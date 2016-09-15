«Чехия – это сильная, быстрая команда». Канадцы – о разгроме чехов со счетом 6:0

Патрис Бержерон и Брент Бернс Источник: Reuters

БЕРНС: ЗВЕНО КРОСБИ МОЖЕТ ВСЕ

- Сборная Канады находится под колоссальным давлением. Такого нет ни у одной команды на Кубке мира, - напомнили Бернсу.

- Да что вы, это же весело!

- Что особенного в тройке Кросби – Бержерон – Маршан?

- Понятно, что это звено работает. Три элитных игрока с высоким интеллектом, они великолепно срабатываются. Они могут всё.

- Такое впечатление, что каждый матч для сборной Канады – это веселый праздник. Вы поэтому так хорошо играете?

- Ну а как же играть, не веселясь? Как можно этим не наслаждаться? Многие из нас выступают на этом турнире впервые. Всё просто отлично. Канада любит нас. Мы играем в своей стране, какие-то ребята даже в своем родном городе – что может быть лучше?

- Все хоккеисты внесли вклад в эту игру. Насколько важно это было именно сегодня, чтобы задать тон на весь турнир?

- Это ведь придает игрокам уверенность. Естественно, это помогает команде. Очень важно, что ребята чувствуют себя полезными и уверенными в себе.

- Возможно ли, что Сидни Кросби станет еще лучше?

- Он всегда был лучшим игроком в мире. Но лучшим его делает то, что он ежедневно пашет. Он стремится стать еще лучше. Я думаю, что все хоккеисты хотят стать лучше и все работают. Все пытаются его догнать и превзойти. И это тоже подталкивает его к большой работе.

БЕРЖЕРОН: МЫ ПОБЕЖДАЕМ, И НАМ ВЕСЕЛО

- Вас удивило, что первый период прошел так гладко? – поинтересовались у Бержерона.

- Противник играл хорошо, и изначально нам было непросто. Но первый гол Сида передал инициативу нам, придал нам сил. И понятно, что второй-третий голы тоже были не менее важными. Особенно третий, когда оставалось меньше секунды. Мы ушли в раздевалку с чувством уверенности.

- Думаете ли вы, что маленькие площадки дают вам преимущество в игре с европейскими командами?

- Здесь много хоккеистов, которые в течение года играют на маленьких площадках – есть они и в сборной Чехии. Я не знаю, много ли им нужно, чтобы освоиться на маленькой площадке. Это очень сильная, быстрая команда.

- Удивило ли вас то, что у сборной США были проблемы с атакой в первой игре?

- Мы на самом деле ожидали, что сборная Европы будет играть намного лучше после третьей игры предварительного турнира, чем в двух предыдущих. Многие были после долгого перелета, уставшие. Понятно было, что они прибавят. В этом турнире нет слабых команд, со счетов нельзя сбрасывать никого.

- Как можно быть под давлением, но при этом получать удовольствие от хоккея?

- Давление есть всегда, но мы его используем в свою пользу. Очень приятно и интересно выступать против лучших игроков мира. Мы просто стараемся впитать эти эмоции и насладиться турниром. Главная цель – побеждать в каждом матче, поэтому нам весело.

- Что особенного в Кубке мира?

- Любой международный турнир – всегда особенный, будь то Олимпиада, чемпионат мира, или Кубок мира. Мы просто рады быть здесь, это замечательный турнир. А то, что он проходит в Канаде, несомненно помогает.