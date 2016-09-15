Успеть до сумерек. Как сборная России вернулась в элиту Кубка Дэвиса

Андрей Кузнецов и Шамиль Тарпищев Источник: РИА «Новости»

Мужская сборная России по теннису выиграла в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса у команды Казахстана. В матче, который мог остаться незаконченным.

Как в анекдоте про преферансиста

Воскресенье опять началось с дождя. К счастью, достаточно мелкого для того, чтобы корт даже не закрывали брезентом. С опозданием на полчаса Евгений Донской и Михаил Кукушкин продолжили прерванный накануне из-за наступления темноты при счете 2-2 по партиям матч. А на трибунах по-серьезному утеплившиеся зрители рассуждали, что будет, если в этот день определить победителя всего противостояния не удастся.

Дело в том, что вариант с переносом доигрывания на понедельник, как выяснилось, оказался по нескольким причинам крайне нежелательным. Во-первых, теннисистам нужно было спешить на личные турниры. Так, жребий свел в первом круге St.Petersburg Open сразу четырех участников матча Россия – Казахстан: Андрей Кузнецов там сыграет с Донским, а Кукушкин – с Андреем Рублевым. Во-вторых, возникала дилемма – то ли перекраивать сетку телепрограмм, то ли оставаться без трансляций. Наконец, в понедельник синоптики обещали возвращение дождей.

И все это означало, что матч нужно было во что бы то ни стало завершать в воскресенье. Но как? Чистого игрового времени до сумерек – восемь часов. И в них надо было вписать один недоигранный сет плюс три полноценных матча – один парный и два одиночных. Но это, конечно, программа-максимум. Программа-минимум – досрочная победа, шансов на которую благодаря субботнему выигрышу Кузнецова у Александра Недовесова было больше у россиян.

Тем временем, на освещенном внезапно выглянувшим солнцем корте разворачивались события, скорому окончанию противостояния не способствовавшие. Донской неплохо вроде бы начал пятый сет против Кукушкина, устроив «рубилово» на подаче казахстанца, но дивидентов в виде брейка извлечь не смог. А после этого игра россиянина вдруг развалилась на куски. Кукушкину оставалось только перебивать мяч через сетку, а остальное Донской делал за своего соперника. И очень скоро сборная Казахстана сравняла счет.

На вопрос о том, повлиял ли на результат перенос пятого сета с субботы на воскресенье, Донской ответил почти как в «бородатом» анекдоте про преферансиста, которого хватил сердечный приступ после неудачного мизера. «Может, вчера было бы еще хуже», - заметил он. Но на самом деле, второй номер российской команды, хоть и проиграл, сделал очень важное дело – вымотал лидера казахстанцев. После четырех сетов в субботу и одного утром в воскресенье Кукушкину в этот же день предстояло вновь появиться на корте, чтобы сыграть с первой ракеткой нашей сборной. А у Кузнецова на отдых было времени куда больше.

Рублев ушел в себя, но вернулся



Но сначала Андрею Рублеву и Константину Кравчуку требовалось выиграть пару. Сочетание игроков, разница в возрасте у которых – 12 лет, зарекомендовало себя успешным еще два года назад. С тех пор Рублев и Кравчук сыграли в Кубке Дэвиса три парных матча – и все выиграли. Но и у Казахстана пара не подарок. Недовесов вместе с Андреем Голубевым в этом году победили в трех партиях не кого-нибудь, а Новака Джоковича с Ненадом Зимонжичем – двух легенд мирового тенниса.

Однако по московской игре было совершенно непонятно, как казахстанцы сотворили такой подвиг. Оба ошибались с пугающей для барабанивших и трубивших на трибунах без устали гостей из Средней Азии периодичностью. И россияне выиграли бы парный матч совсем быстро, если бы во второй партии на сетболе Рублев не отправил в аут лежавший на ракетке элементарный мяч. Причем дело даже не в самой ошибке, а в ее последствиях: молодой теннисист мгновенно выпал из игры, погрузившись в переживания, и снял табличку «ушел в себя, вернусь не скоро» только к началу третьего сета.

Но больше приключений в этом матче не было. Сначала Рублев и Донской довели дело до логичной победы. А потом Кузнецов поставил в противостоянии точку. Кукушкин боролся как мог: брал в спорных эпизодах видеоповторы, заводил себя выкриками и даже в какой-то момент позвал врача. Но до спасительных сумерек дотянуть так и не смог. Лучший теннисист России, и так стоящий в рейтинге заметно выше лидера казахстанцев, расправился с уставшим соперником очень быстро и с хирургическим спокойствием. Ну а пятый, не имевший спортивного значения матч, естественно, отменили – хотя на него оставалось около полутора часов светлого времени суток. Слишком уж все намерзлись.

«Боеспособная команда появится через несколько лет»

- Рановато мы попали в высшую лигу, - посетовал Тарпищев после матча. – Надо подтащить Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Аслана Карацева. Тогда у нас получится боеспособная команда.

- Но цель победить в Мировой группе ставить будете, как капитан?

- У нас нет еще той мощи, которая бы позволяла ставить эту цель вне зависимости от жеребьевки и места проведения матчей. Может так сложиться, что нам не повезет с соперником, и мы сразу же вылетим. Вариаций в составе у нас маловато. Так что, думаю, понадобится еще несколько лет, чтобы к тем, кто играет сейчас, добавить трех-четырех человек, о которых я сказал.

- Роль капитана женской сборной России вы передали Анастасии Мыскиной. Свой пост в мужской команде не планируете оставлять?

- Пару лет еще, может быть, побуду капитаном и отдам бразды правления.

- Есть кому?

- Конечно, есть. Но фамилии кандидатов называть не буду.

Статистика

Кубок Дэвиса. Стыковой матч за выход в Мировую группу

Россия – Казахстан – 3-1

Андрей Кузнецов – Александр Недовесов – 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Евгений Донской – Михаил Кукушкин – 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 2:6, 2:6.

Андрей Рублев/Константин Кравчук – Андрей Голубев/Недовесов – 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.

Кузнецов – Кукушкин – 6:1, 6:2, 6:2.