Владимир Крикунов: Шведов наши сегодня задавят, а Дацюк сыграет, как Мальцев

Павел Дацюк против Швеции Источник: Global Look Press

В эксклюзивном интервью Sovsport.ru экс-наставник сборной России Владимир Крикунов объясняет, за счет чего наши одолеют «Тре Крунур».

Сегодня вечером сборная России начнет свое выступление на Кубке мира поединком со шведами. Дать свой прогноз на этот матч обозреватель Sovsport.ru предложил экс-главному тренеру нашей национальной команды Владимиру Крикунову, которому случалось обыгрывать «Тре Крунур» на Олимпиаде-2002 силами куда более скромной белорусской команды.

- В команде Олега Знарка подобралось очень хорошее нападение, - отмечает Владимир Крикунов. – В нем и надо искать главный ключ к успеху. Не думаю, что шведы будут играть против наших, как в 1976-м, когда они в Вене на чемпионате мира всей командой ушли в глухую оборону и добились в итоге победы. Сейчас шведы будут действовать более открыто. Не так, конечно, как американцы вчера, которые пропускали без конца контратаки, но…

Многое будет зависеть от готовности команд. Я вот смотрю, наши в этом плане выглядят лучше. Они подготовились к турниру. Совсем легко со шведами, конечно, не будет. Но на сегодняшний день мы сильнее.

- Как вам задумка Знарка объединить Дацюка с Овечкиным? Получится? Ведь обоих этих игроков вы, что называется, в руках держали…

- А почему нет? Дацюк с любыми партнерами сыграет. Он же играет, как Мальцев в свое время. Его в любой тройке ставили на край - звено играет. В центр поставят – звено играет… Так и Дацюк – со всеми общий язык найдет. Паша же не жадный, никогда на себя игру не тянет. Наоборот, старается больше для партнеров. Вот поставили его в СКА вместе с Ковальчуком. И Илья сразу ожил.

- Согласен с вами. Овечкина часто упрекают в том, что в клубе он один, а в сборной совсем другой. При этом забывая, что в «Вашингтоне» рядом с Александром всегда верный Бэкстрем на площадке. А в сборной такой партнер находится далеко не всегда…

- Конечно! Саша – форвард, который постоянно нацелен на атаку, на то, чтоб поразить ворота. И Паша в этом плане – хороший вариант для связки с ним. Он ему будет постоянно выкладывать шайбу под бросок. У них все получится.

- Вы выше упомянули американцев. Удивило их поражение на старте турнира от сборной Европы?

- Это сенсация. Но мне вообще непонятна была игра сборной США в этом матче. Американцы вроде и не упирались до конца. Катались просто… Одну пропустили, вторую, третью… И даже не добавили! У меня сложилось впечатление, что пока они к Кубке мира просто не готовы.

- Зато канадцы свое реноме в матче с чехами полностью подтвердили.

- Скорее, это чехи оправдали «авансы». Все же говорили, что их сборная – самая слабая на этом турнире. Пока так и есть. Но посмотрим еще. Все же школа у чехов хорошая. Думаю, они посопротивляются в следующих поединках.

- Рискнете дать прогноз на сегодняшний матч россиян со шведами?

- Думаю, наши выиграют с преимуществом в пару шайб. У нас же вратари хорошие. Много не пропустим. А забросим на две шайбы больше. Может и на три.

- Ну вратарь и у шведов будь здоров…

- Согласен. Но так, как играл Бобровский на чемпионате мира против США или недавно против канадцев – это нечто! Если он и сегодня будет ворота защищать – я спокоен. Тем более, вратари пока свежие. Да все в этом матче у нас будет нормально.