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Телефонистка и два ребенка. Как тренер Садырин спасал людей от смерти

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Павел Садырин
Павел СадыринИсточник: ФК «Зенит»

Три подвига великого футбольного тренера Павла Федоровича Садырина, которому исполнилось бы 74 года.

Спасение телефонистки из затопленного подвала

Павел Садырин играет в «Зените». Петербуржцы находятся в Баку на выезде к «Нефтчи» в сезоне-1968. В сильнейший дождь, который обрушился на столицу Азербайджанской ССР, многие предпочли вообще не выходить из гостиничных номеров. Подвал гостиницы «Азербайджан» быстро затопило, а Садырин вспомнил о девушке-телефонистке, которая работала там и могла просто не подозревать о стихии. Вместе с партнерами по команде - защитником Василием Даниловым и вратарем Львом Белкиным - они вытащили ее на улицу и тем самым спасли.

– Вечером начался сильный дождь, вода стала затапливать первые этажи. Отключился свет, все сидели в номерах или спали. Вдруг кто-то поднял тревогу, что в цокольном этаже здания работает телефонистка. Садырин не задумываясь рванул вниз, вслед за ним побежали Белкин и Данилов. По колено в ледяной воде, в кромешной темноте они пробрались к двери. Оказалось, что дверь заклинило из-за подступившей воды, и открыть изнутри ее было невозможно. Ребята втроем навалились, выломали дверь и вытащили оттуда девушку. Павел Федорович был не только великим футболистом, но и великим человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

Алексей Стрепетов, бывший футболист «Зенита» 

Спасение ребенка из горящего автомобиля

Павел Садырин тренирует «Зенит». По дороге на дачу он решает заправить свою машину. Приближаясь к заправке, Павел Федорович видит, как стоящий у бензоколонки автомобиль вдруг вспыхивает. А внутри - ребенок, которого мама не может спасти. Садырин вытаскивает из горящей машины ребенка, тушит огонь и отгоняет авто от бака с топливом, чтобы исключить возможность взрыва.

Спасение тонущего ребенка

Павел Садырин снова тренирует «Зенит» – после поездки в украинский «Кристалл», чемпионства с ЦСКА, неудачного чемпионата мира в Америке. В сезоне-1995 «Зенит» выступает в первой лиге.

В обычный тренировочный день на базе в Удельном парке Павел Федорович дает интервью петербургскому тележурналисту Эрнесту Серебренникову. Спокойствие прерывают крики мальчика: «Брат, брат утонул!» Сидящие неподалеку рыбаки просто показывают на тонущего человека, а Садырин, не раздумывая ни секунды, снимает с себя одежду и прыгает в пруд – в холодную и мутную от ила воду.

Павел Федорович ныряет раз – безрезультатно, ныряет снова – и опять не находит тонущего. Только с третьей попытки Садырину удалось вытащить из воды 12-летнего Алешу Базлова - его жизнь могла бы оборваться, если бы не поступок тренера «Зенита».

«Зенит»: Истории из жизни. Мультимедийный проект Spb.Sovsport.ru к 90-летию ФК «Зенит»

18 сентября известному советскому и российскому тренеру Павлу Садырину исполнилось бы 74 года.

Под его руководством «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионами СССР в 1984 году. Кроме того, Садырин в тот год вывел «Зенит» в финал Кубка СССР.

Павел Садырин родился в Перми. За «Зенит» провел 333 матча и забил 37 мячей в чемпионатах СССР. Из-за разногласий с Германом Зониным закончил игровую карьеру и стал тренером. Выпускник Ленинградского института физической культуры имени Лесгафта и Высшей школы тренеров (Москва).

В 1977 году Павел Садырин стал вторым тренером «Зенита», а в 1983-м - главным тренером.

Кроме «Зенита» Садырин также тренировал ЦСКА, которого привел к чемпионству и победе в Кубке СССР в 1991 году.

В 1992-1994 годах работал главным тренером сборной России, выигравшей отборочный турнир чемпионата мира 1994 года.

Умер 1 декабря 2001 года в Москве.
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