«Под прикрытием Семина». Уткин о работе главного тренера «Локомотива»

Обозреватель Sovsport.ru Василий Уткин - об оттенках работы главного тренера железнодорожнико в.

«Локомотив» опять проиграл. Обидно проигрывать дома команде без истории (особенно когда сам был командой без истории и знаешь, как непросто она достается). Наиболее противно в таких случаях вспоминать незабитый при счете 0:0 пенальти. Пропускать же единственный мяч от своего защитника – просто на грани! Ну, а когда после матча, и ты уже подозревал что-то в этом роде, убеждаешься, что соперник вообще не пробил в створ твоих ворот…

Поэтому абсолютно понятно, отчего главный тренер «Локомотива» Юрий Семин огрызается на слова Андрея Червиченко. Тот замечает, что выбор тренера «Локо» сделал не лучший, да и кто вообще те люди, что выбирали? И реакция Семина – в конечном счете это такое немного усталое: Господи, ты еще откуда взялся… Сам «Спартак» развалил, а туда же…

Кстати, достаточно дискуссионный вопрос, кто развалил «Спартак».

Вот, например, мы часто рассуждаем о том, как плохо, когда в команду с именем, на волне успеха – да и вообще в спорт – приходят люди, от спорта далекие. Начинают все переделывать. А дело постепенно скатывается в тартарары. Иногда кажется, что просто нет такого дня, чтобы на том или ином примере, в том или ином масштабе, прямо или окольно эта тема не была затронута в любой спортивной газете.

И куда более редка другая тема – как иногда дело, и в частности, дело спортивное, разваливается от того, что кто-то не в состоянии вовремя уйти.

Как я уже говорил, это дискуссионный вопрос – кто именно развалил «Спартак». Персонально. Но вообще-то невозможно отрицать того, что легенда, Олег Романцев, возможно, мог бы раньше уйти с поста главного тренера. Что в последние его годы команда, мягко говоря, не прогрессировала.

Или пример Валерия Газзаева. Достижения ЦСКА эпохи Гинера – жаль, кажется, к закату клонится – отдельная славная песня, но вот если говорить о личном вкладе Евгения Ленноровича в столь продолжительный успешный цикл своего клуба, то это, конечно, своевременное смещение Газзаева с тренерского поста. Тогда это мало кому казалось правильным. Но ведь на том и закончилась бравурная часть карьеры Валерия Георгиевича. И попытки вернуться - см. выше, как это бывает опасно – привели к тому, что насчет «Спартака» сложно сказать, а уж кто развалил «Аланию», известно доподлинно.

Между прочим - два хронологически первых чемпиона России. «Локомотив» был третьим. Семин до сих пор в строю. Он уходил из команды по окончании их общего «золотого» периода в сборную, но ведь потом очень хотел вернуться. И многолетний соратник, тогдашний президент Филатов, сделал все, чтобы этого не произошло. Филатов мужчина решительный. Как Гинер.

Но я клоню совсем не к тому, что Семин устарел. Нет. Этого просто никому знать не дано. Все куда проще. Семин – это не выбор в полном смысле этого слова. Семин уже третий тренер «Локо» за сезон. Мало того, и это уж совсем редчайший случай, – двух предыдущих никто не отстранял! Игорь Черевченко ушел сам, его удерживали, сколько могли, но он парень крепкий – отбился. Хоть и совершенно непонятно, почему он, говоря по-простому, психанул. А Олег Пашинин заболел.

Да, Семин – не выбор. Со отложенной во времени сменой власти в «Локомотиве» клуб к сезону-то не готовился толком, его единственное трансферное достижение – сохранили Чорлуку. Сохранили! Не потеряли – и на том спасибо.

Семин принял команду, которая рушится. И клубу было звать некого, и Семину отказаться никак невозможно.

Такое бывает иногда. Сезон у «Локомотива» пропал, только так к этому и надо относиться. Я не к тому, что спастись невозможно, нет; но любой приемлемый результат будет чудом. А главная роль Семина сегодня – это не возвращение прежних времен; их нельзя вернуть. Нет, «Локомотив» сегодня предельно уязвим – и как клуб, и как команда. Он непонятно, на что способен.

Семин закрывает клуб собой; сейчас обсуждать все будут его. Роль благородная, хотя не нужно избыточного пафоса – не от пулеметов же закрывает и не от восстания машин, а от нас с Червиченко. Что бы ни случилось, Семин с улыбкой пришел – и с улыбкой уйдет. Но пока он у руля, «Локомотив» может спокойно наверстывать упущенное: искать игроков, находить общий язык с болельщиками, кататься на электричке.

Критерий успеха работы тренера «Локомотива» сейчас – не место в таблице и не стиль игры. «Локомотив» должен снова быть един. Поэтому если вы будете видеть, что команда старается на поле, а не ругается между собой и не улыбчиво меняется футболками после проигранных матчей, – это будет означать, что на данном этапе тренер с работой справляется.

Причем самые сложные матчи у «Локо» будут дома против «Амкара», «Уфы», «Крыльев» и подобных. Потому что своей игры крушить таких соперников у него нет, а против выжидательной обороны числом он вообще-то бессилен.