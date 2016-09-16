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Космос наоборот. Как «Краснодар» за пять минут перевернул игру

Евгений Дзичковский, Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Федор Смолов
Федор СмоловИсточник: РИА «Новости»

Сыграв в натужный футбол, российские участники еврокубков все-таки сумели превратить игру в триллер. Победа на последних секундах досталась хозяевам.

«АВТОБУС? САМ ТАКОЙ!»

Разогрев публики со стороны «Краснодара» включал в себя развешенную по городу наглядную агитацию: на живописных растяжках «быки» поджидали ростовский автобус. Намек на игровой стиль команды Дмитрия Кириченко, Ивана Даниелянца, Курбана Бердыева (верное подчеркнуть) понятен. Однако обе команды к минувшему туру забили в чемпионате по девять мячей, попустив по пять. И кто из из них «быковатее», а кто «автобуснее»? 

Краснодар же перед игрой накрыло ливнем. Поле стадиона «Кубань» успели укрыть от стихии полотном. Когда материю сняли за пару часов до матча, газон показался кошмарным. Хозяева после разминки даже поменяли бутсы на более зацепистые. А накануне «Кубань» принимала здесь «Шинник». После этой дивной баталии на поле остались проплешины. И залатали их на скорую руку, что добавило полу кочковатости.

Что ж, матч «Краснодара» с «Ростовом» - один из последних для древнего стадиона. 9 октября матчем сборных России и Коста-Рики откроется новая арена «Краснодара». На ней обоснуется и «Кубань».

Что касается стартовых составов, то снова не нашлось места в заявке Павлу Мамаеву и Марату Измайлову. У обоих проблемы со здоровьем. Зато вернулся Гранквист, пропускавший из-за травмы игру с «Зальцбургом». У «Ростова» же обратила на себя внимание атакующая троица, сидящая в запасе: Полоз — Эззатоллахи — Азмун. Так ярко играли совсем недавно — и на тебе. Сюжет.

ТРУДНОЕ И ТЯЖЕЛОЕ

Первый тайм показал: «Ростов» оригинальничал не зря. Что-то он знал, этот «Ростов», про себя и — главным образом — про «Краснодар». На что-то он рассчитывал в столице Кубани. На трудный период в жизни «Краснодара», например. Нет? А по-моему, как раз на это.

«Быки» в чемпионате России не выигрывали с 8 августа. Травмы, еврокубки, усталость, уход главного тренера, - все навалилось на них разом, и команда потеряла свое многократно декларированное, более ценное даже, чем результаты, - игровое лицо.

Вот это действительно печально. Другое дело, что терять его «Краснодар» начал не в августе-сентябре и даже не в этом году. Просто шел процесс не резко, исподволь. С уважительными вроде бы причинами в виде тех же травм и усталости. Но шел.

И теперь оказалось, что в команде много любовно подобранных  футболистов, а биться им приходится не столько за игру, сколько за результат. Ибо отсутствие второго делает первую бессмыслицей.

Концовка второго тайма никак не отменяет только что сказанного. Просто до сих пор в словосочетании «трудная победа» мы говорили о слове «трудная». Тяжелое поле, тяжелый футбол «Краснодара», тяжелый - «Ростова». Отход от креативного в морально-волевое. Дожим на зубах. И — победный пенальти в добавленное время.  Вот теперь, как вы понимаете, мы говорим о слове «победа».

Да, «Ростов» провел первый тайм по-ростовски. Там-то как раз все наоборот, там почти официальное кредо — дать результат. Угловой, нога Сесара Наваса, гол, - что может быть прекраснее на свете?

«БЫЧЬЯ» ВОЛЯ

Все, что творилось на поле до этого, конечно, являло собой подготовку «Ростова» в свиданию мяча с Сесаровой конечностью. Разрушение чужой игры есть создание своей: этому принципу в донской команде нынче не изменяют. А поскольку для разрушения «Краснодар» сейчас подходящ, задумка стала воплощаться в жизнь. Гости повели в счете и остаток матча были готовы терпеть. Они это умеют. У них получается.

И терпели. И ждали. И баюкали свою победу жилами, нервами, краснодарскими кочками.

Но в этом месте придется сделать то, к чему «Краснодар» не слишком привычен: поаплодировать ему за волю к победе. За результат при явном недостатке игры. Это для «быков» что-то новое.

Решающий пенальти, по версии судьи, организовал Гранат. У «Ростова» не первый матч трудности с обороной. Гранитные ушли, а новых когда еще впишешь-наиграешь.

Загадочный российский футбол: вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов команда на пороге славы растеряла то, благодаря чему туда вышла. Космос наоборот.

Матч

Краснодар - Ростов - 2:1 (0:1)

Голы

Навас 10 (0:1). Налдо 87 (1:1). Смолов 90 (2:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Енджейчик (Лаборде, 72), Гранквист, Каборе, Жоаозиньо (Торбинский, 60), Ахмедов, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 60), Газинский, Смолов

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Терентьев, Нобоа, Думбия (Азмун, 58), Гацкан, Калачёв (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Мевля

Предупреждения:

нет - Нобоа, 37; Полоз, 77

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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