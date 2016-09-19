«И тогда они буквально драться полезли!». Обзор матчей тура от Ловчева

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах субботы и воскресенья.

О победе «Краснодара» над «Ростовом»

- Я как-то говорил, что «Краснодару» не хватает ментальности. Вроде все в порядке, но когда во что бы то ни стало нужна победа, ее нет. И игра идет, и сыграны, а когда надо зубы показать и вырвать три очка, не получается. Получилось с «Ростовом». Не могу сказать, что это Шалимов все изменил. Просто, что называется, команду приперло. 8 из 9 очков потеряны – это много. Нужно было побеждать соперника на своем поле. Соперника, с которым наверняка очки делить придется. И погода была тяжелая во втором тайме, и то, что преодолевать все приходилось… Хорошо, что прошли через это.

Наверное, и замены, сделанные Шалимовым повлияли. Торбинский и Лаборде буквально драться полезли. А по такой игре – только так. Тем более перед ними была команда, которую очень сложно переиграть. Тут «Краснодару» эта победа важна даже для восстановления собственного реноме. В том числе, и в своих же глазах.

По такой погоде надо играть только длинными передачами, вперед бежать – так нам еще деды говорили. Потому что разыгрывать в такую погоду трудно. «Ростов» в итоге не выдержал и упустил и победу, и ничью.

О победе ЦСКА над «Крыльями»

- К сожалению, в очередной раз подтверждаются мои слова, что ЦСКА придется сложно с таким нападением. Правда, они из семи игр только одну на своем поле провели, а очки практически не теряли. На своем поле, на новом стадионе нападение ЦСКА будет активнее. Моментов у Траоре станет больше появляться.

Победный же гол в матче с «Крыльями» не Игнашевич забил. Это вся команда забила. Будь у ЦСКА Вагнгер или Думбия, Игнашевич к штрафной не подходил бы. А тут моментов нет, со скрипом атака действует. Тогда, конечно, все идут вперед. Всеми правдами и неправдами стараются забить. Вот и получилось.

О победе «Уфы» над «Локомотивом»

- Теперь пойдут разговоры, мол Семин постарел, харизмы ему недостает. Но я знаю: если Палыч хозяин в команде и не беспокоится, что его уберут, он пойдет на ломку характера игроков. Потому что с «Уфой» я опять увидел сытое и довольное болото.

У нас команды разучились драться. Но Палыч их заставит. Хотя проблемы в атаке очевидные. Под Портнягина надо перестраивать игру. А так ребята-то вялые. На лицах ничего нет. И Семин будет это выбивать из них. В предыдущем матче Самедов недобежал в каком-то эпизоде, Палыч его взял и снял с игры. Хотя для всех он игрок сборной со всеми вытекающими. Семин со всеми, кто не станет отдаваться, разберется.

А пока игра нулевая. Смотрел за происходящим на поле – ну, просто ужасно и бездарно.

О матчах РФПЛ

- Вообще уныло выглядят некоторые команды в чемпионате. Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как – есть футбольные власти, пусть думают. Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. И тут тренерам надо потребовать. Показательной игрой ведь стал матч «Зенита» с «Маккаби», когда «Зенит» 75 минут был вялой командой, а потом за 15 минут показал полную самоотдачу, желание вырвать победы, прославиться.

У нас же все действуют, как «Зенит» в те 75 минут. Пожалуй, сейчас только «Спартак» постоянно показывает жажду победы, у них все игры, как я уже говорил, на накале. Команда радуется выигрышам, тому, что лидирует. А другие выбирают – здесь поиграю, а тут не напрягусь…

Вот как заставить игроков, чтобы они за деньги показывали для начала хотя бы соответствующую работу на поле? Ведь бросаются же в глаза эпизоды, когда, допустим, Зобнин недобегает. Или Миранчук действует не так резко, как должен. Это молодые ребята, они гореть должны! Повторюсь, тут от тренера многое зависит. Они должны говорить этим игрокам: «Тебе не хочется бежать в этом эпизоде? Значит, тебе не хочется играть!». Заводить их надо, злить!