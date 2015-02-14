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Ольга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиваться

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ольга Зайцева
Ольга ЗайцеваИсточник: Sovsport.ru

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева – о жизни без спорта, детях, сборной России и планах на будущее.

- Пока моей энергии хватает только на детей

​ -Ольга, вас давно не было видно и слышно. Расскажите, как жизнь?

​ -У меня шикарная жизнь! Как у всех мам.

​ -Если мы видим вас на Гонке легенд, означает ли это, что вы поддерживаете физическую форму?

​ -Нет, это ничего не означает. С тех пор, как я завершила карьеру (в 2014-м), я не занималась спортом вообще. Незадолго до Гонки легенд стала понемногу бегать. Мне это дается непросто. Не понимаю – я ли это вообще, потому что не могу ни подтягиваться, ни отжиматься, ни просто нормально бегать. Это непросто осознавать, поскольку раньше все это я с легкостью выполняла. Но ничего, потихоньку, я думаю, втянусь – заниматься все равно ведь надо.

​ -Активно заниматься спортом вам не позволял материнский режим?

​ -Устала очень. Не хотела делать ничего, что связано с физической нагрузкой. Лень накатила. Ну и времени с детьми в обрез. У меня двое детей, одного надо туда, другого сюда – какие тут занятия спортом?

​ -Вы перед тем, как ушли в декрет, были назначены главным тренером сборной России. Сейчас чувствуете в себе силы продолжить тренерскую работу или, может быть, менеджерскую на уровне сборной?

​ -Пока моей энергии хватает только на семью и на то, чтобы доучиться в МГУ по специальности «Спортивный менеджер». Надеюсь, что когда-нибудь я получу свой диплом и одновременно у меня появится энергия для работы. Пока я только где-то далеко в глубине души начинаю задумываться над тем, чтобы заняться чем-то еще помимо домашних дел.

​ -Что вы делаете, когда ваши дети засыпают?

​ -Сижу, ем и пью чай, захожу в интернет: разговариваю или переписываюсь. Отдыхаю таким образом.

Нашей сборной пора оперяться

​ -Заходите в разделы биатлонных новостей?

​ -Поглядываю немного, как же без них.

​ -Как вы относитесь к тенденции последнего времени делить сборные на несколько групп при подготовке к сезону?

​ -Это большой плюс при подготовке. Мы делились, а почему нет? Так растет конкуренция: каждый боится проиграть и хочет доказать, что он лучше. В такой ситуации должны пойти результаты.

​ -В прошлом году эта схема однако не сработала – наша команда провела худший чемпионат мира в истории.

​ -Смена поколений еще не завершена, дайте команде время, чтобы все наладилось. Пусть девушки наберутся опыта на международных стартах. Хотя, конечно, уже пришла пора оперяться.

​ -Валерий Медведцев, назначенный старшим тренером женской сборной, по-вашему, тот специалист, который может помочь команде опериться?

​ -Ну, я думаю, что кому-то с ним будет комфортно работать.

​ -То есть не всем?

​ -С девочками вообще сложно работать. В те времена, когда у нас был один тренер, мы работали, молчали, выполняли его нагрузку – нравился он нам или нет. А найти человека, который будет устраивать абсолютно всех, – невозможно.

​ -Вы удивлены, что Екатерина Юрлова не собирается пропускать сезон, хотя совсем скоро станет мамой?

​ -Немного да. Надеюсь, у нее все получится.

​ -Раньше возвращение девушек после декретных отпусков затягивались, а сейчас все происходит гораздо быстрее. Что это за новые технологии такие?

​ -Это все зависит от человека и его настроя. Ну и немножечко – от поколения. Получается, молодежь у нас более мобильна, чем были мы: родили и тут же побежали дальше. Я, когда родила, вцепилась в своих детей. Мне тяжело их отпускать, поэтому я возвращалась долго.

Байлз? Нарушения правил не было – придраться не к чему

​ -Вы следите за тем, что происходит в спортивном мире, в частности за последними новостями по поводу хакерских атак на сайт ВАДА, которые обнажили прием допинга американскими спортсменами в терапевтических целях?

​ -Слежу краем глаза. То в новостях где-то услышу, то в интернете прочитаю.

​ -Случалось ли вам оформлять подобные разрешения?

​ -Такое случается почти с каждым спортсменом – если у тебя травма или болезнь, то часто без этого не обойтись. Схема есть и она работает. Нужно просто соблюдать ее правила. Мне, например, удавалось залечивать травмы без применения запрещенных препаратов, а у кого-то не получается. Значит вперед – за терапевтическим разрешением.

​ -То есть, по-вашему, ситуация вполне нормальная и ничего такого в ней нет?

​ -Формально к ней не придерешься. Но по факту немного странно все это выглядит: гимнастка с синдромом СДВГ... (речь о четырехкратной чемпионке Рио Симоне Байлз – Прим ред.). Не знаю, двояко все это можно трактовать. И нас, конечно, очень тянет покопаться в этом и увидеть криминал. Тем не менее – фактов нарушения антидопинговых правил не было, значит судить не за что.

​ -Вы наверняка следили и за летней олимпиадой, где одну из самых ярких побед одержали гандболистки под руководством Евгения Трефилова. Футболисты сразу сказали, что им не хватает такого тренера, чтобы вид спорта проснулся. А был бы его подход эффективен в биатлоне?

​ -Сложный вопрос. И футбол, и гандбол – командные виды спорта. У нас же к каждому нужно искать подход, а все очень разные. Да и бывали у нас разные тренеры, которые особо не церемонились. И все тренировались, как одна, и результаты были.

​ -Какие еще победы на Играх в Рио запали вам в душу?

​ -Синхронистки – это просто космос. Очень радовалась за сборную по фехтованию – они тоже творили что-то невероятное. Чем нам хуже, тем лучше выступаем.

​ -Если вы соберетесь отдавать детей в биатлонную секцию, будете выбирать им тренера пожестче?

​ -Почему сразу в биатлонную? Выбор будет зависеть только от их желания.

​ -Во время Гонки легенд вам удалось пообщаться с иностранцами? Не было ли негатива по поводу того, что Тюмени дали чемпионат мира, хотя МОК рекомендовал обратное?

​ -Пока я это не обсуждала ни с кем, но, думаю, никто не против – иностранцы любят приезжать в Россию. У нас всегда принимают хорошо, а они любят поесть, попить, повеселиться.

​ -Есть кто-то из биатлонистов, за кем вам следить особенно интересно?

​ -Ну наши – Шипулин, Бьорндален...

​ -Бьорндален – наш?

​ -Да он давно для всех – наш. А теперь-то после их союза с Дашей Домрачевой – на 100 процентов свой.

​ -Предстоящий сезон будет показательным в плане олимпийских перспектив? Или мостики на корейскую олимпиаду перекидывать еще рано?

​ -Перекидывать мостики любят журналисты и тренеры, а спортсменам не надо думать ни о каких мостиках. Нужно сосредоточиться на скорости и стрельбе.

​ -Лично для вас Корея – счастливая страна. Что скажете об особенностях тамошних условий?

​ -Там снег – будто и не снег вовсе. Крошка, насыпанная на ледяной подушке. По такой трассе очень тяжело бежать. И ветрище жуткий. Помните, как Кати Вильхельм застряла на рубеже в эстафете, а мы убежали и выиграли золото?

​ -Наверняка ближе к Олимпиаде-2018 к вам будут обращаться за советами, как готовиться к Корее, как бежать там...

​ -Да пусть обращаются, всем все расскажу и помогу!

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