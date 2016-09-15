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Большая разница. Как ЦСКА победил в Самаре

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость армейцев
Радость армейцевИсточник: ФК ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче победил «Крылья Советов» - 2:1. Sovsport.ru рассказывает, как старт Лиги чемпионов помог армейцам и в чем различие между Самарой и Ливеркузеном.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ

В середине недели ЦСКА сыграл с «Байером» в Лиге чемпионов. И если результат порадовал (2:2), то игра – фрагментами, начало матча команда проспала, пропустив два мяча.

Впрочем, все уже привыкли, что первый матч в группе Лиги чемпионов ЦСКА выдает слабый, независимо от формы. Из пяти стартовых игр при Слуцком в актив красно-синие могут занести две – кроме ничейного результата с «Байером», это ничья с «Лиллем» несколько лет назад с тем же счетом. В обоих случаях команда отыгрывала два мяча. А всего в этих пяти матчах армейцы пропустили 13 мячей, 8 из которых – до перерыва. Есть основания полагать: ЦСКА имеет дело с психологической уязвимостью.

Заботиться о стойкости команды должен наставник. И в мире хватает историй, когда уверенность руководителя помогает сворачивать горы. Например, тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры. Как и Слуцкий, он никогда не играл на высоком уровне, уже в 30 лет начал тренерскую деятельность.

На протяжении всей своей карьеры Вентура работал с маленькими командами. Среди его достижений сразу три выхода из серии В в серию А – с «Лечче», «Кальяри» и «Торино». При нем команда из Турина еще и до 1/8 финала Лиги Европы дошла, вернувшись в Европу спустя 12 лет! Это было бы невозможно, не умей Вентура вдохновлять своих футболистов. Девиз тренера: хочешь – значит, можешь. Чтобы дошло до всех, он вешает эти слова на стенах раздевалок своих команд!

РАСКРОЕШЬСЯ – И ТУТ ЖЕ ПОЛУЧИШЬ!

Командам Вентуры и Слуцкого часто приходится встречаться с более сильными соперниками. Различие в подходах. В отличие от Слуцкого, Вентура даже под пытками не назовет соперника космосом, а свою команду – г…м. Кто бы ни встретился на пути, его коллективы уверенно стоят на ногах. Не характер ли тренера и его вера им передается? Как тут не вспомнить слова Слуцкого о том, что его команде со жребием в Лиге чемпионов опять не повезло.

То ли дело чемпионат России – тут ЦСКА диктует свои условия. Так было в первом тайме с «Крыльями Советов». И гол Головина выглядел логичным. А еще могли забить Фернандес, Дзагоев, тот же Головин. И тогда бы игра закончилась. Но ошибка при исполнении офсайда – и забил Ятченко. Этот мяч стал всего лишь вторым пропущенным для ЦСКА за семь туров.

Другая проблема ЦСКА в Лиге чемпионов – игровая. О ней после матча с «Байером» рассказал Александр Головин: «В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя».

Во втором тайме «Крылья» выглядели так, словно Франк Веркаутерн эти слова Головина зачитал своим футболистам! Они стали действовать смелее, вступая в отбор на чужой половине поля. Но закончилось все потерей концентрации – при розыгрыше углового Игнашевич остался один и забил победный мяч. Класс игроков у ЦСКА такой, что раскроешься с ними, потеряешься концентрацию – и тут же получишь. Вот и играют в России против ЦСКА осторожно.

Обычно в Лиге чемпионов ЦСКА прибавляет ко второму матчу, тогда как первый уходит на адаптацию. Возможно, так будет и на этот раз. Пока же после первого вояжа в Европу ЦСКА в матче против «Крыльев» установил собственный рекорд сезона по количеству ударов по воротам в гостевом матче из штрафной площади - 12.

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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