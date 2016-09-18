Евгений Кузнецов: А кого выделить у шведов? У них же нет Уэйна Гретцки (видео)

Евгений Кузнецов Источник: ФХР

Форвард сборной России Евгений Кузнецов общается с обозревателем Sovsport.ru.





- Для вас есть разница, где играть – с краю или в центре?

- В сборной – нет разницы. Главное – играть.

- Малкин говорит, что ему трудно перестраиваться с центра на фланг.

- Он так может сказать, а я – нет. Да, перестройка займет немного времени. Но в принципе это мелочь.

- Как вы делите роли в тройке с Артемом Анисимовым?

- Задача на матч с Канадой была простой – побольше поиграть в их зоне, подержать шайбу. У нас есть командная установка, что делать. И мы неплохо сыграли.

- Когда против вас выходили Кросби с Бержероном и Маршаном, не кружилась голова?

- Я как раз под них ни разу не попал. Немного играл против О’Райли, Жиру, Торнтона. Вообще их смутно помню.

- Как выигрывать вбрасывания у канадских мастеров?

- Тренироваться надо. Мы над этим много работаем в НХЛ. Уже все знают, кто как играет. Знаешь даже лайнсменов, кто как шайбу кидает. Есть много факторов. Многое зависит, от того, в какой форме ты находишься в конце смены, устал ли. Если да, то преимущество будет у соперника. Ну и доля везения тут важна.

- Вы дружите с лидером сборной Швеции Никласом Бэкстремом?

- Дружим. Никки – нормальный хороший парень. Много общаемся.

- Переживаете, что пока не подписаны контракты в НХЛ с вашими друзьями – Дмитрием Орловым, Никитой Нестеровым? Может, им вернуться в КХЛ? Хотя когда вы играли лишний год в России, то все говорили, что Кузнецов пересидел.

- Так это вы и говорили, журналисты! У нас каждый имеет право на слово. Я сделал так, как посчитал нужным. Ни о чем не жалею. У каждого своя жизнь. Если у ребят пока не получается заключить контракт, это не значит, что нужно срываться отсюда. Еще ведь есть время. И ребят обязательно подпишут, когда возникнет возможность. Но не мое дело – лезть к ним с советами.

- Сидни Кросби болеет за «Стилерз». А вы любите американский футбол?

- Любопытно смотреть по телевизору. Об этом постоянно говорят в раздевалке, ребята в фэнтази играют. Я раньше не видел этот вид спорта. Но посмотрел пару матчей, и стало интересно. Уже игроков знаю, команды. И красивая картинка по телеку. В «Вашингтоне» постоянно проходят вечеринки в честь Супербоула – прикольное мероприятие.

- На Кубке мира все сборные не питаются централизованно – завтрак, обед, ужин. Каждому дают по 115 долларов, и он идет в город – ест, где хочет. Это нормально?

- Командная еда в отелях – это прошлый век. У хоккеистов должно быть личное время. У ребят есть свои диетологи, каждый питается по-разному. У кого-то есть выработанная система. А вот в отеле не всегда дают то, что нужно, что тебе нравится.

И в психологическом плане ты разгружаешься. Выходишь в ресторан, смотришь людей. Расслабляешься. Раньше я думал, это плохо. А теперь вижу, что абсолютно правильно. Никаких собраний вечером, за тобой никто не следит. И в какой-то мере это тебя дисциплинирует. Ты начинаешь понимать, что тебе нужно в жизни: сидеть в клубах и ресторанах допоздна. Или ты – профессионал, будешь питаться правильно, возвращаться вовремя. Все потом отображается на хоккее. И приводит к тому, сколько денег тебе потом будут платить.

Второй раз я общался с Кузнецовым накануне матча со шведами.

- Нужно наседать на них побыстрее, создавать сложности. Они тоже люди, могут ошибаться, - рассуждал Женя.

- Кто у шведов особенно опасен?

- Трудно сказать. Там четыре пятерки. Куда ни посмотришь, везде суперигроки. Сложно выделить кого-то одного. Будь у них Уэйн Гретцки – я бы сказал. А так выстрелить может любой.

- Вы смотрели их выставочные матчи?

- Я больше наблюдал за канадцами. Видел шведов, только когда мы в Питере отыграли с чехами, и зацепили матч Швеция – Финляндия. Но видимо, там лед был ужасного качества. Ребятам было некомфортно. А так команда очень сильная.

Вообще на этом турнире нет фаворитов. Все пойдет от матча к матчу. Сложно представить, что одна команда возьмет все игры. Все будет решаться в одну-две шайбы. Победит тот, у кого лучше дисциплина и больше везения.

- Что для вас лично значит Кубок мира?

- Хочу сыграть так, чтобы потом не было стыдно в Челябинск приезжать. В этом году меня многие были рады видеть, все желали удачи. Все хотят, чтобы мы их осчастливили.

- Много ли в сборной России мероприятий, которые сплачивают команду?

- Они постоянно проходят. Только спиртного нет нигде! – шутит Кузнецов. – У нас проходят безалкогольные вечеринки. На блины вечером ходим. Кофе где-то пьем. Мы тут сами питаемся как в НХЛ. Ходим с ребятами в ресторан, где-то сидим.

- В кино не ходите?

- Я в отеле смотрю сериал про викингов. Уже прошел первый сезон. Ну и отдыхаю в номере.

- Ваша гостиница рядом с Залом хоккейной славы. Интересно туда сходить в свободное время?

- Да, мы с Никитой Нестеровым сходим – он себе там место выбирает, - смеется Кузнецов.

– У вас в Зал славы забирали какую-то вещь после молодежного чемпионата мира?

- Даже не знаю.

- Ваш свитер с молодежного чемпионата мира-2012 выставлен в музее на территории фан-зоны Кубка мира.

- Серьезно? Это очень приятно.

- А еще там есть карточки Евгения Кузнецова. Вы их собираете?

- У меня есть все карточки с тех пор, как я играл в России. Один товарищ сделал мне подарок – большую картину, и там все мои российские карточки – от первой до последней.