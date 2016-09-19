Телефонистка и два ребенка. Как тренер Садырин спасал людей от смерти

Павел Садырин снова тренирует «Зенит» – после поездки в украинский «Кристалл», чемпионства с ЦСКА, неудачного чемпионата мира в Америке. В сезоне-1995 «Зенит» выступает в первой лиге.

В обычный тренировочный день на базе в Удельном парке Павел Федорович дает интервью петербургскому тележурналисту Эрнесту Серебренникову. Спокойствие прерывают крики мальчика: «Брат, брат утонул!» Сидящие неподалеку рыбаки просто показывают на тонущего человека, а Садырин, не раздумывая ни секунды, снимает с себя одежду и прыгает в пруд – в холодную и мутную от ила воду.

Павел Федорович ныряет раз – безрезультатно, ныряет снова – и опять не находит тонущего. Только с третьей попытки Садырину удалось вытащить из воды 12-летнего Алешу Базлова - его жизнь могла бы оборваться, если бы не поступок тренера «Зенита».

«Зенит»: Истории из жизни. Мультимедийный проект Spb.Sovsport.ru к 90-летию ФК «Зенит»