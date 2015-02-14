Ольга Зайцева: У меня шикарная жизнь, но я разучилась подтягиваться
Двукратная
олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева – о жизни без
спорта, детях, сборной России и планах на будущее.
- Пока моей энергии хватает только на детей
-Ольга,
вас давно не было видно и слышно. Расскажите, как жизнь?
-У меня шикарная жизнь! Как у всех мам.
-Если мы видим вас на Гонке легенд,
означает ли это, что вы поддерживаете физическую форму?
-Нет, это ничего не означает. С тех пор, как я завершила
карьеру (в 2014-м), я не занималась спортом вообще. Незадолго до Гонки легенд
стала понемногу бегать. Мне это дается непросто. Не понимаю – я ли это вообще,
потому что не могу ни подтягиваться, ни отжиматься, ни просто нормально бегать.
Это непросто осознавать, поскольку раньше все это я с легкостью выполняла. Но
ничего, потихоньку, я думаю, втянусь – заниматься все равно ведь надо.
-Активно заниматься спортом вам не
позволял материнский режим?
-Устала очень. Не хотела делать ничего, что связано с
физической нагрузкой. Лень накатила. Ну и времени с детьми в обрез. У меня двое
детей, одного надо туда, другого сюда – какие тут занятия спортом?
-Вы перед тем, как ушли в декрет, были
назначены главным тренером сборной России. Сейчас чувствуете в себе силы
продолжить тренерскую работу или, может быть, менеджерскую на уровне сборной?
-Пока моей энергии хватает только на семью и на то, чтобы
доучиться в МГУ по специальности «Спортивный менеджер». Надеюсь, что
когда-нибудь я получу свой диплом и одновременно у меня появится энергия для
работы. Пока я только где-то далеко в глубине души начинаю задумываться над
тем, чтобы заняться чем-то еще помимо домашних дел.
-Что вы делаете, когда ваши дети засыпают?
-Сижу, ем и пью чай, захожу в интернет: разговариваю или
переписываюсь. Отдыхаю таким образом.
Нашей сборной пора оперяться
-Заходите
в разделы биатлонных новостей?
-Поглядываю немного, как же без них.
-Как вы относитесь к тенденции последнего
времени делить сборные на несколько групп при подготовке к сезону?
-Это большой плюс при подготовке. Мы делились, а почему нет?
Так растет конкуренция: каждый боится проиграть и хочет доказать, что он лучше.
В такой ситуации должны пойти результаты.
-В прошлом году эта схема однако не
сработала – наша команда провела худший чемпионат мира в истории.
-Смена поколений еще не завершена, дайте команде время,
чтобы все наладилось. Пусть девушки наберутся опыта на международных стартах.
Хотя, конечно, уже пришла пора оперяться.
-Валерий Медведцев, назначенный старшим
тренером женской сборной, по-вашему, тот специалист, который может помочь
команде опериться?
-Ну, я думаю, что кому-то с ним будет комфортно работать.
-То есть не всем?
-С девочками вообще сложно работать. В те времена, когда у
нас был один тренер, мы работали, молчали, выполняли его нагрузку – нравился он
нам или нет. А найти человека, который будет устраивать абсолютно всех, –
невозможно.
-Вы удивлены, что Екатерина Юрлова не
собирается пропускать сезон, хотя совсем скоро станет мамой?
-Немного да. Надеюсь, у нее все получится.
-Раньше возвращение девушек после
декретных отпусков затягивались, а сейчас все происходит гораздо быстрее. Что
это за новые технологии такие?
-Это все зависит от человека и его настроя. Ну и немножечко
– от поколения. Получается, молодежь у нас более мобильна, чем были мы: родили
и тут же побежали дальше. Я, когда родила, вцепилась в своих детей. Мне тяжело
их отпускать, поэтому я возвращалась долго.
Байлз? Нарушения правил не было – придраться не к чему
-Вы
следите за тем, что происходит в спортивном мире, в частности за последними
новостями по поводу хакерских атак на сайт ВАДА, которые обнажили прием допинга
американскими спортсменами в терапевтических целях?
-Слежу краем глаза. То в новостях где-то услышу, то в
интернете прочитаю.
-Случалось ли вам оформлять подобные
разрешения?
-Такое случается почти с каждым спортсменом – если у тебя
травма или болезнь, то часто без этого не обойтись. Схема есть и она работает.
Нужно просто соблюдать ее правила. Мне, например, удавалось залечивать травмы
без применения запрещенных препаратов, а у кого-то не получается. Значит вперед
– за терапевтическим разрешением.
-То есть, по-вашему, ситуация вполне
нормальная и ничего такого в ней нет?
-Формально к ней не придерешься. Но по факту немного странно
все это выглядит: гимнастка с синдромом СДВГ... (речь о четырехкратной
чемпионке Рио Симоне Байлз – Прим ред.). Не знаю, двояко все это можно трактовать.
И нас, конечно, очень тянет покопаться в этом и увидеть криминал. Тем не менее
– фактов нарушения антидопинговых правил не было, значит судить не за что.
-Вы наверняка следили и за летней
олимпиадой, где одну из самых ярких побед одержали гандболистки под
руководством Евгения Трефилова. Футболисты сразу сказали, что им не хватает
такого тренера, чтобы вид спорта проснулся. А был бы его подход эффективен в
биатлоне?
-Сложный вопрос. И футбол, и гандбол – командные виды
спорта. У нас же к каждому нужно искать подход, а все очень разные. Да и бывали
у нас разные тренеры, которые особо не церемонились. И все тренировались, как
одна, и результаты были.
-Какие еще победы на Играх в Рио запали
вам в душу?
-Синхронистки – это просто космос. Очень радовалась за
сборную по фехтованию – они тоже творили что-то невероятное. Чем нам хуже, тем
лучше выступаем.
-Если вы соберетесь отдавать детей в
биатлонную секцию, будете выбирать им тренера пожестче?
-Почему сразу в биатлонную? Выбор будет зависеть только от
их желания.
-Во время Гонки легенд вам удалось
пообщаться с иностранцами? Не было ли негатива по поводу того, что Тюмени дали
чемпионат мира, хотя МОК рекомендовал обратное?
-Пока я это не обсуждала ни с кем, но, думаю, никто не
против – иностранцы любят приезжать в Россию. У нас всегда принимают хорошо, а
они любят поесть, попить, повеселиться.
-Есть кто-то из биатлонистов, за кем вам
следить особенно интересно?
-Ну наши – Шипулин, Бьорндален...
-Бьорндален – наш?
-Да он давно для всех – наш. А теперь-то после их союза с
Дашей Домрачевой – на 100 процентов свой.
-Предстоящий сезон будет показательным в
плане олимпийских перспектив? Или мостики на корейскую олимпиаду перекидывать
еще рано?
-Перекидывать мостики любят журналисты и тренеры, а
спортсменам не надо думать ни о каких мостиках. Нужно сосредоточиться на
скорости и стрельбе.
-Лично для вас Корея – счастливая страна.
Что скажете об особенностях тамошних условий?
-Там снег – будто и не снег вовсе. Крошка, насыпанная на
ледяной подушке. По такой трассе очень тяжело бежать. И ветрище жуткий.
Помните, как Кати Вильхельм застряла на рубеже в эстафете, а мы убежали и
выиграли золото?
-Наверняка ближе к Олимпиаде-2018 к вам
будут обращаться за советами, как готовиться к Корее, как бежать там...
-Да пусть обращаются, всем все расскажу и помогу!