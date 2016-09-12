Рубен Рочина: Меня сравнивают с Домингесом? Круто!

Испанский атакующий полузащитник «Рубина» Рубен Рочина, один из немногих новичков казанцев, кто на старте сезона заслуживает похвалы.

Больше того, его ярчайшая игра против «Урала», в которой Рочина отдал две голевые передачи, моментально сделала его любимцем болельщиков. Перед диктофоном испанец также виртуозен, как и перед оборонной соперника. Старается избегать банальных ответов, и не боится «играть» на грани.

- Рубен, давайте с самого начала. Лето, отпуск. Вы отдыхаете в своем доме в Испании, и вам приходит предложение от «Рубина». Ваша первая реакция?

- Да, было именно так. Я лежал, и отдыхал (улыбается). Знаете, я не буду врать. Несмотря на то, что я много играл за пределами Испании, часто путешествовал, мне не очень хотелось покидать родную страну. Тем более уезжать так далеко. Но интерес Казани был очень серьёзным. Мне пришлось принимать решение быстро. Я залез в интернет, и стал искать информацию о городе и клубе. Даже зачитался.

- Что вы вообще в тот момент знали о «Рубине» и всем российском футболе?

- Если честно, то практически ничего. Вернее не так, не сказал бы, что очень много. О чемпионате знаний не было вообще, но «Рубин» я помнил по его игре в Лиге Чемпионов, и в частности, помнил его победу над «Барсой» на «Камп Ноу». Мы ее тогда обсуждали.

- Вы застали Хави Грасию футболистом? Смотрели за его игрой в детстве?

- Нет. Тогда я был еще совсем маленьким. Мне всего 25 лет, поэтому воспоминаний о его игре нет.

- Тогда какая тренерская репутация была у него в Испании?

- Здсь я могу сказать больше. Очень-очень хорошая. Все игроки о нем тепло отзывались. В «Малаге» он вывел клуб на новый уровень. Команде не хватило самой малости, чтобы выйти в Лигу Европы.

- Говорят, что Грасия звал вас в свою команду уже давно, и ваши пути могли пересечься еще в Испании?

- Это не правда. Хави никогда мне не звонил, и никуда не приглашал. Испанские журналисты любят слухи, но до Казани я с ним никогда не контактировал.

- В России принято считать, что испанский футболист на две головы сильнее любого российского. Уже само это словосочетание заставляет новичка рвать и метать. Чувствуете ли вы в связи с этим дополнительное давление?

- Знаете, я много играл за границей. Мне приходилось играть и за высокие места, и просто за то, чтобы сохранить место в чемпионате. Не сказал бы, что сейчас, на данной стадии чемпионата, я чувствую какое-то сверхдавление. К тому же, если игрок приехал из Испании, то это совсем не значит, что он сильнее всех в чемпионате России. Все игроки, которые приезжают сюда, переживают очень большие изменения в своей жизни, поверьте.

- Еще один штамп: чемпионат России очень сложный турнир, где основной упор делается на силовой футбол, техничных игрокам здесь сложно. Что вы думаете об этом?

- Вот с этим я в чём-то согласен (улыбается). В отличие от Испании, здесь более оборонительный футбол. Много команд, которые играют в пять защитников, отдают тебе мяч, и ждут момента, чтобы убежать в контратаку. Я понимаю, что меня позвали сюда именно как креативного игрока. Я должен продавить эту защиту мозгом, придумать не стандартный ход.

Но я еще не успел до конца разобраться в РФПЛ. Еще не изучил все команды, я в поиске ходов. Мы сыграли всего шесть матчей. А в футболе ты учишься от матча к матчу.

- Пробуксовка «Рубина» на старте связана с этим же?

- Здесь я не буду оригинальным. Причина лишь одна: новая команда. Необходима адаптация. Сейчас мы совершенствуемся.

- Вы не очень похожи внешне, но казанские болельщики уже сравнивают вас с Алехандро Домингесом, который был их идолом в с чемпионские годы.

- К сожалению, я не видел, как Домингес играл в Казани. Но я отлично помню его по игре в «Валенсии». Меня правда с ним сравнивают? Это очень лестное сравнение. Это круто! Но пока рановато делать такие заключения. Дайте мне хотя бы сыграть еще пару матчей, а уже потом сравним (улыбается).

- Со стороны кажется так, потому что в строгих схемах Грасии только у вас есть право на полную свободу действий.

- Я бы сказал немного иначе. У каждого игрока есть на поле определенная роль. Нельзя, чтобы два игрока в команде делали одно и тоже. Да, в матче с «Уралом» Хави дал мне чуть больше свободы, но в этом как раз и заключалась моя роль: создавать моменты, выводить партнеров на удар, обострять игру.

- В России есть такие вещи, которые для испанских игроков дикость: игра в снег, искусственное поле, красный мяч, перелеты по 6 часов. Вы уже морально готовы к этому?

- Вы описываете это как фильм ужасов. Для меня это не проблема, я знал на что иду. К тому же некоторые из этих вещей есть и в Испании.

- И футбол в минус 15 градусов?

- ... (через паузу). Хорошо, убедили. Я конечно играл в холод, но не в такой.

- Совсем скоро «Рубин» вернется на «Казань-Арену». Болельщики уверенны, что этот переезд добавит команде эмоционального заряда, и, как следствие, очков в таблице.

- Вообще-то, от стадиона к стадиону разметка поля не меняется. Ворота есть ворота - они везде одинаковые. Газон? Перед началом матча все в одинаковых условиях. Но если фанатам кажется, что стадион принесет нам удачу, то мне только еще сильнее хочется оправдать их ожидания.

- Президент «Рубина» также является и мэром города, поэтому понятие «городская команда» преобретает в Казани дополнительный смысл.

- Это вполне нормальный феномен. Игроки всегда чувствуют, отношение к команде в городе. В Испании мы всегда знали, что за нами стоят жители, и мы играем за них.

- Не могу не спросить вас, как вы относитесь к лимиту на легионеров?

- (хватается за голову). Это одна из тех вещей, которую я понимаю, и не понимаю одновременно! Этого нет ни в одной европейской стране. Я играл в Англии, где ни один игрок из основы не говорил по английски. В Испании на испанском могли не говорить по 8-9 игроков из стартового состава... Может нужно лимит немного ослабить? Я конечно понимаю, что он нужен для того, чтобы было больше русских игроков, но все-таки...В Испании для меня не было никакого значения какая национальность у моего партнера.

- Какие цели вы ставите перед собой в предстоящем сезоне?

- Я очень хочу помочь «Рубину» попасть в еврокубки. Сколько лет команда там не играла? Год? Мы должны это исправить. Отлично, если это будет Лига чемпионов. Если говорить о себе, то избежать травм, и помогать партнерам. Я не зациклен на голах. Отдать пас для меня такое же счастье.

- Как вам в Казани?

- Город находится в равновесии с моим внутренним миром. Мне нравится спокойствие. Он отличается от всех в которых я жил. Говорят похож на Севилью? Перестаньте! Испанец вам так никогда не скажет.