постоянно нацелены на чужие ворота.

Знаете, с такими габаритами они блестяще катаются и владеют клюшкой. К этому нужно стремиться. Это очень круто. И я еще об Алексе Пьетранжело не сказал.

Ну вот представьте – здоровенный мужик с великолепным катанием, который идеально видит площадку, раздает пасы и при этом не пропускает голы.

- Ши Уэбер – идеальный солдат.
- Он все-таки классический защитник. Мне больше нравится Даути, который подключается к атаке и вообще живет хоккеем. Смотришь за ним – он постоянно ищет слабые места у соперника, примеряет силовые приемы, здорово подкатывается, классно играет в меньшинстве.

Россия - Канада. Сергей Гимаев и Фил Эспозито.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

«МИНУТ НА 7-8 МЫ ЗАКРЫЛИ КАНАДУ»

- Вы не думаете, что если бы Канада в Питтсбурге не начала хватать удаления, то крупно победила бы и сборную России? По первому периоду все к этому шло.
- То, что у канадцев было много удалений, нам сыграло на руку. К тому же мы попробовали большинство, избежали давления канадской атаки. Но главное, что Россия сыграла здорово. У меня появилось много оптимизма после того матча. Были ведь сомнения, что мы покажем против Канады. Тем более неважнецки сыграли с чехами в Праге на большой площадке. Но все получилось очень прилично.

Но это были все предварительные матчи. На самом Кубке мира все будет иначе – больше времени на льду получат лидеры, сильнейшие не останутся в запасе. И это касается не только Канады, но и Швеции.

- Ну вот скажите, как этих канадцев побеждать.
- Мы провели с ними отличный матч в Питтсбурге. Так что ключи есть. Самое классное, что я увидел – тот момент, когда мы забили второй гол, и мы буквально 7-8 минут вообще ничего не дали сделать Канаде. Потому что играли очень организованно. Да, пропустили не совсем обязательную шайбу. Но мне сборная России именно в этот момент очень понравилась, когда мы вели 2:1.

- Вы видели первый матч, как Европа обыграла американцев (3:0)?
- Нет, я еще летел в Торонто. Но уже в товарищеском матче с финнами было видно, как нездорово играла сборная США. Наверное, американцы переоценили себя. Еще не все потеряно, но Штаты подходяще осложнили себе жизнь. Теперь надо как-то отбирать очки у канадцев.

- Можно ли назвать этот турнир «Канада и все остальные»?
- Канада – фаворит, и спорить тут нечего. Так категорично заявлять мы не будем. Сборная России очень неплохо выглядела в товарищеской игре. Хотя если посмотреть, как канадцы вынесли чехов, против них всем будет крайне тяжело.

Три звезды матча: Сидни Кросби, Кэри Прайс, Брэд Маршан.

Матч

Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).

Место и дата

18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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