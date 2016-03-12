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Как Тарасов обыграл Гросса. В Раубичах проходит Гонка легенд

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Тарасов
Сергей ТарасовИсточник: Sovsport.ru

В белорусских Раубичах состоялась вторая по счету Гонка легенд. В женском масс-старте победила Катрин Ланг из Германии, в мужском – россиянин Сергей Тарасов, олимпийский чемпион 1994 года.

Минск утонул в рекламе

– Мы думали: ну приедем, посоревнуемся между собой. Может, зрители какие придут. Вышли – а трибуны переполненные! Говорят, тысяч 10 болельщиков было. Я себе и представить такого не мог! – это рассказывает о прошлогодней «Гонке легенд» Свен Фишер из Германии, четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. – Когда меня в этом году пригласили снова, я ни минуты не раздумывал. Правда, у меня сломано ребро и участвовать в гонке не смогу.

Жаль, что так. Но символично – все-таки из сломанного мужского ребра всегда выходит что-то хорошее. А хорошего на Гонке легенд-2016 было просто завались.

В этом году ее готовили с особым азартом. Во-первых, было решено что 10 тысяч – «не наш размерчик». И подготовили мест на 15 тысяч. Для сравнения – Кубок мира в Ханты-Мансийске за один день приходят посмотреть 12 тысяч.

Собственно, Минск о Кубке мира как раз и мечтает. Раубичи невероятно круты – по крайней мере на журналистский и болельщицкий взгляд. Вряд ли много претензий к здешнему комплексу и у комиссии Международного союза биатлонистов (IBU).

Да какие могут быть претензии, если даже Гонку легенд – все же это необязательная программа – здесь организуют на уровне соревнований международного статуса. Минск потонул в рекламных плакатах и растяжках, радио, ТВ и сайты твердили о ней без устали.

Домрачева не приехала

В день гонки с самого утра было объявлено, что в Раубичи приедет глава республики Александр Лукашенко. Впрочем, это и без объявлений витало в воздухе: газон исследовали миноискателями, работали кинологи, пресс-центр за 4 (!) часа до гонки был заполнен под завязку, зрители на трибунах стали появляться в это же время – занимали лучшие места.

Все это несмотря на то, что событие пропускала главная звезда белорусского биатлона трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Сейчас она ждет ребенка и... параллельно готовится к новому сезону. Как и россиянка Екатерина Юрлова, которая собирается стать мамой в октябре, но сезон пропускать также не планирует.

На подвиги девушек вдохновляют фантастические результаты француженки Мари Дорен-Абер, которая родила ребенка перед самым началом послеолимпийского сезона и завершила его двумя победами на чемпионате мира-2015 в Контиолахти. Через год, в Холменколлене-2016, добавила в коллекцию еще три золота, два серебра и бронзу.

В общем, эта гонка благодаря Домрачевой и существует – сама придумала, сама всех пригласила и активно поддерживает организаторов, даже на расстоянии.

Президент опоздал

Первыми свой масс-старт бежали женщины, и несмотря на дружеский формат гонки захотелось, чтобы «наши победили». Но Ольга Зайцева, стартовавшая под первым номером, к стртовому рубежу пришла последней. Накануне Ольга рассказала нам, что совсем не тренировалась после рождения ребенка и за время декретного отпуска разучилась подтягиваться, отжиматься и даже нормально бегать. Но, как выяснилось, совсем не подготовка стала виной ее отставания – просто у нее сломался роллер, а после его замены основную группу олимпийской чемпионке так и не удалось догнать.

– Я поняла, что срочно нужно вставать на лыжи. Очень обидно проигрывать! – в микст-зоне Ольга еще раз продемонстрировала свой спортивный характер.

У Анны Богалий-Титовец таких приключений на трассе не было, и она финишировала вслед за лидерами – четвертой.

В мужском масс-старте, где стартовало сразу пять россиян – Сергей Тарасов, Николай Круглов, Юрий Кашкаров, Виктор Майгуров и Сергей Рожков, все следили еще и за Рикко Гроссом. Но Рикко, приехавший в Минск позже всех участников – буквально ночью перед стартом, видимо, устал с дороги и финишировал 11-м. А красивую и уверенную победу над легендами одержал россиянин олимпийский чемпион 1994 года Сергей Тарасов, которому сейчас 52 года.

– Я теперь спать не буду! Как это Тарасов всех нас обыграл? – шутливо сокрушался в микст-зоне после финиша Николай Круглов. – Я, конечно, за последние шесть лет вчера в первый раз встал на лыжи и также первый раз взял винтовку. Да, я не совсем в форме. Но мне все равно обидно!

– Как я всех обыграл? Ну вообще-то я слежу за формой – бегаю, катаюсь на лыжах и роллерах регулярно, – сообщил Сергей Тарасов журналистам.

– Николай Круглов сказал, что не уснет теперь из-за вашей победы.
Ребята, да после такой гонки он будет спать, как младенец!

Едва завершилась эта гонка, на стадионе появился тот, кого тут ждали с утра – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из-за этого перекрыли все ходы, и путь в пресс-центр увеличился чуть ли не на километр. Но как раз, преодолевая этот километр, мы и встретили президента. На масс-старты он безнадежно опоздал, конечно, но самое интересное в этот день еще было впереди – смешанные эстафеты...

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