Джон Торторелла: Мы сами себя загнали в угол. И знаем, чем это может кончиться

Главный тренер сборной США Джон Торторелла объясняет, почему его команда сенсационно проиграла команде Европы (0:3).

- Джон, как можете объяснить, что за первые два периода вы были не в состоянии оказать давление и создать сколько-нибудь опасную ситуацию у ворот соперника?

- Вот над этим мы и будем работать. Я не совсем согласен с тем, что мы не давили на сборную Европы. Ну а с шансами забить хоть какой-то гол – вы правы, у нас с этим проблема. Я думаю, мы можем вынести урок из тех ситуаций, когда просто подарили сопернику два гола. Но меня больше волнует неспособность использовать те моменты, которые нам давали.

- Чем вы руководствовались, не заявляя Бафлина на матч?

- Ну во-первых, я должен был кого-то посадить. Бафф играет в защите и правым крайним в нападении. Сегодня мы посчитали, что состав будет оптимальным без Баффа. Не читайте между строк, Бафлин тут абсолютно не причем. Но мы решили, что состав будет таким.

- В чем причина, что вы так и не смогли создать ничего вразумительного за всю игру?

- Не говорите, что мы не пытались. Но надо отдать должное сопернику, они очень четко выстроили оборону. У нас не получилось ее пробить. Команда была настроена на борьбу, но не срослось. Посмотрите игру еще раз. Большую часть времени мы владели шайбой, по броскам имели преимущество. У нас есть время до следующей игры проанализировать, где мы не доработали. Еще раз будем думать об игровых сочетаниях.

- Джон, вы говорите о том, что надо вынести урок из этой игры и исправить то, что не сработало. Но времени ведь нет. В НХЛ у вас есть целый сезон, чтобы настраивать команду. А здесь один матч решает почти все.

- Я абсолютно согласен: это не марафон, а спринт. Мы сами загнали себя в ситуацию, когда надо догонять. Мы отдаем себе отчет, чем это может закончится. Но самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации – это держаться всей командой и выигрывать следующие две встречи. У нас есть пара дней, чтобы поработать над этим.

- Что вы думаете по поводу гола, который вам не засчитали?

- Смотря повтор на экране, мне показалось, что наш игрок сыграл рукой в сторону ворот. На втором повторе с другой камеры я видел, что он просто двигался в сторону ворот и никаких нарушений не было. Тем не менее, шайба залетела в ворота от шлема Степана, а не от руки Ван Римсдайка. О какой игре рукой мы говорим? Если вы хотите знать мое мнение, это был гол.

А вот пара цитат от игроков.

Леон Драйзайтль, автор второго гола: «Когда я последний раз получал такой шанс выскочить вдвоем на вратаря, и расстрелять его как на тренировке? Наверное, когда еще играл в детской команде – но даже тогда не забил. Таких ситуаций в НХЛ не бывает.

Ждал ли я, что мне вернут шайбу под бросок? Я был уверен, что Нидеррайтер прочитает игру правильно и сделает мне обратный пас. Так и случилось».

Патрик Кейн, лидер сборной США: «Как получилось, что соперник вышел на нашего голкипера вдвоем? Это целиком моя вина. Я миллион раз играл через борт и никогда не ошибался. Надо было действовать проще».