Бои «быков». Как Квят «бодался» с Ферстаппеном в Сингапуре

Даниил Квят провел лучшую гонку в составе «Торо Россо» в этом году, финишировав на 9-м месте и навязав борьбу сменившему его в «Ред Булле» Максу Ферстаппену.

- Даня, наша цель - Алонсо! - раздалось в наушниках у Квята. Это то, что мы услышали в эфире. Между строк читалось совсем другое: «Ты не обязан пропускать Ферстаппена».

Отдадим голландцу должное - устраивать нытье в своих переговорах, призывая мостик «Ред Булла» повлиять на «Торо Россо» и вынудить Квята уступить, Макс не стал. Хотя такое с ним уже случалось. Похоже, Ферстаппен-младший все же повзрослел. Усвоил истину: хочешь отвоевать позицию - добейся ее сам! Тем более, вряд ли россиянин послушался бы подобного приказа, даже если бы он и поступил. Не стоит кого-то убеждать, что нет для Даниила в этом сезоне более принципиального соперника, чем Макс. И раз уж звезды так сложились, что Ферстаппен оказался позади, пропускать его без боя он не думал....

ШАНС ДЛЯ «ТОРО РОССО»

- У нас осталось не так много гонок, где мы можем показать хороший результат, - отмечал Даниил накануне заездов в «Марина Бэй». - Сингапур - одна из них.

Слабые результаты «Торо Россо» уже никого не удивляют. Шасси не развивается, прошлогодний мотор «Феррари» - и подавно. Когда большинство соперников прибавляют от гонки к гонке, младшая «Скудерия» топчется на месте, что в реалиях «Формулы-1» значит совсем другое - падение под откос. Сам Квят не набирал очков еще с июня - с «Гран-при Австрии». Мешала не только слабая техника в его распоряжении. Признаем прямо - везло Даниилу, как утопленнику. Ошибки команды в стратегиях на гонки и квалификации, постоянные поломки... Волей-неволей опустишь руки, а этого делать никак нельзя - учитывая, что место Квята в составе на следующий год находится под большим вопросом.

Но городская трасса Сингапура предполагала, что «Торо Россо» будет выглядеть здесь лучше, чем обычно. Шасси-то у команды неплохое, мощноть мотора тут важной роли не играет, а мастерство пилотов - и Квята, и Карлоса Сайнса - сомнениям, в общем-то, не подлежит. Первые тренировки - и стабильные попадания в десятку лучших - подтведили, что младшая «Скудерия» может рассчитывать тут на очки. В квалификации уфимец в первых двух сегментах уверенно опередил напарника. В финале, правда, отказался от первой попытки в общей группе - решил сберечь комплект мягкой резины для самой гонки. А во второй Карлос все-таки был сильнее - правда, незначительно. И в любом случае старт с седьмой позиции - отличный результат! На фоне того уныния, что было в Италии и Бельгии, где Даниил даже не проходил во второй сегмент квалификации.

- Да, предыдущие этапы вышли блеклыми, но итоги заездов в Монце и Спа нельзя назвать показательными. Теперь мы видим истинные возможности команды и нашего болида, - признался Квят. - Мы понимали, что гонка в Сингапуре - возможно, наш последний шанс в году добиться высоких результатов. В квалификации мы оправдали собственные ожидания от уик-энда.

ВЫСТРЕЛ РИККИАРДО

Впрочем, большие ожидания от этого «Гран-при» были не только у «Торо Россо».

- Именно здесь у нас появится лучший шанс победить! - отмечал Макс Ферстаппен. И сложно было с ним не согласиться.

Преимущество шасси «Ред Булла» над остальными признают все. А козырь силовой установки «Мерседеса» именно в Сингапуре козырем не является. Конечно, Нико Росберг и Льюис Хэмилтон все равно были главными фаворитами, но где, как не в зажатой между металлических отбойников трассы «Марина Бэй» им смогут дать равный бой и два «Ред Булла», и «Феррари»?

Квалификация отчасти подтвердила такой расклад. Отчасти - потому что «поул» все равно взял Росберг. А Феттель завершил борьбу досрочно из-за сломавшейся задней подвески своего болида - подвел стабилизатор.

- Это обидно, ведь нам по силам было бороться за первый ряд! - признался Себ.

Увы, его напарник Кими Райкконен остался только пятым.

- Мне, в целом, удался последний быстрый круг. Но машине не хватило сцепления с трассой. Конечно, я разоварон! - вздохнул финн.

Расстроился и Макс Ферстаппен, оставшийся четвертым.

- Не знаю, почему, но я ничего не мог сделать, хотя по ходу тренировок мы смотрелись очень сильно, - отметил голландец. - В квалификации же баланс машины изменился, и я не чувствовал себя уверенно. Надо разобраться, как так вышло.

В итоге довольным остался только Дэн Риккиардо, опередивший Хэмилтона в борьбе за второе место. А что? В сезоне, где «Мерседес» доминирует настолько, попадание австралийца на первый ряд - уже хоть какое-то разнообразие, вносящее интригу!

Жаль, на итогах гонки это толком не сказалось.

«МЫ ЧУТЬ НЕ ОБМОЧИЛИСЬ»

- Если честно, мы чуть не обмочились ближе к финишу! - рубанул правду-матку босс «Мерседеса» Тото Вольфф. Еще бы - когда твоего гонщика догоняют, сокращая отставание на 2-3 секунды с круга, тут заволнуешься!

Риккиардо «съел» 20 секунд за 10 кругов. Приблизился к Росбергу вплотную... Но до атаки дело не дошло - клетчатый флаг выбросили раньше. Нико не стал заезжать на заключительный запланированный пит-стоп именно потому, что понимал - его запаса может не хватить, чтобы остаться впереди австралийца. И бог с ней, с убитой резиной! В конце концов, Даниэль свой последний свежий комплект тоже «убил» в этой погоне. И его темп ближе к финишу упал.

Конечно, все это было красиво и захвытывающе, но на итоге не сказалось от слова «никак». «Мерседес» добился очередной победы. Нико одержал третью подряд - и опередил Хэмилтона в общем зачете. Льюис, полгонки боровшийся с перегревом тормозов, каким-то образом удержался впереди Райкконени - и тоже поднялся на подиум. Феттель устроил прорыв с 22-го на 5-е место - но кто сомневался, что ему это по силам?

Короче, скучно...

То ли дело - битва Квята с Ферстаппеном!

Макс опять - третий раз подряд - провалил старт. Снова, как и в Бельгии, это привело к аварии. Правда, теперь вина голландца была косвенной - опережая его на стартовой прямой, Карлос Сайнс не поделил дорогу с Нико Хюлькенбергом. Немец после столкновения сошел, испанец - повредил машину, заехал в боксы для ремонта и окончательно застрял во втором десятке. Ферстаппен в инциденте не пострадал, но откатился далеко. Потому и оказался позади Квята.

Пройти россиянина с наскока у него не получилось. Мощная оборона Даниила привела к тому, что Макс едва не улетел в отбойник - по крайней мере, прогулялся по зоне безопасности. И отстал. Увы, не окончательно. Свежий комплект резины ближе к финишу сказал свое веское слово - после заключительной волны пит-стопов Фертсаппен все же опередил уфимца, причем без особенной борьбы. Впрочем... Это уже было не важно.

- Меня не особо волнуют разговоры о моем будущем, - подытожил Квят итоги сингапурского этапа. - Я ведь не могу на это повлиять. Все, что мне остается в данной ситуации - хорошо выполнять свою работу. Думаю, здесь у меня это получилось.

