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«Золотые сани» получает… Демченко»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Демченко и Наталия Гарт
Олег Демченко и Наталия ГартИсточник: Федерация санного спорта России

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта России (ФССР) «Золотые сани».

Началась церемония с поздравления от президента федерации Наталии Гарт, которая поприветствовала присутствующих на русском и немецком языках. И неспроста, потому что мероприятие посетил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, которого сопровождал вице-президент ФССР Геннадий Родионов, выступавший в роли переводчика.

Сама церемония началась динамично – под музыку Элмера Бернстайна из фильма «Охотники за приведениями». Как присуще хорошему экшену, действие не заставило себя ждать – началось объявление победителей.

Лучшим спортсменом ожидаемо был признан Семен Павличенко единственный российский чемпион мира. Когда он вышел на сцену, показалось, что это могучий Мозес Хайтауэр из «Полицейской академии». Хотя разница была: Хайтауэр чуть темнее, с усами и вообще он носил полицейскую форму. Однако Павличенко в точности повторил его слова после награждения. Точнее – слово.

– Спасибо, – был краток Павличенко. Кстати, потом журналисты спортсмена окружили и стали атаковать множеством вопросов. Все атаки Павличенко отбил развернутыми ответами.

– Я уже привык к подобному вниманию. После моих побед на чемпионате мира и Европы атмосфера была похожей. Почему сейчас такое внимание? Может быть, я им чем-то понравился, – позирует с наградой Семен.

За Павличенко последовал один из самых красивых моментов церемонии. Никто не сомневался, что награду «лучшей спортсменки» получит Татьяна Иванова. Она и вышла на сцену. На официальном сайте организации значится, что ее вес 75 килограмм. Какой там? И 65, наверное, нет. Она грациозно вышла на сцену и поблагодарила весь тренерский штаб. Вывод: к подаркам девушка привыкла.

– Признайтесь, подруги вас заранее предупредили о награде, – словно на допрос вызвал спортсменку корреспондент Sovsport.ru.

– Нет, - улыбается Таня. – Конечно, мы все догадывались, кто получит главные призы. У меня, например, была «бронза» чемпионата мира, но уверенности в победе не было.

– Будете отчитывать подруг?

– Нет. Такие неожиданности всегда приятны.

Награду «лучшему тренеру» получил Дмитрий Касаткин, который 11 лет работает с юниорскими командами страны. Роман Репилов ожидаемо взял приз «Надежда года». Спортсмен выиграл чемпионат мира среди юниоров и добавил к нему «серебро» на взрослом чемпионате Европы.

Наталия Гарт
Наталия ГартИсточник: Федерация санного спорта России

«Прорывом» года стал Александр Егоров. Он выиграл первое золото в истории России на Кубке мира по натурбану.

Оставалась еще одна награда «Признание президента». И ведущий называет фамилию: «Демченко». Но не Альберт, и даже не Виктория. Олег Демченко – младший брат нашего прославленного саночника и механик сборной России.

Когда Олег встал из-за слова, я едва не схватился за голову. Ведь оказалось, что получасом едва не стал автором конфуза. Накануне мероприятия прохожий, кивая в сторону Олега, спросил меня.

– Знакомое лицо. Кто это?

– Это же Демченко, - ответил я, вскинул головой в нужном направлении, естественно полагая, что это Альберт. Хорошо хоть не напросился на интервью в тот момент. К сожалению, история умалчивает, решился ли тот человек сделать с Демченко-младшим селфи или взять автограф.

Впрочем, сходство братьев оказалось потрясающим. Никто бы и не отличил их с первого раза.

– Почему Олег Демченко? – вопрос к Наталии Гарт.

– Это человек, чьи заслуги не находятся на виду. Их можно узнать только, когда работаешь в ежедневном режиме и понимаешь, откуда берутся результаты. Олег – это тот человек, который делает сани и все снаряды, на которых наши спортсмены выигрывают соревнования.

Далее оставалось лишь разыскать Демченко-старшего и никого не перепутать. Получилось.

– Альберт, сегодня ваш брат стал лауреатом премии. Не появилась ли мысль, что через год мы здесь увидим вашу дочь?

– Я думаю, что у Вики есть все возможности получить награды, главное желание и целеустремленность показывать хорошие результаты, - ответил трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр.

Что ж будем ждать, что появление новых «Демченко» в сборной России не за горами, а вместе с ними появятся и новые победы.

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