«А если у нашего игрока схватит живот?» Россия не проигрывает шведам уже 12 лет

Харийс Витолиньш Источник: ФХРБ

За два часа до матча с «Тре Крунур» обозреватель Sovsport.ru пообщался с тренером Харийсом Витолиньшем и форвардом Николаем Кулеминым.

Вот вам интересный факт перед матчем. Если считать большие турниры – чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки мира (и забыть о тренировочных Евротурах), то Россия не проигрывает Швеции уже 12 лет.

Последнее поражение (2:3) случилось на ЧМ-2004, когда нашей сборной руководил еще Виктор Тихонов. С тех пор – 11 удачных матчей.

2005, ЧМ – 6:3, битва за бронзу.

2006, ОИ – 5:0 в группе

2006, ЧМ – 3:3

2007, ЧМ – 4:2

2007, ЧМ – 3:1, игра за бронзу

2008, ЧМ – 3:2

2009, ЧМ – 6:5 ОТ

2012, ЧМ – 7:3 (помните, как мы отыгрались с 1:3, а Малкин сделал хет-трик?)

2014, ЧМ – 3:1

2015, ЧМ – 5:3

2016, ЧМ – 4:1

Вот такая веселая статистика.

Организаторы Кубка мира вгоняют репортеров в такой экстаз, что решили привести в пресс-центр двух игроков и тренера аж за два часа до начала матча. Так перед журналистами появились Харийс Витолиньш, а также Дмитрий Куликов с Николаем Кулеминым.

- Скажите, кто у нас останется в запасе? – спросили у Витолиньша.

- На разминку выйдут все. А если все обойдется, то не сыграют Нестеров и Наместников. Третий вратарь – Василевский.

- Если все обойдется?

- Бывает всякое. Ногу подвернут или живот схватит. Но у нас все здоровы!

- Вы проводите первый матч в «Эйр Канада Центр», даже раскатки тут не было. Есть ли тут нюанс?

- Вот такая ситуация сложилась. Что мы можем сделать? Надо быть готовыми ко всему.

- У вас завтра матч с молодыми звездами Северной Америки. Бобровский сыграет два раза подряд?

- Давайте сначала Бобровский проведет матч со шведами, а там посмотрим.

- Что вам говорит серия, что Россия не проигрывает «Тре Крунур» уже 12 лет?

- Если честно, я не видел эту статистику.

- У шведов очень сильная бригада большинства. Как ее закрывать?

- Мы их игру разобрали. И у нас тоже есть сильная бригада большинства.

…Потом я пошел к Николаю Кулемину, который объяснял, что в день матча многие команды НХЛ вообще не катаются на игровых площадках.

- Вы выступали за «Мэйпл Лифс». У вас осталось много друзей в «Торонто»?

- Придет несколько друзей, конечно. Да и семья здесь сейчас. Ребята из Нью-Йорка приехали.

- А есть в Торонто российская диаспора?

- Да, здесь на севере большой русский район. Есть русские рестораны и супермаркеты. Мы часто туда ездили за продуктами.

- Город похож на Нью-Йорк?

- Чем-то да, потому что это самые большие города в Канаде и США. Это мегаполисы, где все есть.

- Это в НБА принято, что игроки и тренеры общаются за пару часов до матча. Для НХЛ это нетипично. Удивительная система, да?

- У нас обычно общение идет утром после раскатки. Перед игрой разговаривают редко, если только раскатка отменена.

- Стоит ли ввести это правило?

- Для игроков ничего нового тут нет. Почему же журналисты не могут пообщаться с хоккеистами перед матчем?

- Смотрели, как вчера играли сборные Европы и Канады?

- Нет, мы отдыхали и готовились к матчу со Швецией. Видел только нарезку голов.