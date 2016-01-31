«Золотые сани» получает… Демченко»

Олег Демченко и Наталия Гарт Источник: Федерация санного спорта России

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта России (ФССР) «Золотые сани».

Началась церемония с поздравления от президента федерации Наталии Гарт, которая поприветствовала присутствующих на русском и немецком языках. И неспроста, потому что мероприятие посетил президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, которого сопровождал вице-президент ФССР Геннадий Родионов, выступавший в роли переводчика.

Сама церемония началась динамично – под музыку Элмера Бернстайна из фильма «Охотники за приведениями». Как присуще хорошему экшену, действие не заставило себя ждать – началось объявление победителей.

Лучшим спортсменом ожидаемо был признан Семен Павличенко – единственный российский чемпион мира. Когда он вышел на сцену, показалось, что это могучий Мозес Хайтауэр из «Полицейской академии». Хотя разница была: Хайтауэр чуть темнее, с усами и вообще он носил полицейскую форму. Однако Павличенко в точности повторил его слова после награждения. Точнее – слово.

– Спасибо, – был краток Павличенко. Кстати, потом журналисты спортсмена окружили и стали атаковать множеством вопросов. Все атаки Павличенко отбил развернутыми ответами.

– Я уже привык к подобному вниманию. После моих побед на чемпионате мира и Европы атмосфера была похожей. Почему сейчас такое внимание? Может быть, я им чем-то понравился, – позирует с наградой Семен.

За Павличенко последовал один из самых красивых моментов церемонии. Никто не сомневался, что награду «лучшей спортсменки» получит Татьяна Иванова. Она и вышла на сцену. На официальном сайте организации значится, что ее вес 75 килограмм. Какой там? И 65, наверное, нет. Она грациозно вышла на сцену и поблагодарила весь тренерский штаб. Вывод: к подаркам девушка привыкла.

– Признайтесь, подруги вас заранее предупредили о награде, – словно на допрос вызвал спортсменку корреспондент Sovsport.ru.

– Нет, - улыбается Таня. – Конечно, мы все догадывались, кто получит главные призы. У меня, например, была «бронза» чемпионата мира, но уверенности в победе не было.

– Будете отчитывать подруг?

– Нет. Такие неожиданности всегда приятны.

Награду «лучшему тренеру» получил Дмитрий Касаткин, который 11 лет работает с юниорскими командами страны. Роман Репилов ожидаемо взял приз «Надежда года». Спортсмен выиграл чемпионат мира среди юниоров и добавил к нему «серебро» на взрослом чемпионате Европы.

«Прорывом» года стал Александр Егоров. Он выиграл первое золото в истории России на Кубке мира по натурбану.

Оставалась еще одна награда «Признание президента». И ведущий называет фамилию: «Демченко». Но не Альберт, и даже не Виктория. Олег Демченко – младший брат нашего прославленного саночника и механик сборной России.

Когда Олег встал из-за слова, я едва не схватился за голову. Ведь оказалось, что получасом едва не стал автором конфуза. Накануне мероприятия прохожий, кивая в сторону Олега, спросил меня.

– Знакомое лицо. Кто это?

– Это же Демченко, - ответил я, вскинул головой в нужном направлении, естественно полагая, что это Альберт. Хорошо хоть не напросился на интервью в тот момент. К сожалению, история умалчивает, решился ли тот человек сделать с Демченко-младшим селфи или взять автограф.

Впрочем, сходство братьев оказалось потрясающим. Никто бы и не отличил их с первого раза.

– Почему Олег Демченко? – вопрос к Наталии Гарт.

– Это человек, чьи заслуги не находятся на виду. Их можно узнать только, когда работаешь в ежедневном режиме и понимаешь, откуда берутся результаты. Олег – это тот человек, который делает сани и все снаряды, на которых наши спортсмены выигрывают соревнования.

Далее оставалось лишь разыскать Демченко-старшего и никого не перепутать. Получилось.

– Альберт, сегодня ваш брат стал лауреатом премии. Не появилась ли мысль, что через год мы здесь увидим вашу дочь?

– Я думаю, что у Вики есть все возможности получить награды, главное желание и целеустремленность показывать хорошие результаты, - ответил трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр.

Что ж будем ждать, что появление новых «Демченко» в сборной России не за горами, а вместе с ними появятся и новые победы.