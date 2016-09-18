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«Гонка легенд-2016»: прямая трансляция

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Гонка легенд-2016»: прямая трансляция

В белорусском спорткомплексе «Раубичи» проходит «Гонка легенд — 2016» под патронажем олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Sovsport.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

В 13.45 стартовала гонка с масс-стартом женских легенд биатлона.

В 14.15 в масс-старте посоревнуются мужчины.

В 15.45 пройдет смешанная эстафета.

В этом году состав участников увеличится с 20 до 30 спортсменов. Зрители увидят многократных олимпийских чемпионов из Германии Свена Фишера и Рикко Гросса, норвежца Хальварда Ханевольда, француза Венсана Дефрана, австрийца Кристофа Зумана и других именитых спортсменов.

В программе фестиваля главными этапами станут масс-старт и смешанная эстафета с участием главных героев фестиваля.

Гонка легенд-2016: Гросс и Фишер против Черезова и Круглова

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